Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ

  • Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης παραδέχτηκε πως «τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα», αλλά διερωτάται από ποιον τα «παρέλαβε» η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κυβερνά επτά χρόνια.
  • Η Νέα Αριστερά σχολιάζει ότι, μετά το blackout στο FIR Αθηνών, η κυβέρνηση «ανακάλυψε ξαφνικά ότι οι κρίσιμες υποδομές είναι παρωχημένες», ενώ ο πρωθυπουργός και ο αρμόδιος υπουργός ζητούν αναμονή μέχρι το 2027 και το 2028 αντίστοιχα για την ασφάλεια σε τρένα και αεροπλάνα.
  • Αντί για ανάληψη πολιτικής ευθύνης, η Νέα Αριστερά καταγγέλλει το «επικίνδυνο αφήγημα» ότι το πρόβλημα είναι θέμα «ατόμων» και όχι «συστηματικές κυβερνητικές επιλογές», ζητώντας δημόσιες επενδύσεις και σοβαρό σχεδιασμό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
«”Τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα. Το γνωρίζουμε, το γνωρίζει και ο κ. Δήμας, αυτά παρέλαβε τον Μάρτιο ο υπουργός Χρίστος Δήμας”. Τάδε έφη ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Ας μας απαντήσει όμως: από ποιον τα “παρέλαβε”; Από όσο γνωρίζουμε η Νέα Δημοκρατία κυβερνά τη χώρα εδώ και επτά ολόκληρα χρόνια», σχολιάζει, τονίζοντας πως «η αλήθεια είναι ότι δεν παρέλαβε τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ, απεναντίας τα διατήρησε, τα υποχρηματοδότησε και τα άφησε να σαπίσουν».

«Μετά το blackout στο FIR Αθηνών, η κυβέρνηση ανακάλυψε ξαφνικά ότι οι κρίσιμες υποδομές είναι παρωχημένες. Όμως και το γνώριζαν και το παραδέχονται. Τι έκαναν όλα αυτά τα χρόνια; Πότε ακριβώς σχεδίαζαν να τα αντικαταστήσουν; Όταν θα γίνει η τραγωδία;», διερωτάται η Νέα Αριστερά και συνεχίζει: «Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μάς λέει να περιμένουμε μέχρι το 2027 για να νιώσουμε ασφαλείς στα τρένα. Ο αρμόδιος υπουργός Χρίστος Δήμας μάς λέει να περιμένουμε μέχρι το 2028 για να νιώσουμε ασφαλείς στα αεροπλάνα. Πόσα ακόμη χρόνια αναμονής χρειάζονται για να λειτουργεί στοιχειωδώς το κράτος;».

«Αντί για ανάληψη πολιτικής ευθύνης, ακούμε ξανά και ξανά το ίδιο επικίνδυνο αφήγημα: ότι το πρόβλημα δεν είναι δομικό, αλλά θέμα “ατόμων”. Ότι «θα πέσουν κεφάλια», λες και η κατάρρευση του κράτους οφείλεται σε μεμονωμένους υπαλλήλους και όχι σε συστηματικές κυβερνητικές επιλογές. Όμως το έχουμε ξαναδεί το έργο: στα τρένα, στην πολιτική προστασία, στην υγεία, τώρα και στον εναέριο χώρο. Πάντα “απαρχαιωμένα συστήματα”, πάντα “ΕΔΕ”, πάντα καμία πολιτική ευθύνη», σημειώνει, υπογραμμίζοντας πως «η ασφάλεια των πτήσεων, όπως και η ασφάλεια της κοινωνίας, δεν διασφαλίζεται με δηλώσεις μετά την κατάρρευση, ούτε με μετακύλιση ευθυνών».

«Απαιτεί δημόσιες επενδύσεις, σοβαρό σχεδιασμό και ρήξη με το κράτος-κουφάρι που η ίδια η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει. Η Νέα Αριστερά ζητά άμεση απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα: πόσα ακόμη “απαρχαιωμένα συστήματα” πρέπει να καταρρεύσουν για να σταματήσει αυτή η πολιτική της διάλυσης που ακολουθεί απαρέγκλιτα η Νέα Δημοκρατία;», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

