Μακρόν: Η Γαλλία θα καταψηφίσει τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Εμανουέλ Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν, με ανάρτησή του στο X γνωστοποίησε ότι η Γαλλία θα ψηφίσει κατά της υπογραφής της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με το μπλοκ Mercosur, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

 

