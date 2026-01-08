Αγρότες: «Ναι» στην πρόσκληση από την κυβέρνηση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό την Τρίτη

Νέα πρόσκληση στους αγρότες για διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την προσεχή Τρίτη, υπό δύο όρους, απηύθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Από την πλευρά τους, οι αγρότες, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίζονται θετικοί στην πρόσκληση αυτή.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (σ.σ.: 13 Ιανουαρίου), που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή, να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό, πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος», είπε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε δηλώσεις του στο «Newsbomb».

«Να ανασταλούν αυτές οι κινητοποιήσεις, να είναι αναλογική η εκπροσώπηση και την Τρίτη μπορεί να γίνει η συνάντηση», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των αγροτών. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι «για να μην υπάρχει παρανόηση, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα».

Τι λένε οι αγρότες

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πλευρά των αγροτών υπάρχει θετική ανταπόκριση, καθώς φέρεται να έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση και το Σάββατο αναμένεται να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για να οριστεί η επιτροπή που θα μεταβεί στην Αθήνα για τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Εφόσον ανακοινωθεί και επισήμως η συνάντηση, οι αγρότες αναμένεται να ανοίξουν τους δρόμους το πρωί της Παρασκευής, «παγώνοντας» τον 48ωρο αποκλεισμό, με τα τρακτέρ να παραμένουν πάντως στην άκρη του δρόμου.

Κλειστή η Αθηνών – Λαμίας στο Κάστρο, στις σήραγγες των Τεμπών τα τρακτέρ

Την Ελλάδα στα δύο «κόβουν» οι αγρότες κάνοντας πράξη τις αποφάσεις που έλαβαν τα μπλόκα στις γενικές συνελεύσεις τους την Τετάρτη (7/1). Προχώρησαν από σήμερα σε 48ωρους αποκλεισμούς Εθνικών Οδών, βασικών κόμβων, παρακαμπτηρίων και τελωνείων.

Ήδη είναι αποκλεισμένα τα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα, τρακτέρ έφτασαν και έκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών, ενώ το ένα μετά το άλλο τα μπλόκα ανά την Ελλάδα βάζουν «φραγμούς» στους δρόμους.

Αγρότες: Στις σήραγγες των Τεμπών τα τρακτέρ

Στις σήραγγες των Τεμπών έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1) οι αγρότες, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Το κομβόι από τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα ξεκίνησε οργανωμένα από το μπλόκο της Νίκαιας λίγο μετά τις 11 το πρωί και έφτασε στις σήραγγες των Τεμπών λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα του αυτοκινητόδρομου.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, περίπου 140 τρακτέρ έφτασαν στο σημείο με κόρνες, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι του μπλόκου της Νίκαιας έκαψαν μπάλες με άχυρο.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι τα μέτρα και οι εξαγγελίες που ανακοινώθηκαν δεν καλύπτουν τα βασικά τους αιτήματα και δεν δίνουν ουσιαστικές λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Η ΕΛΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων

Σημειώνεται πως με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας διακόπτεται σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων (Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων) στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Πλαταμώνα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στην ΠΕΟ Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς.

Η διακοπή τέθηκε σε ισχύ από τις 11:15 στον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τη Σήραγγα Τ1 και από τις 12:00 στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, στο ύψος της διασταύρωσης Πυργετού.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, με εκτροπές προς την Εγνατία Οδό τόσο για τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη όσο και για εκείνα προς Αθήνα, ανάλογα με το μικτό βάρος τους. Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στους ανισόπεδους κόμβους Κιλελέρ, Βελεστίνου και Πλατυκάμπου, όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Έκλεισε η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας στο ύψος του Κάστρου

Σε αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας όσο και των παραδρόμων, στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας, προχώρησαν οι αγρότες που συγκεντρώνονται στην περιοχή κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Η τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κατευθύνονται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι – Παλαιός Λεβέντης, συνεχίζοντας προς Ορχομενό, Λιβαδειά και Θήβα, για να επανέλθουν στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στη Ριτσώνα, στο 75ο χιλιόμετρο.

Όσον αφορά στο ρεύμα ανόδου προς Λαμία, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το ύψος της Ριτσώνας. Τα οχήματα κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με τελικό σημείο, μέχρι στιγμής, την περιοχή του Μπράλου.

