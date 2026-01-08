Reuters: Αυτό είναι το σχέδιο του Τραμπ για να εξαγοράσει τη Γροιλανδία – Εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει έως 100.000 δολάρια στους κατοίκους

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν συζητήσει την αποστολή εφάπαξ πληρωμών στους κατοίκους της Γροιλανδίας, ως μέρος μιας προσπάθειας να τους πείσουν να αποσχιστούν από τη Δανία και ενδεχομένως να ενταχθούν στις ΗΠΑ, σύμφωνα τέσσερις πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Αν και το ακριβές ποσό σε δολάρια και οι λεπτομέρειες της πληρωμής δεν είναι σαφείς, Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων βοηθών του Λευκού Οίκου, έχουν συζητήσει ποσά που κυμαίνονται από 10.000 έως 100.000 δολάρια ανά άτομο, σύμφωνα με δύο από τις πηγές, οι οποίες ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες για να συζητήσουν τις εσωτερικές διαβουλεύσεις.

Η ιδέα της άμεσης πληρωμής των κατοίκων της Γροιλανδίας, ενός εδάφους της Δανίας, προσφέρει μια εξήγηση για το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να «αγοράσουν» το νησί των 57.000 κατοίκων, παρά την επιμονή των αρχών στην Κοπεγχάγη και το Νουούκ ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση.

Η τακτική αυτή είναι μία από τις διάφορες επιλογές που συζητά ο Λευκός Οίκος για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του αμερικανικού στρατού.

Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί υπερβολικά συναλλακτική και ακόμη και εξευτελιστική για έναν πληθυσμό που εδώ και καιρό συζητά για την ανεξαρτησία του και την οικονομική του εξάρτηση από τη Δανία.

«Αρκετά πια… Όχι άλλες φαντασιώσεις για προσάρτηση», έγραψε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν σε μια ανάρτηση στο Facebook την Κυριακή, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε εκ νέου στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν το νησί.

Ευρώπη: Η απόφαση ανήκει σε Γροιλανδία και Δανία

Η Δανία και η Ευρώπη γενικότερα αντέδρασαν έντονα στα όσα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία, πόσο μάλλον από το γεγονός πως Δανία και ΗΠΑ είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και δεσμεύονται από συμφωνία αμοιβαίας άμυνας. Την Τρίτη, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ισπανία, η Βρετανία και η Δανία εξέδωσαν κοινή δήλωση, λέγοντας ότι μόνο η Γροιλανδία και η Δανία μπορούν να αποφασίσουν για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους.

Σε ερώτηση για τα σχόλια σχετικά με τις συζητήσεις για την αγορά του νησιού, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας άμεσων πληρωμών στους Γροιλανδούς, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε το Reuters σε σχόλια της εκπροσώπου Τύπου Καρολάιν Λέβιτ και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Λέβιτ παραδέχθηκε ότι ο Τραμπ και οι βοηθοί του σε θέματα εθνικής ασφάλειας «εξετάζουν πώς θα μοιάζει μια πιθανή αγορά».

Παράλληλα ο Ρούμπιο είπε ότι θα συναντηθεί με τον Δανό ομόλογό του την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν τη Γροιλανδία.

Οι συζητήσεις για τη Γροιλανδία γίνονται «όλο και πιο σοβαρές»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή είναι πλούσια σε ορυκτά που απαιτούνται για προηγμένες στρατιωτικές εφαρμογές. Έχει επίσης δηλώσει ότι το Δυτικό Ημισφαίριο πρέπει γενικά να βρίσκεται υπό την γεωπολιτική επιρροή της Ουάσινγκτον.

Μάλιστα όπως αποκαλύπτει το Reuters υπήρχαν συζητήσεις στο επιτελείο του πριν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά του στην προεδρία των ΗΠΑ, ενώ το θέμα αναθερμάνθηκε μετά σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One την Κυριακή. «Είναι τόσο στρατηγικό».

Πηγές του Λευκού Οίκου τόνισε πως οι συζητήσεις για πληρωμένες στους κατοίκους δεν είναι κάτι καινούργιο, ενώ έχει ακουστεί ακόμη και το ποσό των 100.000 ανά άτομο, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα μια συνολική πληρωμή σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν πιθανές πληρωμές είναι ασαφείς, όπως πότε και πώς θα καταβάλλονταν εάν η κυβέρνηση Τραμπ ακολουθούσε αυτή την οδό ή τι ακριβώς θα αναμενόταν από τους Γροιλανδούς σε αντάλλαγμα.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι η στρατιωτική επέμβαση είναι πιθανή, αν και αξιωματούχοι έχουν επίσης δηλώσει ότι οι ΗΠΑ προτιμούν να αγοράσουν το νησί ή να το αποκτήσουν με διπλωματικά μέσα.

Μια επιλογή το Σύμφωνο Ελεύθερης Σύνδεσης

Μεταξύ των πιθανοτήτων που παρουσιάζουν οι βοηθοί του Τραμπ, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου την Τρίτη, είναι η προσπάθεια σύναψης ενός είδους συμφωνίας με το νησί που ονομάζεται Σύμφωνο Ελεύθερης Σύνδεσης (Compact of Free Association – COFA).

Οι ακριβείς λεπτομέρειες των συμφωνιών COFA, οι οποίες έχουν επεκταθεί μόνο στα μικρά νησιωτικά έθνη της Μικρονησίας, των Νήσων Μάρσαλ και του Παλάου, ποικίλλουν ανάλογα με το μέρος.

Αλλά η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνήθως παρέχει πολλές βασικές υπηρεσίες, όπως η παράδοση αλληλογραφίας και η στρατιωτική προστασία. Σε αντάλλαγμα, ο στρατός των ΗΠΑ λειτουργεί ελεύθερα στις χώρες της COFA και το εμπόριο με τις ΗΠΑ είναι σε μεγάλο βαθμό αδασμολόγητο.

Συμφωνίες COFA έχουν υπογραφεί στο παρελθόν με ανεξάρτητες χώρες και η Γροιλανδία πιθανότατα θα πρέπει να αποσχιστεί από τη Δανία για να προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο. Θεωρητικά, οι πληρωμές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να παρακινηθούν οι Γροιλανδοί να ψηφίσουν υπέρ της ανεξαρτησίας τους ή να υπογράψουν μια COFA μετά από μια τέτοια ψηφοφορία.

Ωστόσο οι δημοσκοπήσεις στη Γροιλανδία δείχνουν πως η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θέλουν ανεξαρτησία, ενώ αρκετοί νομοθέτες ζητούν δημοψήφισμα.

Ακόμη οι έρευνες δείχνουν πως αν και οι περισσότεροι πολίτες στη Γροιλανδία είναι υπέρ της απόσχισης από τη Δανία, δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν πολιτεία των ΗΠΑ.