Θήβα: Ένταση στο μπλόκο των αγροτών – Έβαλαν φωτιά σε άχυρα

Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (8/1/2025) στο μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες στη Θήβα. Συγκεκριμένα, αγρότες της περιοχής που έχουν κλείσει την παλαιά Εθνική Οδό Θηβών – Λιβαδειάς, έβαλαν φωτιά σε δεμάτια από άχυρο καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, θεωρήθηκε πως επίκειται αστυνομική παρέμβαση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο φέρεται να ζήτησαν να ανοίξει ο δρόμος, με αποτέλεσμα να αρχίσει να δημιουργείται η εντύπωση ότι θα επέμβουν και να αποφασίσουν να βάλουν φωτιά σε μπάλες από άχυρο.

Όταν ρωτήθηκαν τι πρόκειται να κάνουν μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας περί αποδοχής από πλευράς των αγροτών της πρόσκλησης του Μαξίμου για συνάντηση την Τρίτη με τον Πρωθυπουργό, απάντησαν: «Ναι από όλα τα μπλόκα στον διάλογο, οι δρόμοι όμως δεν πρόκειται να ανοίξουν».

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: