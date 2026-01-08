Κωνσταντινούπολη: Σοβαρές ζημιές από θυελλώδεις ανέμους – Γκρεμίστηκαν μιναρέδες και η θάλασσα πλημμύρισε σήραγγες

Ισχυροί θυελλώδεις άνεμοι σάρωσαν την Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και μνημεία, όπως και σε σκάφη τα οποία παρασύρθηκαν και κατέληξαν στην στεριά. Στη συνοικία Adnan Kahveci του Beylikdüzü, στην οδό Gönül, το μονωτικό υλικό της στέγης ενός κτιρίου αποκολλήθηκε λόγω του ανέμου και έπεσε στο έδαφος.

Στη συνοικία Fatih ένα δέντρο στον κήπο σπιτιού έπεσε, προκαλώντας ζημιά σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η υπόγεια διάβαση στον αυτοκινητόδρομο D-100 στο Büyükçekmece πλημμύρισε με θαλασσινό νερό λόγω των ισχυρών ανέμων, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Στη συνοικία Mimaroba, ένα δέντρο στον κήπο ενός συγκροτήματος κατοικιών ξεριζώθηκε. Επίσης, στο ίδιο συγκρότημα, ένα τμήμα του εξωτερικού ενός κτιρίου αποκολλήθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.

İstanbul’un Kartal ve Tuzla ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz taştı. Kartal’da deniz suyu sahil yoluna dolarken, Tuzla Sahil’de ise teknelerin alabora olduğu görüldü. pic.twitter.com/UBPXS5BSRi — Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) January 8, 2026

Στο Avcılar, ένα τμήμα της εξωτερικής επένδυσης και της στέγης ενός επιχειρηματικού κέντρου αποκολλήθηκε από τον άνεμο και σκορπίστηκε στην περιοχή. Αυτές οι στιγμές καταγράφηκαν από πολίτες με τις κάμερες των κινητών τους τηλεφώνων.

Στη συνοικία Atışalanı του Esenler, στην οδό Taşocağı, κομμάτια της στέγης που έπεσαν από ένα πενταώροφο κτίριο έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας ζημιές σε δύο αυτοκίνητα. Ένα άτομο υπέστη ελαφρά τραύματα όταν ένα δέντρο έπεσε στην οδό 29 Οκτωβρίου στο Μπαχτσέλιεβλερ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ένα δέντρο που ξεριζώθηκε στην οδό Ραούφ Ορμπάι στο Μπακίρκοϊ, με κατεύθυνση προς τη Φλόρια, έπεσε πάνω σε τρία οχήματα, τα οποία υπέστησαν ζημιές και ο δρόμος έκλεισε.

İstanbul’da etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi Esenler’de koparak çatıdan düşen parçalar araçlara zarar verdihttps://t.co/OXTAzR5C3T pic.twitter.com/oipvitS3yk — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 8, 2026

Η στέγη ενός καφέ στην είσοδο ενός εμπορικού κέντρου στο Kağıthane κατέρρευσε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο έλαβαν μέτρα ασφαλείας αποκλείοντας την περιοχή γύρω από το καφέ.

Η στέγη ενός τετραώροφου κτιρίου στη συνοικία Kanarya του Küçükçekmece αποκολλήθηκε και έπεσε στον παρακείμενο κήπο. Φύλλα μετάλλου αποκολλήθηκαν από τη στέγη ενός σπιτιού στο Sultangazi και έπεσαν πάνω σε ένα αυτοκίνητο στο δρόμο.

Στη συνοικία Piyalepaşa του Beyoğlu, στην οδό Toros, η στέγη ενός διώροφου κτιρίου ξεριζώθηκε από την καταιγίδα και εκσφενδονίστηκε στο δρόμο. Οι κάτοικοι πανικοβλήθηκαν και έτρεξαν στο δρόμο, ενώ κομμάτια της στέγης έπεσαν πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας ζημιές.

Στην ίδια γειτονιά, στην οδό Aydın, η στέγη ενός τετραώροφου κτιρίου επίσης ξεριζώθηκε από την καταιγίδα. Ως αποτέλεσμα της πτώσης των κομματιών της στέγης στο δρόμο, ένα σταθμευμένο ελαφρύ επαγγελματικό όχημα υπέστη ζημιές.

Μονωτικά πάνελ από τη στέγη ενός κτιρίου στην οδό Yüksek Minare στη γειτονιά Emekyemez ξεριζώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσαν στο πεζοδρόμιο.

