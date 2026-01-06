Καραϊβική: Εγκλωβισμένοι στα γιοτ… και περιπλανώμενοι στον «παράδεισο» οι celebrities μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Έψαχναν πτήσεις για να φύγουν

Μια απρόσμενη γεωπολιτική εξέλιξη μετατράπηκε τις τελευταίες ημέρες σε πονοκέφαλο για την παγκόσμια ελίτ, ηθοποιούς του Χόλιγουντ και celebrities που, όπως συνηθίζουν κάθε χρόνο αυτή την περίοδο, είχαν κατακλύσει το νησί του Αγίου Βαρθολομαίου για τις γιορτές, αφήνοντας σταρ του Χόλιγουντ, δισεκατομμυριούχους και γνωστά πρόσωπα της νυχτερινής ζωής εγκλωβισμένους στην Καραϊβική, την ώρα που προσπαθούσαν να επιστρέψουν στις ΗΠΑ.

Κάθε χρόνο, το νησί της Καραϊβικής δέχεται… εισβολή από δισεκατομμυριούχους και διασημότητες που δένουν εκεί τα γιοτ τους για να υποδεχτούν τη νέα χρονιά.

Φέτος, ήταν το μέρος όπου η influencer Alix Earle εθεάθη να έρχεται πιο κοντά με τον θρύλο του NFL, Τομ Μπρέιντι, και όπου ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο χαλάρωνε στο ίδιο γιοτ με τον Τζεφ Μπέζος και τη Λόρεν Σάντσεζ.

«Καθηλωμένο» στην Καραϊβική το «1%» του πλανήτη

Όμως, την περασμένη εβδομάδα, οι πτήσεις επιστροφής τους –ιδιωτικές και εμπορικές– διακόπηκαν από την εισβολή της κυβέρνησης Τραμπ στο Καράκας της Βενεζουέλας, μια επιχείρηση που άφησε πίσω της τουλάχιστον 40 νεκρούς και οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

«Είμαι αιχμάλωτος πολέμου», δήλωσε ο ίδιος χθες.

Ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, έδωσε εντολή το βράδυ του Σαββάτου να κλείσει ο εναέριος χώρος γύρω από το κράτος της Νότιας Αμερικής, μετά την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο, καθηλώνοντας τα εμπορικά αεροσκάφη και τα ιδιωτικά τζετ που θα μετέφεραν σταρ του κινηματογράφου, μεγιστάνες και πολυεκατομμυριούχους πίσω στην… πραγματικότητα μετά τις πρωτοχρονιάτικες γιορτές τους.

Έτσι, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), λόγω της στρατιωτικής επιχείρησης, απαγόρευσε τις αμερικανικές πτήσεις σε ολόκληρη την Καραϊβική, με αποτέλεσμα πολλοί παραθεριστές στον Άγιο Βαρθολομαίο να αναγκαστούν να παρατείνουν τη διαμονή τους και να καταφύγουν στο TikTok για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους, συναντώντας ωστόσο όχι και τόσο συμπονετικά σχόλια.

Οι πτήσεις από τις ΗΠΑ έλαβαν ξανά άδεια να ξεκινήσουν το πρωί της 4ης Ιανουαρίου, όμως, όπως σχολιάζει το Cosmopolitan, τα πολιτικά γεγονότα του Σαββατοκύριακου έδειξαν ότι υπάρχει ελάχιστη υπομονή για αυτά τα «διάσημα» παράπονα –τα ελαφρώς προσποιητά–, των ατόμων που ανήκουν, ενδεχομένως, στο 1% των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο.

«Αν είσαι πολύ πλούσιος, δεν περνάς την εβδομάδα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς σαπίζοντας στον καναπέ των γονιών σου. Την περνάς σε ένα γιοτ στον Άγιο Βαρθολομαίο», σημειώνει το The Cut, περιγράφοντας πώς κάθε χρόνο οι πάμπλουτοι και η ακολουθία τους καταφθάνουν στο νησί για πάρτι, ηλιοθεραπεία και κοινωνικές συναναστροφές με την παγκόσμια ελίτ.

Οι διάσημοι του Αγίου Βαρθολομαίου

Το Vanity Fair έγραψε ότι η επιχειρηματίας και κοσμική Γουέντι Ντενγκ Μέρντοχ, τρίτη σύζυγος του μεγιστάνα Ρούπερτ Μέρντοχ, δεν κατάφερε να φύγει στις 3 Ιανουαρίου και πως «αν εκείνη δεν μπορούσε, τότε κανείς δεν μπορούσε».

Το Page Six μετέδωσε ότι η Κουίν Λατίφα, ο Μάικ Τάισον, η Μινγκ Λι Σίμονς, η Νάταλι Πόρτμαν και ο «πατριάρχης» της κοσμικής νύχτας στη Νέα Υόρκη, Ρίτσι Ακίβα, ήταν ανάμεσα σε εκείνους που έμειναν «κολλημένοι» στον Άγιο Βαρθολομαίο και τα γύρω πολυτελή «καταφύγια».

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο ήταν ανάμεσα σε όσους επηρεάστηκαν από την απόφαση της FAA και αναγκάστηκε να παραλάβει βραβείο στα Διεθνή Βραβεία Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς εξ αποστάσεως.

Όταν τελικά επέστρεψε στις ΗΠΑ, δέχθηκε πειράγματα από την παρουσιάστρια των Critics Choice Awards, Τσέλσι Χάντλερ, το βράδυ της Κυριακής.

«Ο Λίο παραλίγο να μην τα καταφέρει απόψε, γιατί είχε παγιδευτεί σε ένα σκάφος στο Σεντ Μπαρτς. Ήταν σαν τον Τιτανικό, αλλά χειρότερα… γιατί εκεί ήταν και ο Τζέφ Μπέζος», αστειεύτηκε.

Chelsea Handler roasts Leonardo DiCaprio for being stuck on a boat in St. Barts: “It was just like the ‘Titanic’ but worse because Jeff Bezos was there.” #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/wjjAzogkcw — Variety (@Variety) January 5, 2026



Το Page Six ανέφερε επίσης ότι ορισμένοι σταρ και μέλη του διεθνούς jet set άρχισαν να επιβιβάζονται σε σκάφη για γειτονικά νησιά, όπως ο Άγιος Μαρτίνος και η Ανγκουίλα, ελπίζοντας να βρουν πτήσεις από μεγαλύτερα αεροδρόμια.

«Όλοι παίρνουν τη “βάρκα” για την Ανγκουίλα, μόνο και μόνο για να τους διώξουν και να τους στείλουν πίσω [στον Άγιο Βαρθολομαίο ή στον Άγιο Μαρτίνο]», είπε μια πηγή στην tabloid ιστοσελίδα.



Την ίδια ώρα, όσοι δεν μπορούσαν να απογειωθούν κατέκλυζαν βίλες και ξενοδοχεία, ενώ οι μάνατζέρ τους «πνίγονταν». Τα πολυτελή καταλύματα, όπως το «Cap Juluca» στην Ανγκουίλα, ήταν πλήρως κλεισμένα, ενώ «τα ξενοδοχεία στον Άγιο Μαρτίνο ήταν sold out», ανέφερε μια άλλη πηγή.

Η κατάσταση ήταν τόσο… «απελπιστική» που μεγάλα ονόματα της νυχτερινής ζωής της Νέας Υόρκης δημοσιεύουν αναρτήσεις στα social media αναζητώντας άτομα για ομαδικές ναυλωμένες πτήσεις.



Ο κωμικός Τζεφ Ρος εγκλωβίστηκε επίσης στον Άγιο Βαρθολομαίο, και σχολίασε διαδικτυακά: «Τα αεροπλάνα είναι καθηλωμένα. Κωπηλατώ προς τη Νέα Υόρκη».

Ο Ρίτσι Ακίβα προσπάθησε να σώσει την κατάσταση με τον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα: διοργανώνοντας πάρτι. Μαζί με την Κάθι, πρώην σύντροφο του Ντέιβιντ Γκέτα, φιλοξένησαν το «F–k Me We Can’t Fly», εμπνευσμένο από τα διάσημα πάρτι του διεθνούς DJ «F–k Me, I’m Famous», στο Barry στον Άγιο Βαρθολομαίο.

Ο Κούμπα Γκούντινγκ Τζούνιορ και η σύντροφός του, Κλοντίν Ντε Νίρο, εθεάθησαν στην Ανγκουίλα τη Δευτέρα, να περιμένουν ακόμη ιδιωτικό αεροπλάνο για να τους «σώσει».

Η Νάταλι Πόρτμαν, αντίθετα, δεν στάθηκε τόσο τυχερή. Παρέμεινε εγκλωβισμένη, έχοντας «πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις να την περιμένουν αυτή την εβδομάδα».