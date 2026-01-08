Λαμία: Οι αγρότες απέκλεισαν τον κόμβο του Μπράλου – Φτάνει και το κομβόι από την Καρδίτσα – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Σε πλήρη αποκλεισμό του κόμβου του Μπράλου, τόσο στην εθνική οδό όσο και στους παράδρομους και το επαρχιακό δίκτυο, προχώρησαν οι αγρότες που ήταν συγκεντρωμένοι στο σημείο.
  • Η απόφαση ελήφθη ύστερα από συνεννόηση με συναδέλφους τους από την Αταλάντη και τον Δομοκό, ενώ αναμένονται εντός της επόμενης ώρας και τα τρακτέρ από την Καρδίτσα.
  • Το κομβόι των τρακτέρ από την Καρδίτσα κατευθύνεται στον κόμβο του Μπράλου για να ενισχύσει το μπλόκο, έχοντας ήδη προσθέσει και τρακτέρ από την περιοχή του Δομοκού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Λαμία: Οι αγρότες απέκλεισαν τον κόμβο του Μπράλου – Φτάνει και το κομβόι από την Καρδίτσα – ΒΙΝΤΕΟ

Σε πλήρη αποκλεισμό του κόμβου του Μπράλου, τόσο στην εθνική οδό όσο και στους παράδρομους και το επαρχιακό δίκτυο, προχώρησαν πριν από λίγα λεπτά οι αγρότες που ήταν συγκεντρωμένοι στο σημείο.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από συνεννόηση με συναδέλφους τους από την Αταλάντη και τον Δομοκό, πριν ακόμη φτάσουν τα τρακτέρ από την Καρδίτσα, τα οποία αναμένονται εντός της επόμενης ώρας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πλέον, η διέλευση από τη Λαμία προς την Αθήνα καθίσταται σχεδόν αδύνατη.

Το lamiareport.gr δημοσιεύει βίντεο από το κομβόι των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων που ξεκίνησαν από την Καρδίτσα και μέσα από τον αυτοκινητόδρομο Ε65 κατευθύνονται στον κόμβο του Μπράλου, όπου θα ενισχυθεί το εκεί μπλόκο των αγροτών της Φθιώτιδας. Στη διαδρομή προστέθηκαν και τα τρακτέρ της περιοχής του Δομοκού από τον κόμβο της Ξυνιάδας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Οδηγίες για ατομικές παραγγελίες φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα

Βιταμίνη D + ασβέστιο: Πώς να τα παίρνετε για να ενισχύσετε τα οστά σας – Σε ποιες τροφές υπάρχουν;

Eurostat: Στο 8,2% η ανεργία στην Ελλάδα τον Νοέμβριο – Τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Διαβατήρια: Tι αλλάζει στην έκδοσή τους και τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:45 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την Τροχαία λόγω των αγροτικών κινητοποιήσ...
15:20 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Οι αγρότες της Αρκαδίας έκλεισαν τα διόδια της Νεστάνης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οι αγρότες της Αρκαδίας προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1) στον αποκλεισμό των διοδίων τ...
15:00 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τη φονική συμπλοκή με θύμα τον 30χρονο – «Βγήκε μαχαίρι»

Αποκαλυπτικά είναι τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις κάμερες ασφαλείας του νυχτερινού καταστή...
14:47 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

«Αγριεύουν» οι αγρότες: Κλειστή η Αθηνών – Λαμίας στο Κάστρο, στις σήραγγες των Τεμπών τα τρακτέρ – 48ωροι αποκλεισμοί δρόμων και μπλόκα σε τελωνεία

Την Ελλάδα στα δύο «κόβουν» οι αγρότες κάνοντας πράξη τις αποφάσεις που έλαβαν τα μπλόκα στις ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι