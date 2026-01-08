Πάτρα: Την Παρασκευή οι απολογίες των 4 εμπλεκομένων για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου – Το ξέσπασμα της μητέρας του θύματος και το βίντεο-σοκ

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών οδηγήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, ο 26χρονος, που είναι ένας εκ των 9 εμπλεκομένων στην υπόθεση του θανάτου του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (4/1) σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από ξυλοδαρμό.

Ο 26χρονος παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ασφάλεια Πατρών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη και των υπολοίπων πέντε εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης οδηγήθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί. Σύμφωνα με το tempo24.news, η απολογία του προγραμματίστηκε για την Παρασκευή στις 11 το πρωί.

Την ίδια ημέρα, πρόκειται να οδηγηθούν στον ανακριτή οι τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών, οι οποίοι εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση. Οι προαναφερόμενοι παρουσιάστηκαν στην Ασφάλεια το βράδυ της περασμένης Δευτέρας και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Το βίντεο σοκ από τον ξυλοδαρμό – ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Σοκ προκαλεί βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του νυχτερινού καταστήματος. Στα πλάνα αποτυπώνεται όλη η συμπλοκή μεταξύ των 2 παρεών. Όταν ξέσπασε η ένταση, πολλά άτομα φαίνονται να επιτίθενται στον 30χρονο με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο πάτωμα.

Στο βίντεο-σοκ, ένας εκ των δραστών διακρίνεται να τον χτυπάει με δύναμη με ένα σκαμπό, ενώ o 26χρονος φαίνεται να τον κλωτσάει και να τον πατάει με μανία πολλές φορές στο κεφάλι.

Ο 30χρονος βαρύτατα χτυπημένος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Οι αρχές, που έχουν στη διάθεσή τους το βιντεοληπτικό υλικό από το εσωτερικό του κλαμπ, μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα στοιχεία, επιχειρούν να διευκρινίσουν πλήρως τον ρόλο των εννέα κατηγορουμένων στη δολοφονική επίθεση.

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τη φονική συμπλοκή

Το επεισόδιο με σερβιτόρα

Πριν από το αιματηρό επεισόδιο, η παρέα του θύματος είχε προκαλέσει και πάλι ένταση, όταν σύμφωνα με κατάθεση σερβιτόρας του ζήτησε να μεταφέρουν το πάσο, που κάθονται γιατί εμπόδιζε την πρόσβαση στην τουαλέτα.

Συγκλονίζει η μητέρα 30χρονου: «Χτυπούσαν το παιδί μου και οι άλλοι γύρω σαν να το διασκέδαζαν.»

Η μητέρα του 30χρονου μιλώντας στην εκπομπή Αποκαλύψεις, ξέσπασε για τον χαμό του γιου της αλλά και για την αδιαφορία που έδειξαν οι θαμώνες του μαγαζιού οι οποίοι δεν τον βοήθησαν.

«Είδα το παιδί μου να το ρίχνουν κάτω και να το χτυπούν παρότι ήτανε κάτω τον χτυπούν στο κεφάλι, το σπλάχνο μου το παιδί μου στο κεφάλι του.. Κανένας δικηγόρος δεν θα έπρεπε να πάρει καμία θέση στους φονιάδες γιατί έτσι φονιάδες που έχουνε σκοτώσει λαό, θάρρος παίρνουν να τα ξανακάνουν… Θα ήθελα να δώσω μεγάλη ευθύνη στους ιδιοκτήτες που έχουνε το μαγαζί… Είδα το παιδί μου κάτω όταν το σκοτώνανε και οι άλλοι γύρω σαν να το διασκέδαζαν… Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου» ανέφερε.

Τι λένε οι δικηγόροι των αδελφών και του «πορτιέρη»

Οι γνωστοί ποινικολόγοι Πατρών Περικλής Πασχάκης και Χρήστος Τσόλκας, που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση των δυο αδελφών και του νεαρού πυγμάχου, σε κοινή δήλωση τους στο pelop.gr, αναφέρουν: «Σχετικά με την υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 30χρονου συμπολίτη μας στην Πάτρα, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής: Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

Οι εντολείς μας αρνούνται κατηγορηματικά την απόδοση της κατηγορίας για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Το περιστατικό είναι όλο καταγεγραμμένο σε βίντεο.

Από το βίντεο προκύπτει καθαρά ότι οι εντολείς μας δεν έχουν σχέση με τον ανθρωποκτονία καθότι κατά την στιγμή του θανάτου του θύματος αυτοί δεν έχουν καμία οπτική ή άλλη επαφή με ότι λαμβάνει χώρα και βρίσκονται σε σημείο που απέχει αρκετά μετρά, όπου σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

Από το βίντεο επίσης προκύπτει ότι μέλος της παρέας του θανόντος ξεκινάει το περιστατικό μαχαιρώνοντας τον ένα εκ των εντολέων μας και προσπαθώντας να μαχαιρώσει και τον άλλο με μαχαίρι που έφερε κρυμμένο στο εσωτερικό του μπουφάν του.

Αντιθέτως οι εντολείς μας ήσαν άοπλοι. Εμπιστευόμαστε απόλυτα την κρίση των Τακτικών Ανακριτικών και Εισαγγελικών Αρχών, στις οποίες θα αναπτύξουμε αναλυτικά τους ισχυρισμούς μας την Παρασκευή».