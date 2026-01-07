Παναθηναϊκός: Επίσημο το «διαζύγιο» με τον Φίλιπ Μαξ

  • Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα το «διαζύγιο» με τον Φίλιπ Μαξ, καθώς οι δύο πλευρές έφτασαν σε κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια του συλλόγου να «αδειάσει» το ρόστερ του από παίκτες που δεν υπολογίζει.
  • Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ο Γερμανός αμυντικός ανήκε στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2024, καταγράφοντας 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Του ευχήθηκαν «καλή συνέχεια στην καριέρα του».
  • Ο Μαξ είχε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και θα πληρωθεί την εφετινή σεζόν κι ένα μέρος απ’ την επόμενη για να αποχωρήσει. Αντίστοιχες συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και με την πλευρά του Τόνι Βιλένα για τη λύση του δικού του συμβολαίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Φίλιπ Μαξ
Φωτογραφία: Intime

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει -πέρα απ’ τις μεταγραφικές κινήσεις του- να «αδειάζει» σιγά-σιγά και το ρόστερ του απ’ τους παίκτες που δεν υπολογίζει εδώ και καιρό.

Στο πλαίσιο αυτό, ήρθε σε οριστική συμφωνία με την πλευρά του Φίλιπ Μαξ, προκειμένου να φτάσουν σε κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους, με το «διαζύγιο» να ανακοινώνεται το πρωί της Τετάρτης (7/1).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μαξ. Ο Γερμανός αμυντικός ανήκε στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2024, καταγράφοντας 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Ο Μαξ είχε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και θα πληρωθεί την εφετινή σεζόν κι ένα μέρος απ’ την επόμενη για να αποχωρήσει.

Αντίστοιχες συζητήσεις γίνονται εδώ και λίγο καιρό και με την πλευρά του Τόνι Βιλένα για να «σπάσει» και το δικό του συμβόλαιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

