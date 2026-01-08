Πάτρα: Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 26χρονος που παραδόθηκε για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου – Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών οδηγήθηκε σήμερα ένας 26χρονος, που είναι ένας εκ των 9 εμπλεκομένων στην υπόθεση του θανάτου του 30χρονου τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από ξυλοδαρμό.

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης οδηγήθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως μεταδίδει το tempo24, η απολογία του προγραμματίστηκε για αύριο, Παρασκευή στις 11 το πρωί.

Ο 26χρονος παρουσιάστηκε σήμερα το μεσημέρι στην Ασφάλεια Πατρών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη και των υπολοίπων πέντε εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Στο μεταξύ, αύριο Παρασκευή, πρόκειται να οδηγηθούν στον ανακριτή και οι τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών, οι οποίοι εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση.

Οι προαναφερόμενοι παρουσιάστηκαν στην Ασφάλεια το βράδυ της περασμένης Δευτέρας και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.