Αγρότες: Απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την μεγάλη περιμετρική οδό στον κόμβο της Εγλυκάδας

  • Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και της Ηλείας, οι οποίοι προχώρησαν σε αποκλεισμούς δρόμων.
  • Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας απέκλεισαν τη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας. Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της πόλης.
  • Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στον κόμβο Χανάκια. Η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό από τον κόμβο της Αμαλιάδας.
Αγρότες: Απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την μεγάλη περιμετρική οδό στον κόμβο της Εγλυκάδας

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και της Ηλείας, οι οποίοι προχώρησαν σε αποκλεισμούς δρόμων.

Συγκεκριμένα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας απέκλεισαν τη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας και η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της πόλης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στον κόμβο Χανάκια και η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό από τον κόμβο της Αμαλιάδας.

Φωτογραφίες: patrisnews.com

