Νέα Αριστερά: «Η Ελλάδα φαίνεται να ολισθαίνει σιωπηρά σε επικίνδυνα μονοπάτια γεωστρατηγικής εμπλοκής» – Αίτημα για ενημέρωση από Γεραπετρίτη

Αίτημα σύγκλησης συνεδρίασης της Επιτροπής με θέμα «την ενημέρωση για τις κινήσεις της κυβέρνησης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής» κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, με επικεφαλής τον Αλέξη Χαρίτση.

Στην επιστολή της προς την πρόεδρο της επιτροπής, η Νέα Αριστερά σημειώνει ότι στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο «η Ελλάδα φαίνεται να ολισθαίνει σιωπηρά -χωρίς κανέναν δημόσιο διάλογο ή θεσμική λογοδοσία- σε επικίνδυνα μονοπάτια γεωστρατηγικής εμπλοκής. Η Κυβέρνηση προωθεί μια μονομερή εξωτερική πολιτική, χωρίς στρατηγικά οφέλη. Έχει προσδέσει την εξωτερική πολιτική της χώρας στο άρμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Προωθεί ενεργειακές συμφωνίες που εντάσσουν την Ελλάδα σε επιθετικούς γεωπολιτικούς σχεδιασμούς τρίτων. Προοικονομεί και προετοιμάζει την κοινή γνώμη για πόλεμο… Οι επιλογές που κάνει ενδέχεται να έχουν σοβαρές συνέπειες για τον διεθνή ρόλο της χώρας και την εθνική ασφάλεια. Στον αντίποδα, θεωρούμε ότι η Ελλάδα οφείλει να είναι δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου, ακολουθώντας μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική. Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση αποφεύγει συστηματικά τη θεσμική της υποχρέωση να ενημερώνει για τις επιλογές της στην εξωτερική πολιτική τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα, υπονομεύοντας όχι μόνο τη δημοκρατική λογοδοσία, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών».

Ζητά, τέλος, την άμεση σύγκληση της επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών, ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση των μελών της Επιτροπής και του ελληνικού λαού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

