Χατζηδάκης στον Realfm 97,8 για αγρότες: Η χώρα δεν μπορεί να καταστεί όμηρος επ’ άπειρον αυτής της κατάστασης

«Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε στην τελευταία στροφή πριν από την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και θέλω να βλέπω ακόμα το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδειο», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

«Περιμέναμε τους εκπροσώπους των αγροτοσυνδικαλιστών να έρθουν να συνδιαμορφώσουμε την εξειδίκευση των θέσεων που κάναμε χθες. Δεν κατέστη εφικτό, παρότι μαζί μας κουβέντιαζαν πριν από το παναγροτικό συλλαλητήριο. Στο οικονομικό επίπεδο, μπορέσαμε και προχωρήσαμε μέχρι εκεί που άντεχε ο προϋπολογισμός, κυρίως όμως μέχρι εκεί που επιτρέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Μπορούμε όμως -και πάντα είναι οι πόρτες μας ανοιχτές- να συζητήσουμε είτε διαρθρωτικά θέματα της γεωργίας, είτε της νέας ΚΑΠ, είτε τα θέματα της συμφωνίας Mercosur, είτε θέματα διοικητικής φύσεως, είτε οποιεσδήποτε άλλες παραμέτρους που είναι μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο και κυρίως μέσω στο ευρωπαϊκό πλαίσιο», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

«Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι είμαστε σε ένα σκηνικό που δεν εξηγείται με όρους κοινής λογικής. Δηλαδή, έχεις ένα σοβαρό πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της, πληρώνει και δίνει 3,82 δισ. το 2025 σε σχέση με 3,38 δισ. το 2024, δηλαδή αύξηση 13%, δέχεται επί της ουσίας κατά το μείζον μέρος 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτοσυνδικαλιστών, εξηγώντας ότι τα άλλα είναι εκτός δημοσιονομικών αντοχών ή εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου, καλεί όμως καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων μηνών τους αγροτοσυνδικαλιστές να έρθουν – ενώ έχουν κάνει μπλόκα στη χώρα, και η ηγεσία τους αρνείται. Αυτό νομίζω αρχίζει πια να γίνεται μία παγκόσμια πρωτοτυπία», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε στην τελευταία στροφή πριν από την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και θέλω να βλέπω ακόμα το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδειο. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι περιμένει όλους τους αγροτοσυνδικαλιστές, την ηγεσία τους, συντεταγμένα, να γίνει μία συνάντηση. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με όλους, τόσο εγώ όσο και ο κ. Τσιάρας, είμαστε στη διάθεση επιμέρους οργανώσεων και αγροτοσυνδικαλιστών από επιμέρους μπλόκα για να κάνουμε συνάντηση. Αλλά η χώρα δεν μπορεί να καταστεί όμηρος επ’ άπειρον αυτής της κατάστασης, πολύ περισσότερο που υπάρχει άρνηση διαλόγου», συνέχισε ο κ. Χατζηδάκης.

Ερωτηθείς εάν θα υπάρχουν διώξεις και συλλήψεις εάν δεν αποφορτιστεί η κατάσταση, απάντησε: «Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποιον απειλητικό τόνο και ούτε είμαστε κυβέρνηση για να απειλούμε, αλλά δεν μπορεί ολόκληρη η χώρα να είναι όμηρος…»

«Νομίζω ότι είμαστε στην τελευταία στροφή» επανέλαβε ο κ. Χατζηδάκης. «Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα-αύριο, πώς θα τοποθετηθούν και πάλι οι οργανώσεις των αγροτών, ήδη κάποιες οργανώσεις έχουν ζητήσει από τον κ. Τσιάρα να γίνουν συναντήσεις. Να δούμε υπό το φως των εξελίξεων πώς θα τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι και πιστεύω ότι όσο περνάνε οι ώρες και οι ίδιοι καταλαβαίνουν ότι σταδιακά αρχίζουν να απομονώνονται από την κοινωνία, να στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων και να μην μπορούν να εξηγήσουν γιατί αρνούνται να κάνουν διάλογο – που στο κάτω κάτω δεν είναι υποχρεωμένοι να συμφωνήσουν με την κυβέρνηση».