Περισσότερα από 120 τρακτέρ από την Καρδίτσα στον Μπράλο

Σε εξέλιξη η μεγάλη κινητοποίηση αγροτών από την Καρδίτσα, με περισσότερα από 120 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα να κινούνται στο ύψος της λίμνης Σμοκόβου με κατεύθυνση τον Μπράλο, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που συγκεντρώνονται στην περιοχή.

Στόχος των αγροτών είναι η τοποθέτηση των τρακτέρ κάθετα στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, καθώς και το κλείσιμο των παραδρόμων προς Άμφισσα και Λαμία.

Η πορεία των αγροτών πραγματοποιείται με συνοδεία της Τροχαίας, με ένα περιπολικό να προηγείται και ένα να ακολουθεί, ενώ η κίνηση διεξάγεται προσωρινά από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά ρεύμα στον αυτοκινητόδρομο Ε65, προκειμένου να αποφευχθεί άμεση ταλαιπωρία των πολιτών.

Κλείνουν στις 15:00 οι δρόμοι στο μπλόκο της Θήβας

Από τα διόδια της Θήβας διαμηνύουν ότι στις 15:00 όλοι οι δρόμοι, ακόμη και οι παρακαμπτήριοι θα κλείσουν.

Οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν στον αποκλεισμό της παλιάς Εθνικής Οδού στον Πυργετό

Οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν στον αποκλεισμό της παλιάς εθνικής οδού στον Πυργετό.

Νωρίτερα, οι εκπρόσωποι των αγροτών ενημέρωσαν τις αστυνομικές δυνάμεις για την απόφασή τους να κλείσουν τον δρόμο. Η αστυνομία απομάκρυνε τα τελευταία οχήματα που είχαν εξέλθει από την εθνική οδό και κατευθύνθηκαν προς την παλιά εθνική, με κατεύθυνση νότια προς τη Λάρισα.

Σύμφωνα με τους αγρότες, ο αποκλεισμός θα διαρκέσει όσο έχει αποφασίσει το Πανελλήνιο Συντονιστικό.

Αγρίνιο: Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου

Στον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου -Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν λίγη ώρα μετά τις 11:00 σήμερα το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται, μέσω των κόμβων Κουβαρά και Χαλικίου, στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Σε αποκλεισμό της Ιονίας οδού στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου προχώρησαν οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, μετά και την χθεσινή απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής τους. Αναμένεται επίσης να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του κόμβου Κουβαρά.

Παράλληλα η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων στην περιοχή του Χαλικίου και με εντολή της Τροχαίας, ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μεσολογγίου έως και τον Α/Κ Κουβαρά, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα.

Ταυτόχρονα, κλειστή είναι η ράμπα εξόδου στο Χαλίκι, προς Αντίρριο.

Λόγω της κυκλοφοριακής ρύθμισης ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Κλόκοβας και στον Πλευρικό Σταθμό Διοδίων Γαβρολίμνης.

Αγρότες: Απέκλεισαν την Εθνική Οδό στα διόδια Μαλγάρων – Σε εφαρμογή η 48ωρη «πολιορκία»

Οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων έκλεισαν την εθνική οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο ύψος των διοδίων, το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1), στο πλαίσιο της 48ωρης «πολιορκίας» που κόβει την Ελλάδα στα δύο.

Θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο κλιμάκωσης που αποφάσισαν οι αγρότες όλης της χώρας ως ένα «ενιαίο μπλόκο», λίγο μετά τις 12 οι αγρότες έκλεισαν τον δρόμο με τα τρακτέρ τους, που μέχρι πρότινος ήταν παρατεταγμένα δεξιά και στο κέντρο, χωρίς να εμποδίζουν την κυκλοφορία.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, το «παρών» στη σημερινή κινητοποίηση δίνουν και αγρότες από Βέροια, Γυψοχώρι και Νάουσα, λέγοντας πως η μαζικότητα είναι ο βασικός κοινός παρονομαστής του αγώνα τους.

Μέλη φοιτητικών συλλόγων κατέφτασαν με πούλμαν, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της αγροτιάς.

