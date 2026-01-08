Καταιγίδα «Γκορέτι»: Σε επιφυλακή Βρετανία και Γαλλία – Προειδοποιήσεις για χιονοπτώσεις και ανέμους έως 160 χλμ/ώρα

  • Μεγάλο μέρος της Βρετανίας και η βορειοδυτική Γαλλία προετοιμάζονται για το πέρασμα της σφοδρής καταιγίδας «Γκορέτι», η οποία θα φέρει ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις.
  • Στη Βρετανία, αναμένονται σημαντικές χιονοπτώσεις με έως και 30 εκατοστά χιονιού στην κεντρική Αγγλία, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 95 με 110 χιλιόμετρα την ώρα στις εκτεθειμένες ακτές.
  • Στη βορειοδυτική Γαλλία, οι ριπές του ανέμου αναμένεται να φτάσουν ως τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να «παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να μην χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους».
Φωτογραφία: Reuters

Μεγάλο μέρος της Βρετανίας και η βορειοδυτική Γαλλία προετοιμάζονται σήμερα για το πέρασμα σφοδρής καταιγίδας συνοδευόμενης από ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις, ανακοίνωσαν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες των δύο χωρών.

Φονικό κύμα ψύχους στην Ευρώπη: 6 νεκροί και χάος στους δρόμους και τα αεροδρόμια

Προτού πλήξει τις γαλλικές ακτές η καταιγίδα Γκορέτι θα επηρεάσει σήμερα τη Βρετανία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) εξέδωσε προειδοποίηση για πολλές περιοχές.

Ο Νιλ Άρμστρονγκ του Met Office επεσήμανε ότι αναμένει σημαντικές χιονοπτώσεις «σε κάποιες περιοχές της Ουαλίας και της κεντρικής Αγγλίας», ενώ προειδοποίησε ότι η καταιγίδα Γκορέτι ενέχει «πολλούς κινδύνους».

Στα «λευκά» η Βρετανία: Σφοδρή χιονόπτωση κλείνει σχολεία, δρόμους και ακυρώνει πτήσεις – Εντυπωσιακές φωτογραφίες

Ισχυροί άνεμοι αναμένεται να πλήξουν τις νοτιοδυτικές περιοχές σήμερα το απόγευμα προς βράδυ με ριπές ανέμου που θα φτάνουν τα 95 με 110 χιλιόμετρα την ώρα στις εκτεθειμένες ακτές, σημείωσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Εξάλλου έως 30 εκατοστά χιονιού ενδέχεται να πέσουν στην κεντρική Αγγλία, ενώ σημαντικές χιονοπτώσεις είναι πιθανές και στη νότια Βρετανία.

Παράλληλα στη βορειοδυτική Γαλλία οι ριπές του ανέμου αναμένεται να φτάσουν ως τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, κυρίως στον νομό Μανς, για τον οποίο η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει ύψιστο συναγερμό.

Προειδοποιήσεις για έκτακτα καιρικά φαινόμενα έχουν εκδοθεί και για περίπου άλλους 30 νομούς της Γαλλίας.

«Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και μην χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας», τόνισαν στον λογαριασμό τους στο Χ οι τοπικές αρχές στη Μάγχη, οι οποίες κάλεσαν τους κατοίκους να φροντίσουν να έχουν αποθέματα πόσιμου νερού και έκτακτα μέσα φωτισμού.

Προβλήματα θα προκληθούν στην κυκλοφορία των τρένων σε τρεις νομούς στα βορειοδυτικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