«Δεν είναι μυστικό ότι υπάρχουν μέσα στους αγροτοσυνδικαλιστές και κάποιοι που είναι στο ΚΚΕ, στην Κωνσταντοπούλου και επίσης δεν είναι μυστικό ότι σε κάποιους από αυτούς υπάρχουν και κάποιες πολιτικές στοχεύσεις. Υπάρχουν όμως και συνδικαλιστές που είναι και πέραν της Αριστεράς. Και αυτό δεν είναι μυστικό. Είναι ευρύτερη η κινητοποίηση. Αλλά, επίσης δεν είναι μυστικό – γιατί το είδα το γράμμα – ότι κάποια μπλόκα έχουν ζητήσει ήδη από τον κ. Τσιάρα να γίνουν συζητήσεις. Θα ήθελα να ελπίζω- και πραγματικά θεωρώ ότι όσο περνούν οι ώρες αυτή η λογική θα επικρατήσει- ότι και οι υπόλοιποι θα καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν δεν έχει νόημα πια» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Χατζηδάκης ενώ σε άλλο σημείο σημείωσε: «Είναι σαν κάποιοι να κρατούν μούτρα, ότι “όχι εμείς δεν θέλουμε να συζητήσουμε. Ενώ συζητούσαμε μέχρι τον Νοέμβριο, από τον Νοέμβριο και μετά σταματήσαμε να συζητάμε και προχωρήσαμε μόνοι μας στην ανακοίνωση αυτών των μέτρων».

Ερωτηθείς εάν υπάρχει η δυνατότητα για τους αγρότες να πάρουν κάτι περισσότερο, σε περίπτωση που προσέλθουν σε διάλογο, είπε: «Υπάρχουν θέματα πέραν όσων έχουμε πει, που τρέχουν και θα τρέχουν. Η Mercosur είναι ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί τους αγρότες όλης της Ευρώπης, η νέα ΚΑΠ, θέματα επιμέρους ομάδων που είναι διοικητικής φύσεως που δεν θα δημιουργούσαν προβλήματα στον προϋπολογισμό ή σε σχέση με τις Βρυξέλλες. Σε όλα αυτά είμαστε ανοιχτοί. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως. Συζητάνε Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι, συζητάνε λαοί που τους χωρίζουν αίμα και δεν μπορούν να συζητήσουν Έλληνες με Έλληνες; Είναι παράλογο; Τι στο καλό εμποδίζει τον μέσο αγροτοσυνδικαλιστή να συζητήσει με την εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας; Πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μία στάση που ίσως ευλόγως κατηγορείται από πολλούς ως ανεκτική σε σχέση με τα μπλόκα και το κλείσιμο των δρόμων».

Για το black out στο FIR Αθηνών

Για το black out στο FIR Αθηνών, είπε ότι το θέμα είναι σημαντικό και επειδή μπορεί να αναπτυχθούν πολλές θεωρίες, αποφασίστηκε να συσταθεί μία πενταμελής επιτροπή για να διερευνήσει το θέμα. «Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένα σαφέστατο μήνυμα εγκυρότητας για την έρευνα αυτή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα ήθελα να περιμένουμε λίγες μέρες μέχρι να βγει το πόρισμα αυτό. Προφανώς η κυβέρνηση δεν θα κάνει καμία έκπτωση στο ζήτημα και όσες ευθύνες διαπιστωθούν θα αποδοθούν χωρίς καμία αμφιβολία».

Σε σχέση με τις καταγγελίες περί «παγωμένων» σχεδίων για την αναβάθμιση των συστημάτων και μίας σύμβασης που έχει μείνει στο συρτάρι, απάντησε: «Έχει γίνει προεργασία τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει επιτάχυνση. Υπάρχει διαγωνισμός που τους τελευταίους μήνες έχει κατακυρωθεί και τρέχει και υπάρχει και άλλος που ήταν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αφού είχε προκύψει προσωρινός ανάδοχος και αναμένεται η απόφαση για να τρέξει και αυτό».

Για το κόμμα Καρυστιανού

«Το θέμα των Τεμπών έχει κάνει μία ζημιά στη ΝΔ. Το μεγαλύτερο πλήγμα βέβαια το έχουν υποστεί οι ίδιες οι οικογένειες, το πολιτικό πλήγμα είναι δευτερεύον. Από εδώ και πέρα, εάν γίνει κόμμα Καρυστιανού, δεν αφορά τη ΝΔ. Η ΝΔ υπέστη τη σοβαρή ζημιά που είχε να υποστεί από αυτό το ζήτημα. Από εδώ και πέρα, είναι θέμα που αφορά την αντιπολίτευση ή πολίτες που προσανατολίζονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να ψηφίσουν κόμμα της αντιπολίτευσης. Γι’ αυτό βλέπετε και αντιδράσεις από την πλευρά του κ. Βελόπουλου, του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων», σχολίασε σχετικά με τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού.