Αιχμές για την Μαρία Καρυστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα άφησε ο τραγουδοποιός, Στάθης Δρογώσης. Μάλιστα σε ανάρτησή του στο «X», κάνει λόγο για «αψυχολόγητη κίνηση».

Συγκρίνει δε, την περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού με τη στάση της Μάγδας Φύσσα για την οποία γράφει ότι «δεν έκανε κόμμα, ούτε πολιτεύτηκε και την έβριζαν οι ακροδεξιοί για χρόνια».

Αφού, υπογραμμίζει ότι «οι γονείς του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών δεν θέλουν κόμμα» (σ.σ. με αφορμή τις δηλώσεις Ασλανίδη), ο Στάθης Δρογώσης καταγράφει για την Μαρία Καρυστιανού πως «φαίνεται ότι κάποιοι κύκλοι την στηρίζουν» και στο πλαίσιο αυτό θέτει δύο ερωτήματα:

«Ποιοι είναι αυτοί; Με πόσα χρήματα; Όλα πρέπει να γίνονται στο φως»

Ολόκληρη η ανάρτηση του Στάθη Δρογώση

«Η μάνα του Φύσσα δεν έκανε κόμμα ούτε πολιτεύτηκε και την έβριζαν τα σκουπίδια οι ακροδεξιοί για χρόνια. Οι γονείς του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών δεν θέλουν κόμμα. Η μητέρα Καρυστιανού που έχει τη συμπάθεια όλων μας, προχωράει σε εντελώς αψυχολόγητη κίνηση. Φαίνεται ότι κάποιοι κύκλοι την στηρίζουν. Ποιοι είναι αυτοί; Με πόσα χρήματα; Όλα πρέπει να γίνονται στο φως».