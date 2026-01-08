Λαμία: Οι αγρότες απέκλεισαν τον κόμβο του Μπράλου – Φτάνει και το κομβόι από την Καρδίτσα – ΒΙΝΤΕΟ

Σε πλήρη αποκλεισμό του κόμβου του Μπράλου, τόσο στην εθνική οδό όσο και στους παράδρομους και το επαρχιακό δίκτυο, προχώρησαν πριν από λίγα λεπτά οι αγρότες που ήταν συγκεντρωμένοι στο σημείο.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από συνεννόηση με συναδέλφους τους από την Αταλάντη και τον Δομοκό, πριν ακόμη φτάσουν τα τρακτέρ από την Καρδίτσα, τα οποία αναμένονται εντός της επόμενης ώρας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πλέον, η διέλευση από τη Λαμία προς την Αθήνα καθίσταται σχεδόν αδύνατη.

Το lamiareport.gr δημοσιεύει βίντεο από το κομβόι των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων που ξεκίνησαν από την Καρδίτσα και μέσα από τον αυτοκινητόδρομο Ε65 κατευθύνονται στον κόμβο του Μπράλου, όπου θα ενισχυθεί το εκεί μπλόκο των αγροτών της Φθιώτιδας. Στη διαδρομή προστέθηκαν και τα τρακτέρ της περιοχής του Δομοκού από τον κόμβο της Ξυνιάδας.