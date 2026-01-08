Πάτρα: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τη φονική συμπλοκή με θύμα τον 30χρονο – «Βγήκε μαχαίρι»

Αποκαλυπτικά είναι τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις κάμερες ασφαλείας του νυχτερινού καταστήματος της Πάτρας, όπου έγινε η φονική συμπλοκή με θύμα τον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (4/1).

Στα καρέ, που δημοσιεύει το pelop.gr, καταγράφεται το πώς ένα λεκτικό επεισόδιο για έναν χορό, ανάμεσα στην παρέα του νεκρού και αυτής των κατηγορουμένων, μετατράπηκε σε άγριο καβγά, με γροθιές και «καρεκλιές», που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 30χρονος.

Οι αρχές, που έχουν στη διάθεσή τους το βιντεοληπτικό υλικό από το εσωτερικό του κλαμπ, μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα στοιχεία, επιχειρούν να διευκρινίσουν πλήρως τον ρόλο των εννέα κατηγορουμένων στη δολοφονική επίθεση.

Τέσσερις απ’ αυτούς έχουν συλληφθεί για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Το βράδυ της Δευτέρας (5/1) τα δυο αδέλφια 39 και 36 ετών, «γνωστά» στη νύχτα -με τον έναν και για υπόθεση ναρκωτικών – αλλά και ο νεαρός πυγμάχος «πορτιέρης» σε διάφορα καταστήματα της πόλης, εμφανίστηκαν αυτοβούλως πριν από τη λήξη του αυτοφώρου, στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους. Αρνούνται τις κατηγορίες.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1), παραδόθηκε και ο 26χρονος που φέρεται να έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας, ως το πρόσωπο που κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο θύμα κατά την έξοδό του από το μαγαζί, λίγα λεπτά έπειτα από την άγρια συμπλοκή στο εσωτερικό του κλαμπ.

«Βγήκε μαχαίρι»

Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές που επικαλείται το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας, κατά την λεπτομερή εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού από το εσωτερικό του καταστήματος, στο οποίο αποτυπώνεται με ακρίβεια το τι συνέβη μέχρι να πέσει νεκρός ο 30χρονος, διαπιστώνεται η ύπαρξη μαχαιριού.

Σύμφωνα με τι ίδιες πηγές, μέλος της παρέας του νεκρού, φαίνεται, ενώ κάθονται και διασκεδάζουν, να βγάζει μαχαίρι από ένα τσαντάκι, να το «ελέγχει» και να το ξαναβάζει στη θέση του. Εικόνα που καταγράφεται στις 4.26 π.μ., δυο λεπτά πριν από το λεκτικό επεισόδιο, που εξελίχθηκε σε άγριο καβγά με τραγική κατάληξη.

Στις 4.28 π.μ. η κατάσταση εκτροχιάζεται με τις δυο παρέες να πιάνονται στα χέρια. Ακολουθούν γροθιές και «καρεκλιές». Αφορμή η «παρατήρηση» της μιας παρέας, σε δυο φίλους του 30χρονου, που χόρευαν στην πίστα κοντά τους, «να πάνε πιο πέρα».

O άνδρας που κατείχε το μαχαίρι φέρεται να είναι το άτομο που τραυμάτισε το ένα από τα δύο αδέλφια, το οποίο φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη.

Το επεισόδιο με σερβιτόρα

Πριν από το αιματηρό επεισόδιο, η παρέα του θύματος είχε προκαλέσει και πάλι ένταση, όταν σύμφωνα με κατάθεση σερβιτόρας του ζήτησε να μεταφέρουν το πάσο, που κάθονται γιατί εμπόδιζε την πρόσβαση στην τουαλέτα.

Τι λένε οι δικηγόροι των αδελφών και του «πορτιέρη»

Οι γνωστοί ποινικολόγοι Πατρών Περικλής Πασχάκης και Χρήστος Τσόλκας, που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση των δυο αδελφών και του νεαρού πυγμάχου, σε κοινή δήλωση τους στο pelop.gr, αναφέρουν:

«Σχετικά με την υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 30χρονου συμπολίτη μας στην Πάτρα, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής: Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

Οι εντολείς μας αρνούνται κατηγορηματικά την απόδοση της κατηγορίας για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Το περιστατικό είναι όλο καταγεγραμμένο σε βίντεο.

Από το βίντεο προκύπτει καθαρά ότι οι εντολείς μας δεν έχουν σχέση με τον ανθρωποκτονία καθότι κατά την στιγμή του θανάτου του θύματος αυτοί δεν έχουν καμία οπτική ή άλλη επαφή με ότι λαμβάνει χώρα και βρίσκονται σε σημείο που απέχει αρκετά μετρά, όπου σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

Από το βίντεο επίσης προκύπτει ότι μέλος της παρέας του θανόντος ξεκινάει το περιστατικό μαχαιρώνοντας τον ένα εκ των εντολέων μας και προσπαθώντας να μαχαιρώσει και τον άλλο με μαχαίρι που έφερε κρυμμένο στο εσωτερικό του μπουφάν του.

Αντιθέτως οι εντολείς μας ήσαν άοπλοι. Εμπιστευόμαστε απόλυτα την κρίση των Τακτικών Ανακριτικών και Εισαγγελικών Αρχών, στις οποίες θα αναπτύξουμε αναλυτικά τους ισχυρισμούς μας την Παρασκευή».

Οι τρεις κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν στον ανακριτή Πατρών, αύριο Παρασκευή (9/1).