Στο Levent, μεταλλικά πάνελ που περιβάλλουν ένα εργοτάξιο παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Τα αποσπασμένα κομμάτια έπεσαν πάνω σε μερικά σταθμευμένα οχήματα. Στο Avcılar, στον αυτοκινητόδρομο D-100 προς Küçükçekmece, ένας στύλος φωτισμού δρόμου ανατράπηκε λόγω της σφοδρότητας της καταιγίδας και η κυκλοφορία ελέγχθηκε.

Στο Cevizlibağ, όπου είχε συσσωρευτεί νερό στη διάβαση πεζών της γραμμής του μετρό μετά τη βροχή, οι πολίτες είχαν δυσκολία να φτάσουν στο σταθμό.

Kocaeli Dilovası’nda seyir halindeki bir tır fırtına nedeniyle devrildi. pic.twitter.com/NmdxyfMbnH — Aykırı (@aykiricomtr) January 8, 2026

Στην βιομηχανική περιοχή του Güngören, η στέγη ενός 6όροφου κτιρίου γραφείων κατέρρευσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας ζημιές. Οι πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό. Η στιγμή της κατάρρευσης καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.

Λόγω της σφοδρής καταιγίδας που έπληξε την ακτή της Τούζλα, ορισμένα σκάφη που ήταν αγκυροβολημένα κατά μήκος της ακτής ανατράπηκαν. Στην Τούζλα, αρκετά σκάφη που ήταν αγκυροβολημένα κατά μήκος της ακτής ανατράπηκαν λόγω της σφοδρής καταιγίδας.

İstanbul’da etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor • Fırtına, Tuzla ve Kartal sahilindeki etkisini arttırdı

• Fırtına nedeniyle Kartal sahilinde oluşan dalgalar sahil yoluna vurduhttps://t.co/LdcECpR3l3 pic.twitter.com/HRk30zfsiO — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 8, 2026

Η σφοδρή καταιγίδα, η οποία ξεκίνησε το πρωί και εντάθηκε το απόγευμα, συνοδευόμενη από ισχυρές βροχοπτώσεις, επηρέασε αρνητικά τη ζωή σε πολλές περιοχές της πόλης.

Λόγω της καταιγίδας, τα κύματα ανέβηκαν κατά μήκος της ακτής της Τούζλα, προκαλώντας την ανατροπή ορισμένων σκαφών που ήταν αγκυροβολημένα κοντά στην ακτή. Ορισμένα σκάφη προσέκρουσαν στην ακτή και καταστράφηκαν, ενώ άλλα βυθίστηκαν.

Στη συνέχεια, ιδιοκτήτες σκαφών έφτασαν στην περιοχή για να λάβουν προληπτικά μέτρα. Οι υπηρεσίες πορθμείων και τελεφερίκ έχουν ακυρωθεί.

Η δήλωση ανέφερε ότι πλημμύρες σημειώθηκαν στην αποβάθρα Beşiktaş λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και ότι η αποβάθρα έκλεισε ως προληπτικό μέτρο. Σημείωσε επίσης ότι από τις 09:00, οι γραμμές τελεφερίκ Maçka και Eyüpsultan έκλεισαν και όλες οι υπηρεσίες πορθμείων City Lines ακυρώθηκαν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το ακροκέραμο του μιναρέ που σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Σινάν στην Αγία Σοφία έπεσε λόγω των ισχυρών ανέμων.

Η Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ανακοίνωσε στον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι, μετά την υποχώρηση των ανέμων, οι αρμόδιες ομάδες εμπειρογνωμόνων έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και ότι η επέμβαση σχετικά με το ακροκέραμο του μιναρέ θα πραγματοποιηθεί με μεγάλη προσοχή.

Στην ανακοίνωση αναφερόταν επίσης ότι το δέντρο που έπεσε στην αυλή του τζαμιού θα απομακρυνθεί με ελεγχόμενο τρόπο από ομάδες του δήμου.

Η θάλασσα βγήκε στην στεριά

Τα κύματα έσπασαν πάνω στον δρόμο στην ακτή του Kartal. Η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε την Κωνσταντινούπολη προκάλεσε τεράστια κύματα τα οποία κατέληξαν πάνω στον δρόμο κατά μήκος της ακτής του Kartal. Οι διαλείπουσες βροχές και οι ισχυρές καταιγίδες στην πόλη συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινή ζωή.