Θεσσαλονίκη: Σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου της Σκύδρας προχωρούν από τις 16.30 παραγωγοί της περιοχής

Με συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου της Σκύδρας, από τις 16.30 και για χρονικό διάστημα τρεισήμισι ωρών, οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Η απόφαση ελήφθη στη γενική συνέλευση των παραγωγών του Αγροτικού Συλλόγου Σκύδρας.

Οι παραγωγοί θα μεταβούν στο σημείο με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και, όπως τονίζουν, στόχος της κινητοποίησης είναι να αναδειχθεί η ανάγκη άμεσων και ουσιαστικών παρεμβάσεων, ώστε να καταστεί βιώσιμη η αγροτική παραγωγή. Οι επόμενες κινήσεις τους θα καθοριστούν από τις εξελίξεις πανελλαδικά.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν την Εγνατία Οδό – «Οδοφράγματα» με δέματα από άχυρο

Στον αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού προχώρησαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Θεσπρωτίας το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1), υλοποιώντας την απόφαση που είχε ληφθεί στη σύσκεψη συντονισμού, σε συνεργασία με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε κοντά στην έξοδο του λιμανιού, στον κόμβο Ηγουμενίτσας – Γραικοχωρίου, με αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας.

Οι συγκεντρωμένοι «έχτισαν» πρόχειρα «οδοφράγματα» με δέματα άχυρου κατά μήκος του οδοστρώματος και ανήρτησαν πανό συλλόγων και φορέων που συμμετέχουν στην κινητοποίηση.

Στο σημείο βρίσκονται δεκάδες άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις δράσεις τους στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων.

Στη σύσκεψη, που οδήγησε στην απόφαση, συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου, των οδηγών ΤΑΞΙ και των αλιέων, στο πλαίσιο ευρύτερου τοπικού συντονισμού, υπογραμμίζοντας τη διάθεση συνεργασίας διαφόρων κλάδων για την προώθηση των αιτημάτων τους.

Ο αρχικός προγραμματισμός προβλέπει τον αποκλεισμό της Εγνατίας για τις επόμενες 48 ώρες.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων στην Κρήτη – Δίωρος αποκλεισμός στον ΒΟΑΚ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη, αφού δηλώνουν απογοητευμένοι από τις δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών.

Οι κτηνοτρόφοι περιμένουν την καταβολή των πληρωμών τους μέχρι αύριο Παρασκευή, οπότε και λήγει η διορία που έχουν θέσει στην κυβέρνηση.

Στο μεταξύ σήμερα από τις 14:00 έως τις 16:00 το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια θα προχωρήσει σε αποκλεισμό του ΒΟΑΚ, ενώ αύριο Παρασκευή, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί με μηχανοκίνητη πορεία στις 10 το πρωί και αποκλεισμό της Εφορίας Χανίων έως το βράδυ.

Αύριο, στις 16:00 το απόγευμα, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου, θα πραγματοποιήσει κινητοποίηση, στον κόμβο των Πεζών.

Τέλος, στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής αναμένεται να συνεδριάσει στο Ηράκλειο το Δ.Σ. του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, προκειμένου να συζητηθούν οι επόμενες κινήσεις του κλάδου.

Έκλεισαν τον κόμβο του Πύργου για 48 ώρες οι αγρότες

Κλειστός είναι ο κόμβος του Πύργου, καθώς οι αγρότες της Ηλείας απέκλεισαν την πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο και την Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, ευθυγραμμιζόμενοι με την πανελλαδική απόφαση για 48ωρο αποκλεισμό.

Οι αγρότες της Μεσσηνίας έκλεισαν εντελώς τον κόμβο της Θουρίας

Κλειστοί είναι πλέον και οι παράδρομοι του κόμβου της Θουρίας αφού οι αγρότες μετακίνησαν τα τρακτέρ τους και πλέον δεν είναι δυνατή η είσοδος – έξοδος στον αυτοκινητόδρομο.

Όπως και στα υπόλοιπα μπλόκα, αυτή η κινητοποίηση θα διαρκέσει για 48 ώρες.

Πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων που βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο, γίνεται από τον κόμβο των Αρφαρών, σύμφωνα με το tharrosnews.gr.

Επίσης αύριο Παρασκευή, θα φτάσουν με αγροτικά μηχανήματα στην Καλαμάτα και ειδικότερα στα δικαστήρια, όπου δικάζονται για προηγούμενες κινητοποιήσεις συνάδελφοί τους.