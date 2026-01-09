Κάτια Δανδουλάκη: Η ανάρτηση για τον θάνατο του Χρήστου Πολίτη – Η αναφορά στη «Λάμψη»

Σύνοψη από το

  • Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (8/1) σε ηλικία 83 ετών.
  • Η Κάτια Δανδουλάκη τον αποχαιρέτησε με μια λιτή ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας μία κοινή τους φωτογραφία από το εξώφυλλο του περιοδικού Ρομάντσο το 1972.
  • Οι δυο τους είχαν πρωταγωνιστήσει σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και αργότερα στη «Λάμψη», όπου ο Χρήστος Πολίτης ερμήνευσε τον ρόλο του “Γιάγκου Δράκου” για 14 χρόνια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Δανδουλάκη

Ο Χρήστος Πολίτης πέθανε την Πέμπτη (8/1) σε ηλικία 83 ετών και η Κάτια Δανδουλάκη, τον αποχαιρέτησε με μια λιτή ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Οι δυο τους είχαν πρωταγωνιστήσει σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και αργότερα στη «Λάμψη» που άφησε εποχή μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Η Κάτια Δανδουλάκη δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία από το εξώφυλλο του περιοδικού Ρομάντσο το 1972, όταν εκείνη και ο Χρήστος Πολίτης συμμετείχαν στην ταινία «Οι Σουλιώτες».

Το 1991, οι δυο τους συνεργάστηκαν στην τηλεόραση με την καθημερινή σειρά του Νίκου Φώσκολου «Η Λάμψη», που τον καθιέρωσε στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού ως “Γιάγκο Δράκο”, ρόλο που ερμήνευσε για 14 χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2005.

05:03 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

