Δρογώσης για Καρυστιανού: «Η μάνα Φύσσα δεν έκανε κόμμα, οι γονείς του Συλλόγου των Τεμπών δεν θέλουν κόμμα – Ποιοι κύκλοι την στηρίζουν;»

Σύνοψη από το

  • Αιχμές για τη Μαρία Καρυστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα άφησε ο τραγουδοποιός, Στάθης Δρογώσης, χαρακτηρίζοντας την κίνησή της «αψυχολόγητη».
  • Συγκρίνει την περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού με τη Μάγδα Φύσσα, η οποία «δεν έκανε κόμμα, ούτε πολιτεύτηκε», ενώ υπογραμμίζει ότι «οι γονείς του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών δεν θέλουν κόμμα».
  • Ο Δρογώσης καταγράφει πως «φαίνεται ότι κάποιοι κύκλοι την στηρίζουν» και θέτει ερωτήματα για το ποιοι είναι αυτοί και με πόσα χρήματα, ζητώντας «όλα να γίνονται στο φως».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Στάθης Δρογώσης

Αιχμές για την Μαρία Καρυστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα άφησε ο τραγουδοποιός, Στάθης Δρογώσης. Μάλιστα σε ανάρτησή του στο «X», κάνει λόγο για «αψυχολόγητη κίνηση».

Συγκρίνει δε, την περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού με τη στάση της Μάγδας Φύσσα για την οποία γράφει ότι «δεν έκανε κόμμα, ούτε πολιτεύτηκε και την έβριζαν οι ακροδεξιοί για χρόνια».

Αφού, υπογραμμίζει ότι «οι γονείς του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών δεν θέλουν κόμμα» (σ.σ. με αφορμή τις δηλώσεις Ασλανίδη), ο Στάθης Δρογώσης καταγράφει για την Μαρία Καρυστιανού πως «φαίνεται ότι κάποιοι κύκλοι την στηρίζουν» και στο πλαίσιο αυτό θέτει δύο ερωτήματα:

«Ποιοι είναι αυτοί; Με πόσα χρήματα; Όλα πρέπει να γίνονται στο φως»

Ολόκληρη η ανάρτηση του Στάθη Δρογώση

«Η μάνα του Φύσσα δεν έκανε κόμμα ούτε πολιτεύτηκε και την έβριζαν τα σκουπίδια οι ακροδεξιοί για χρόνια. Οι γονείς του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών δεν θέλουν κόμμα. Η μητέρα Καρυστιανού που έχει τη συμπάθεια όλων μας, προχωράει σε εντελώς αψυχολόγητη κίνηση. Φαίνεται ότι κάποιοι κύκλοι την στηρίζουν. Ποιοι είναι αυτοί; Με πόσα χρήματα; Όλα πρέπει να γίνονται στο φως».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βιταμίνη D + ασβέστιο: Πώς να τα παίρνετε για να ενισχύσετε τα οστά σας – Σε ποιες τροφές υπάρχουν;

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία

Νέο μηνιαίο κρατικό επίδομα ύψους έως 800 ευρώ: Ποιοι το λάβουν

Bitcoin: Κάτω από τα 91.000 δολάρια η τιμή του – Τι λένε οι αναλυτές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:15 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινημένη η αρχισυντάκτρια του «Καλημέρα Ελλάδα» – «Αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που μας κάνει να κυκλοφορούμε με το κεφάλι ψηλά»

Συγκινημένη ήταν στο «τελευταίο αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη στη Ριτσώνα η αρχισυντάκτρια του «...
14:10 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Απέκλεισαν την εθνική οδό στα διόδια Μαλγάρων – Σε εφαρμογή η 48ωρη «πολιορκία» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων έκλεισαν την εθνική οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σ...
13:55 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Κορινθία: Τραγωδία με δύο νέους νεκρούς στο τροχαίο στα Εξαμίλια – Το αυτοκίνητό τους «καρφώθηκε» σε σπίτι – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στο τροχαίο που συνέβη νωρίτερα σήμερα στα Εξαμίλια Κορι...
13:53 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Στις σήραγγες των Τεμπών έφτασαν τα τρακτέρ – Ξεκινά ο 48ωρος αποκλεισμός – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στις σήραγγες των Τεμπών έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1) οι αγρότες, με τα τρακτέρ και τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι