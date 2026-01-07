Πάτρα: Με μουσική και χειροκροτήματα το τελευταίο αντίο στον 30χρονο που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

Σύνοψη από το

  • Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε σήμερα (07/01) το μεσημέρι η κηδεία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε σε νυχτερινό κέντρο, στο κέντρο της Πάτρας.
  • Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών για να τον «συνοδεύσουν» στην τελευταία κατοικία του με μουσική και χειροκροτήματα.
  • Τραγικές φιγούρες η σύζυγός του, τα παιδιά και η μητέρα του, που δεν μπορούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν πως ο άνθρωπός τους έφυγε τόσο άδικα από την ζωή.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα: Με μουσική και χειροκροτήματα το τελευταίο αντίο στον 30χρονο που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

Σήμερα (7/1) στις 12:00 το μεσημέρι, θα τελεστεί η κηδεία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε σε νυχτερινό κέντρο, στο κέντρο της Πάτρας.

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε σήμερα (7/01) το μεσημέρι η κηδεία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε σε νυχτερινό κέντρο, στο κέντρο της Πάτρας.

Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών για να τον «συνοδεύσουν» στην τελευταία κατοικία του με μουσική και χειροκροτήματα στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών. Τραγικές φιγούρες η σύζυγός του, τα παιδιά και η μητέρα του, που δεν μπορούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν πως ο άνθρωπός τους έφυγε τόσο άδικα από την ζωή.

 

14:06 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

