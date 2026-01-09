Πάτρα: Σήμερα οι απολογίες των 4 εμπλεκομένων για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

Σήμερα θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν οι τέσσερις άνδρες που εμπλέκονται στην στην υπόθεση του θανάτου του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από ξυλοδαρμό, σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα.

Πρόκειται για τον 26χρονο που παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ασφάλεια Πατρών, καθώς και για τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών, που παρουσιάστηκαν στην Ασφάλεια το βράδυ της περασμένης Δευτέρας και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλεί βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του νυχτερινού καταστήματος. Στα πλάνα αποτυπώνεται όλη η συμπλοκή μεταξύ των 2 παρεών. Όταν ξέσπασε η ένταση, πολλά άτομα φαίνονται να επιτίθενται στον 30χρονο με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο πάτωμα.

Στο βίντεο, ένας εκ των δραστών διακρίνεται να τον χτυπάει με δύναμη με ένα σκαμπό, ενώ o 26χρονος φαίνεται να τον κλωτσάει και να τον πατάει με μανία πολλές φορές στο κεφάλι.

Ο 30χρονος βαρύτατα χτυπημένος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Οι αρχές, που έχουν στη διάθεσή τους το βιντεοληπτικό υλικό από το εσωτερικό του κλαμπ, μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα στοιχεία, επιχειρούν να διευκρινίσουν πλήρως τον ρόλο των εννέα κατηγορουμένων στη δολοφονική επίθεση.

Πριν από το αιματηρό επεισόδιο, η παρέα του θύματος είχε προκαλέσει και πάλι ένταση, όταν σύμφωνα με κατάθεση σερβιτόρας του ζήτησε να μεταφέρουν το πάσο, που κάθονται γιατί εμπόδιζε την πρόσβαση στην τουαλέτα.

Συγκλονίζει η μητέρα 30χρονου: «Χτυπούσαν το παιδί μου και οι άλλοι γύρω σαν να το διασκέδαζαν.»

Η μητέρα του 30χρονου μιλώντας στην εκπομπή Αποκαλύψεις, ξέσπασε για τον χαμό του γιου της αλλά και για την αδιαφορία που έδειξαν οι θαμώνες του μαγαζιού οι οποίοι δεν τον βοήθησαν.

«Είδα το παιδί μου να το ρίχνουν κάτω και να το χτυπούν παρότι ήτανε κάτω τον χτυπούν στο κεφάλι, το σπλάχνο μου το παιδί μου στο κεφάλι του.. Κανένας δικηγόρος δεν θα έπρεπε να πάρει καμία θέση στους φονιάδες γιατί έτσι φονιάδες που έχουνε σκοτώσει λαό, θάρρος παίρνουν να τα ξανακάνουν… Θα ήθελα να δώσω μεγάλη ευθύνη στους ιδιοκτήτες που έχουνε το μαγαζί… Είδα το παιδί μου κάτω όταν το σκοτώνανε και οι άλλοι γύρω σαν να το διασκέδαζαν… Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου» ανέφερε.