Μακρόν: Η Γαλλία θα καταψηφίσει τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

Ο Εμανουέλ Μακρόν, με ανάρτησή του στο X γνωστοποίησε ότι η Γαλλία θα ψηφίσει κατά της υπογραφής της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με το μπλοκ Mercosur, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

La France est favorable au commerce international, mais l’accord UE-Mercosur est un accord d’un autre âge, négocié depuis trop longtemps sur des bases trop anciennes (mandat de 1999).

Si la diversification commerciale est nécessaire, le gain économique de l’accord UE-Mercosur…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2026