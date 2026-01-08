Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική συμπλοκή με θύμα τον 30χρονο – Προσοχή, σκληρές εικόνες

Σοκ προκαλεί βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του νυχτερινού καταστήματος της Πάτρας, όπου έγινε η φονική συμπλοκή με θύμα τον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (4/1).

Στα πλάνα αποτυπώνεται όλη η συμπλοκή μεταξύ των 2 παρεών. Όταν ξέσπασε η ένταση, πολλά άτομα φαίνονται να επιτίθενται στον 30χρονο με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο πάτωμα. Στο βίντεο-σοκ, ένας εκ των δραστών διακρίνεται να τον χτυπάει με δύναμη με ένα σκαμπό, ενώ o 26χρονος, που κατηγορείται για τη δολοφονία, φαίνεται να τον κλωτσάει και να τον πατάει με μανία πολλές φορές στο κεφάλι.

Δείτε το βίντεο σοκ – ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

Ο 30χρονος βαρύτατα χτυπημένος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Οι αρχές, που έχουν στη διάθεσή τους το βιντεοληπτικό υλικό από το εσωτερικό του κλαμπ, μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα στοιχεία, επιχειρούν να διευκρινίσουν πλήρως τον ρόλο των εννέα κατηγορουμένων στη δολοφονική επίθεση.

Τέσσερις απ’ αυτούς έχουν συλληφθεί για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Το βράδυ της Δευτέρας (5/1) τα δυο αδέλφια 39 και 36 ετών, «γνωστά» στη νύχτα -με τον έναν και για υπόθεση ναρκωτικών – αλλά και ο νεαρός πυγμάχος «πορτιέρης» σε διάφορα καταστήματα της πόλης, εμφανίστηκαν αυτοβούλως πριν από τη λήξη του αυτοφώρου, στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους. Αρνούνται τις κατηγορίες.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1), παραδόθηκε και ο 26χρονος που φέρεται να έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας, ως το πρόσωπο που κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο θύμα κατά την έξοδό του από το μαγαζί, λίγα λεπτά έπειτα από την άγρια συμπλοκή στο εσωτερικό του κλαμπ.

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τη φονική συμπλοκή

Το επεισόδιο με σερβιτόρα

Πριν από το αιματηρό επεισόδιο, η παρέα του θύματος είχε προκαλέσει και πάλι ένταση, όταν σύμφωνα με κατάθεση σερβιτόρας του ζήτησε να μεταφέρουν το πάσο, που κάθονται γιατί εμπόδιζε την πρόσβαση στην τουαλέτα.

Τι λένε οι δικηγόροι των αδελφών και του «πορτιέρη»

Οι γνωστοί ποινικολόγοι Πατρών Περικλής Πασχάκης και Χρήστος Τσόλκας, που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση των δυο αδελφών και του νεαρού πυγμάχου, σε κοινή δήλωση τους στο pelop.gr, αναφέρουν:

«Σχετικά με την υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 30χρονου συμπολίτη μας στην Πάτρα, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής: Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

Οι εντολείς μας αρνούνται κατηγορηματικά την απόδοση της κατηγορίας για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Το περιστατικό είναι όλο καταγεγραμμένο σε βίντεο.

Από το βίντεο προκύπτει καθαρά ότι οι εντολείς μας δεν έχουν σχέση με τον ανθρωποκτονία καθότι κατά την στιγμή του θανάτου του θύματος αυτοί δεν έχουν καμία οπτική ή άλλη επαφή με ότι λαμβάνει χώρα και βρίσκονται σε σημείο που απέχει αρκετά μετρά, όπου σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

Από το βίντεο επίσης προκύπτει ότι μέλος της παρέας του θανόντος ξεκινάει το περιστατικό μαχαιρώνοντας τον ένα εκ των εντολέων μας και προσπαθώντας να μαχαιρώσει και τον άλλο με μαχαίρι που έφερε κρυμμένο στο εσωτερικό του μπουφάν του.

Αντιθέτως οι εντολείς μας ήσαν άοπλοι. Εμπιστευόμαστε απόλυτα την κρίση των Τακτικών Ανακριτικών και Εισαγγελικών Αρχών, στις οποίες θα αναπτύξουμε αναλυτικά τους ισχυρισμούς μας την Παρασκευή».

Οι τρεις κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν στον ανακριτή Πατρών, αύριο Παρασκευή (9/1).