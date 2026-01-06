Στα «λευκά» η Βρετανία: Σφοδρή χιονόπτωση κλείνει σχολεία, δρόμους και ακυρώνει πτήσεις – Εντυπωσιακές φωτογραφίες

Στα «λευκά» η Βρετανία: Σφοδρή χιονόπτωση κλείνει σχολεία, δρόμους και ακυρώνει πτήσεις – Εντυπωσιακές φωτογραφίες
Φωτογραφία: AP

Ο χειμώνας επέστρεψε στην Βρετανία με σφοδρή ένταση, καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν σε αρνητικά επίπεδα και η χιονόπτωση προκάλεσε ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων, κλείσιμο δρόμων και σχολείων, επηρεάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.

Η νύχτα της Δευτέρας ήταν η ψυχρότερη του φετινού χειμώνα, με το θερμόμετρο να φτάνει τους -12°C στο Marham του Νόρφολκ, ενώ σε Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, Μπόρνμουθ και Σαουθάμπτον η θερμοκρασία υποχώρησε στους -8°C, αναφέρει η Daily Mail.

Φωτογραφία: AP

Προβλήματα στα τρένα

Η σφοδρή χιονόπτωση και οι χαμηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν σοβαρές διακοπές στις μετακινήσεις με οδικές, αεροπορικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες, με ορισμένα δρομολόγια τρένων να παραμένουν αποκλεισμένα λόγω χιονόστρωσης στις γραμμές.

Η σιδηροδρομική εταιρεία του βορειανατολικού Λονδίνου, LNER, ενημέρωσε τους επιβάτες που ταξιδεύουν μεταξύ King’s Cross στο Λονδίνο, Λιντς και Εδιμβούργου να «αποφύγουν τα ταξίδια μέχρι νεότερης ειδοποίησης», ενώ εξέδωσε ξεχωριστή προειδοποίηση «μην ταξιδεύετε» μεταξύ Εδιμβούργου και Αμπερντίν λόγω σημαντικής χιονόπτωσης.

Η Great Northern Trains ανέφερε ότι ένα τεχνικό πρόβλημα από το ψύχος στο Νόρφολκ εμπόδισε τα τρένα να κινηθούν μεταξύ Kings Lynn και Ely, ενώ οι συνθήκες προκάλεσαν ακυρώσεις και στα δρομολόγια της Merseyrail μεταξύ Maghull και Rice Lane και μεταξύ Λίβερπουλ και Rock Ferry.

Φωτογραφία: AP

Επιβάτες της Elizabeth line, της Great Western Railway και του Heathrow Express στο δυτικό Λονδίνο αντιμετώπισαν επίσης σοβαρά προβλήματα.

Η Metropolitan line παρουσίασε επίσης καθυστερήσεις λόγω εργασιών, ενώ οι Central, Circle και District lines επηρεάστηκαν.

Η ScotRail ανέφερε διαταραχές στα δρομολόγια λόγω χιονόπτωσης στις γραμμές της.

Ακυρώσεις πτήσεων, έκλεισαν τα σχολεία

Πέντε πτήσεις από το αεροδρόμιο του Αμπερντίν ακυρώθηκαν – τέσσερις της KLM προς Άμστερνταμ και μία της easyJet προς Γκάτγουικ, ενώ τρεις αφίξεις από Άμστερνταμ ματαιώθηκαν.

Πτήσεις προς και από Άμστερνταμ ακυρώθηκαν επίσης στο Inverness Airport.

Σχολεία στις περιοχές Aberdeenshire, Shetland και Orkney παρέμειναν κλειστά, δίνοντας στους μαθητές μια επιπλέον μέρα διακοπών μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Φωτογραφία: AP

Οι μαθητές στην Βρετανία και οι γονείς τους περίμεναν ενημέρωση για το άνοιγμα των σχολείων, αφού δεκάδες είχαν κλείσει χθες σε διάφορες περιοχές.

Φωτογραφία: AP

Προειδοποιήσεις από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) προειδοποίησε ότι η έντονη χιονόπτωση, ο άνεμος και η βροχή θα μπορούσαν να πλήξουν τμήματα της νότιας Αγγλίας αυτή την εβδομάδα, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό από τον Ατλαντικό συνάντησε αρκτικό αέρα πάνω από τη χώρα.

Ο μετεωρολόγος Aidan McGivern ανέφερε ότι υπάρχει 20% πιθανότητα το σύστημα να κινηθεί βόρεια, προκαλώντας ανέμους και βροχή σε μεγάλο μέρος της Βρετανίας και της Ουαλίας και πιθανώς περισσότερη χιονόπτωση στη βόρεια Αγγλία, τη νότια Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Ωστόσο, υπάρχει 30% πιθανότητα το μέτωπο να περάσει μέσω βόρειας Γαλλίας, φέρνοντας χιονόπτωση στις νότιες κομητείες της Αγγλίας, ειδικά στις ορεινές περιοχές.

Φωτογραφία: AP

Η χιονόπτωση που αναμένεται σήμερα στη Σκωτία και τη βόρεια Αγγλία, προβλέπει  1-5 εκ. πιθανή χιονόστρωση στη βόρεια Αγγλία και 10-15 εκ. στη κεντρική και ανατολική Σκωτία, σύμφωνα με το Met Office.

Δύο πορτοκαλί προειδοποιήσεις για χιονόπτωση εκδόθηκαν για τη βόρεια Σκωτία μέχρι το βράδυ, ενώ υπάρχουν και κίτρινες προειδοποιήσεις για χιόνι και πάγο σε νοτιοδυτική, βόρεια, ανατολική Αγγλία και Ουαλία.

Κίτρινη προειδοποίηση ισχύει στη Βόρεια Ιρλανδία.

Φωτογραφία: AP

Η Υπηρεσία Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποιήσεις λόγω ψύχους για την Αγγλία, ως προειδοποίηση για τις επιπτώσεις των χαμηλών θερμοκρασιών μέχρι την Παρασκευή.

12:24 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

