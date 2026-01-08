Αντετοκούνμπο για Μπακς: «Πρέπει να πιστέψουμε ότι είμαστε καλή ομάδα» – Ηττήθηκαν με 120-113 από τους Γουόριορς

  • Μετά την ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Γουόριορς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στην ανάγκη πίστης και συνέπειας στο πλάνο, παρά το εντυπωσιακό του double-double.
  • Ο Αντετοκούνμπο υπογράμμισε τη φιλοσοφία του απέναντι στη διαιτησία, τονίζοντας ότι «οι διαιτητές είναι άνθρωποι και θα χάσουν μερικές φάσεις», ενώ δεν τους θεωρεί υπαίτιους για την ήττα.
  • Ο Έλληνας σούπερ σταρ τόνισε ότι οι Μπακς «δεν είμαστε η ομάδα του 2019-20», αλλά «πρέπει να πιστέψουμε ότι είμαστε καλή ομάδα» για να μπορούν να κερδίζουν κάθε βράδυ.
Φωτογραφία: AP

Μετά την ήττα των Μιλγουόκι Μπακς με 120-113 από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο Σαν Φρανσίσκο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε τόσο στην εικόνα της ομάδας του, όσο και στην δική του φιλοσοφία απέναντι στην διαιτησία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πίστης και συνέπειας στο πλάνο, παρά το εντυπωσιακό του double-double (34 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά σε αυτό που νομίζουμε. Πρέπει να μείνουμε στο πλάνο και θα είμαστε καλά. Συγχαρητήρια στο Γκόλντεν Στέιτ, νομίζω ότι έπαιξαν καλό μπάσκετ, έβαλαν δύσκολα σουτ. Όταν χτίζεις νοοτροπία νικητή όλα αυτά τα χρόνια, αυτό συμβαίνει. Έχουμε δύο ακόμα σε αυτό το ταξίδι, ελπίζουμε να πάρουμε τα δύο επόμενα και να επιστρέψουμε σπίτι.

Πιστεύω πραγματικά ότι οι διαιτητές είναι άνθρωποι και θα χάσουν μερικές φάσεις. Είναι ΟΚ. Δεν νομίζω ότι είμαι από τους παίκτες που διαμαρτύρονται πολύ. Προφανώς όλοι έχουν μάτια και έχουν την άποψή τους. Στο τέλος της ημέρας είναι άνθρωποι, θα χάσουν φάσεις. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι η σχέση παίκτη – διαιτητή. Ερχόμενος από την Ελλάδα έβλεπα στην τηλεόραση όταν ο Άιβερσον, ο Τζόρτναν, ο Κόμπι, ο Σακ και όλοι αυτοί οι σπουδαίοι προσέγγιζαν τους διαιτητές και είχαν συζητήσεις για το τι νόμιζαν ότι ήταν, ένιωθαν άνετα να το κάνουν.

Προσπαθώ να παίζω τίμιο παιχνίδι. Αν πέσω στο παρκέ σημαίνει ότι κάποιος με έσπρωξε ή με χτύπησε στο πρόσωπο. Έχω ένα καλάθι που κατά τη γνώμη μου ήταν και φάουλ. Κατεβαίνοντας κάποιος με έσπρωξε, το είδατε; Δεν είμαι τρελός έτσι; Γιατί δεν σφυρίζεται; Αλλά καταλαβαίνω, είναι άνθρωποι. Κάποιες φορές προσεγγίζω τον διαιτητή και ανεβάζω τον τόνο της φωνής μου, κάποιες φορές κάνουν το ίδιο, είναι άνθρωποι και το καταλαβαίνω.


Πρέπει να ζω με αυτό και να προσπαθώ να μην διαμαρτύρομαι. Δεν είναι αυτός ο λόγος που χάσαμε. Το Γκόλντεν Στέιτ έπαιξε καλύτερα. Δεν εμπιστευόμασταν ο ένας τον άλλον, δεν παίρναμε τα ριμπάουντ. Υπήρχαν στιγμές που η ενέργεια και η προσπάθεια ήταν καλή και κάποιες στιγμές που δεν ήταν. Έκαναν το ακριβώς αντίθετο και κατάφεραν να πάρουν το ματς.

Πρέπει να πιστεύουμε. Πρέπει να πιστεύουμε ότι θα είναι μία σπουδαία ιστορία επιστροφής. Δεν πρέπει να κάνουμε πολλά λάθη γιατί θα μείνουμε εκτός μάχης. Πρέπει να πιστέψουμε ότι είμαστε καλή ομάδα. Δεν είμαστε η ομάδα του 2019-20 που θα κερδίζαμε κάθε ομάδα 10-15 πόντους. Δεν είμαστε εκείνη η ομάδα, αλλά είμαστε μία ομάδα μπορεί κάθε βράδυ να κερδίζει το παιχνίδι. Αλλά πρέπει να βάλουμε τους εαυτούς μας σε αυτή τη θέση».

