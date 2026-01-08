Ζελένσκι: Tο αμερικανικό έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας είναι έτοιμο να οριστικοποιηθεί με τον Τραμπ

admin

διεθνή

Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, Πέμπτη,  ότι το διμερές έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον είναι «ουσιαστικό έτοιμο» για να οριστικοποιηθεί από τον ίδιο και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι είπε ότι στις χθεσινές συναντήσεις των εκπροσώπων των δύο χωρών στο Παρίσι συζήτησαν «πολύπλοκα ζητήματα» από το υπό συζήτηση πλαίσιο για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου.

«Κατανοούμε ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεργαστεί με την Ρωσία, και αναμένουμε σχόλια σχετικά με το αν ο επιτιθέμενος είναι πραγματικά πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η παραβατικότητα των νέων δεν αντιμετωπίζεται με φόβο

ΕΟΦ: Οδηγίες για ατομικές παραγγελίες φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα

Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ: Πράσινο φως για την υλοποίηση νέων υποδομών Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης Αποβλήτων

ΔΥΠΑ: Ευκαιρία εργασίας με περισσότερες από 1.000 θέσεις από 40 επιχειρήσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:30 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ισπανία: Η Καθολική Εκκλησία θα αποζημιώσει τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης – Τι συμφωνήθηκε με την κυβέρνηση

Η Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας, που ταλανίζεται από σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης με θύτε...
16:20 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Τουρκία: Δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα με προορισμό τη Ρωσία έγινε στόχος drone, αναφέρουν ναυτιλιακές πηγές 

Δεξαμενόπλοιο στην Τουρκία, που είχε προορισμό τη Ρωσία, δέχθηκε σήμερα, Πέμπτη, επίθεση με μη...
15:25 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στην Αρκτική: Τουρίστρια παρασύρθηκε από παγωμένα νερά σε δραστηριότητα «ice floating» – Γιατί τη θεωρούν νεκρή

Ένα ταξίδι ζωής στην Αρκτική κατέληξε σε τραγωδία την Πρωτοχρονιά, όταν μια τουρίστρια παρασύρ...
13:15 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Γαλλία: Αγρότες αποδοκίμασαν την Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης – Βίντεο από τη στιγμή της έντασης

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, αγρότες εισήλθαν στη γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι, για να πραγματο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι