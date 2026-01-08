Νέα δυναμική διεθνής επένδυση του Θοδωρή Κυριακού στις ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, συνεχίζει να ενισχύει δυναμικά την παγκόσμια παρουσία του Ομίλου Antenna, με νέα σημαντική επένδυση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως δημοσιεύτηκε στην Wall Street Journal, ο Όμιλος Antenna συμμετείχε σε χρηματοδότηση 30 εκατομμυρίων δολαρίων στη Semafor, μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες ψηφιακές πλατφόρμες media παγκοσμίως.

Η Semafor ιδρύθηκε το 2022 από τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της Bloomberg Media, Justin Smith και τον πρώην δημοσιογράφο των New York Times, Ben Smith. Η Semafor έχει αναδειχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα σε έναν από τους πιο επιδραστικούς νέους δημοσιογραφικούς οργανισμούς διεθνώς, εισάγοντας ένα μοντέλο ενημέρωσης που δίνει έμφαση στη διαφάνεια, την αυστηρή τεκμηρίωση και την παρουσίαση διαφορετικών οπτικών σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα. Με ισχυρή αναγνωρισιμότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σαφή παγκόσμιο προσανατολισμό, η Semafor καλύπτει την παγκόσμια πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία και τη γεωπολιτική, αποτελώντας σημείο αναφοράς για decision makers, θεσμικούς επενδυτές και opinion leaders που αναζητούν αξιόπιστη, ανεξάρτητη και εις βάθος ενημέρωση σε ένα ολοένα και πιο κατακερματισμένο διεθνές μιντιακό περιβάλλον.

Το ετήσιο συνέδριο της Semafor στην Ουάσιγκτον έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον επιδραστικά fora πολιτικού και επιχειρηματικού διαλόγου στις ΗΠΑ. Προσελκύοντας κορυφαίες προσωπικότητες της αμερικανικής και διεθνούς σκηνής, επιβεβαιώνει ότι η πλατφόρμα έχει μεγάλη επιρροή, που εκτείνεται πολύ πέρα από το ψηφιακό της περιεχόμενο. Η δημοσιογραφική προσέγγιση της Semafor, σε συνδυασμό με το ετήσιο διεθνές της συνέδριο, συγκροτεί ένα συνεκτικό οικοσύστημα ενημέρωσης και διαλόγου με διεθνή επιρροή.

Η στρατηγική αυτή ευθυγραμμίζεται με το όραμα του Ομίλου Antenna για επενδύσεις σε ανεξάρτητα media με διεθνή προσανατολισμό και θεσμικό ρόλο, ενισχύοντας τη διεθνή του παρουσία στον χώρο της ενημέρωσης. Ο Όμιλος Antenna συμμετείχε σε αυτή τη χρηματοδότηση μαζί με ορισμένα από τα πιο ισχυρά και αναγνωρισμένα ονόματα της διεθνούς επενδυτικής σκηνής: Henry Kravis, Συνιδρυτής της KKR και ένας από τους πιο επιδραστικούς επενδυτές παγκοσμίως στον χώρο του private equity, David Rubenstein, Συνιδρυτής της The Carlyle Group, με βαθιά εμπειρία σε παγκόσμιες επενδύσεις και στρατηγικά assets, Penny Pritzker, Ιδρυτής και Πρόεδρος της PSP Investments, από τα μεγαλύτερα καναδικά επενδυτικά ταμεία, Thomas Leysen, Πρόεδρος της Mediahuis και διακεκριμένη προσωπικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο των media και των επιχειρήσεων.

Η συμμετοχή του Ομίλου Antenna δίπλα σε επενδυτές διεθνούς κύρους επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά τη θέση του ως παγκόσμιου παίκτη των media.