Θεοδωρικάκος: Με νομοθετική πρωτοβουλία ενισχύουμε την λειτουργία των λαϊκών αγορών προς όφελος των καταναλωτών

Σύνοψη από το

  • Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμη τη νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει ριζικά την λειτουργία των λαϊκών αγορών, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών.
  • Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις, εισάγεται η πλήρης ψηφιοποίηση των αδειών και η μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου, ενώ θεσμοθετείται ποσοστό 10% για εποχικές θέσεις σε κάθε λαϊκή αγορά για παραγωγούς.
  • Επιπλέον, με την κατάργηση της υποχρέωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την ανανέωση των αδειών τον Δεκέμβριο του 2024, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εργασία των πωλητών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Θεοδωρικάκος

«Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμη τη νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει ριζικά την λειτουργία των λαϊκών αγορών, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών». Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση μετά τη συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών και προστίθεται ότι «στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η συμφωνία για την ενίσχυση του θεσμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών, ως επιστέγασμα ενός ουσιαστικού διαλόγου που κράτησε σχεδόν τέσσερις μήνες».

Ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Με νομοθετική πρωτοβουλία ενισχύουμε την λειτουργία των λαϊκών αγορών προς όφελος των καταναλωτών».

Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις:

  • Εισάγεται η πλήρης ψηφιοποίηση των αδειών και τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου, την υλοποίηση της προκήρυξης όλων των κενών θέσεων, την καθιέρωση ηλεκτρονικής κλήρωσης και τη δημιουργία μιας εξελιγμένης Ψηφιακής Πύλης Λαϊκών Αγορών.
  • Προβλέπεται ο καθορισμός ανώτατου ημερήσιου τέλους και η αντιμετώπιση μιας σειράς θεμάτων όπως η αμοιβαία αλλαγή θέσης και λαϊκής αγοράς, η βελτίωση θέσης, η μεταβίβαση, η εργασιακή υποστήριξη και αναπλήρωση κα.
  • Θεσμοθετείται ποσοστό 10% για εποχικές θέσεις σε κάθε λαϊκή αγορά για παραγωγούς και η δημιουργία λαϊκών αγορών παραγωγών, με πρωτοβουλία και συμφωνία δήμων και φορέων λειτουργίας.

Τέλος , όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, επιπλέον, με κινήσεις όπως η κατάργηση της υποχρέωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την ανανέωση των αδειών τον Δεκέμβριο του 2024, το υπουργείο Ανάπτυξης διασφάλισε την απρόσκοπτη εργασία τους, αποτρέποντας τον κίνδυνο απώλειας της δουλειάς τους λόγω χρεών.

Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Έτοιμο το ΕΣΥ για τα αυξημένα κρούσματα γρίπης και επαρκή τα αποθέματα Tamiflu

Το μυστικό για να τρώμε περισσότερο και να αδυνατίζουμε το 2026, σύμφωνα με ειδικό

Μητρώο φερεγγυότητας ενοικιαστών: Πότε θα κάνει πρεμιέρα και πώς θα λειτουργήσει – Οι τελευταίες πληροφορίες

Αγροτικό ρεύμα: Ανώτατη τιμή στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα για 5 χρόνια προτείνει το ΠΑΣΟΚ – Τι αναφέρει για το αγροτικό πετρέ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:11 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Δουδωνής στον Realfm 97,8 για Καρυστιανού: Ακόμη κι εκείνοι που επικρίνουν τα κόμματα, θέλουν να γίνουν πολιτικοί – Δεν νομίζω ότι θα επιτευχθεί ανατροπή

Για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την Μαρία Καρυστιανού και ...
14:55 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Νικόλας Φαραντούρης: Δεν παραδίδει την έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ – «Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή»

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας,...
14:35 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 για αγρότες: Από θαύμα δεν θρηνήσαμε νεκρούς στην Κόρινθο, έχουν χάσει τη λογική τους πια – Τι είπε για την Καρυστιανού

Για θέματα Υγείας, τους αγρότες, τη Μαρία Καρυστιανού και τον Γιάνη Βαρουφάκη μίλησε ο Άδωνις ...
14:09 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Φαραντούρης με απόφαση Φάμελλου – «Οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα»

Διεγράφη από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Νικόλας Φαραντούρης μετά τις δηλώσεις του για την Μ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι