Με το «βλέμμα» στις ανακοινώσεις της Τετάρτης οι αγρότες: Προειδοποίηση για 48ωρο «μπλακ άουτ» σε δρόμους και τελωνεία – Πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Με την ένταση στις αγροτικές κινητοποιήσεις να κλιμακώνεται, οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου ξεκαθαρίζουν ότι, εφόσον η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει το σύνολο των αιτημάτων τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή, στέλνοντας το μήνυμα πως «τα όρια έχουν εξαντληθεί».

Οι αγρότες αναμένουν τις εξειδικεύσεις των κυβερνητικών μέτρων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, ενώ παραμένει κλειστή η αερογέφυρα στη Νίκαια στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Για σήμερα έχει ανακοινωθεί άνοιγμα των διοδίων Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 13:00.

Νίκαια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας απέκλεισαν επ’ αόριστον την αερογέφυρα του κόμβου, την οποία είχαν ανοίξει προκειμένου να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς και ειδικά όσους κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Μετά τον εκ νέου αποκλεισμό και της αερογέφυρας, τροποποιήθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο, που ενημερώνονται στην ειδική ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο σύνδεσμο: πατήστε εδώ

Αχαΐα: Κλειστή η Περιμετρική Πατρών

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, τα διόδια στην περιοχή του Δρεπάνου, αλλά και το λιμάνι της Πάτρας.

Όπως ξεκαθαρίζουν οι επικεφαλής των αγροτών της Αχαΐας, η Περιμετρική Οδός Πατρών δεν πρόκειται να ανοίξει για τη γιορτή των Θεοφανίων, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να είναι εκτός κυκλοφορίας και την Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία οι αγρότες σχεδιάζουν μετακινήσεις προς τα σημεία-στόχους των κινητοποιήσεών τους.

Iερέας από τη Μητρόπολη Πατρών, μετέβη στην Περιμετρική στο σημείο των συγκεντρώσεων προκειμένου να τελεστεί αγιασμός στους αγρότες και στα τρακτέρ.

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγγελόκαστρο οι μπάρες των διοδίων παραμένουν ανοιχτές και αναμένεται να παραμείνουν έτσι έως και την Πέμπτη. Την ημέρα εκείνη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι αγρότες της περιοχής θα κινηθούν και αυτοί προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, παρότι δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημος συντονισμός.

Εκτροπές στη Βοιωτία

Στη Βοιωτία, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ως ακολούθως:

Στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την 125,770η χ/θ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας), μέσω παράδρομου Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., Επ.Ο. Κάστρου – Λιβαδειάς, Λιβαδειάς – Θηβών, Θηβών – Χαλκίδας.

Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, τα οχήματα εκτρέπονται από την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065η χ/θ (Α/Κ Μπράλου).

Οι αποκλεισμοί στον Έβρο

Σε 48ωρο αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα, αποκλειστικά για τα φορτηγά οχήματα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στο μπλόκο της περιοχής.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να βρίσκονται για 35η συνεχόμενη ημέρα στον Προμαχώνα. Σήμερα το απόγευμα θα κάνουν νέα γενική συνέλευση για να γίνει μια εκτίμηση σε αυτά που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Ανοιχτό παραμένει το τελωνείο Κήπων στον Έβρο μόνο για φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα από την Τουρκία, καθώς και για ΙΧ αυτοκίνητα και τουριστικά λεωφορεία. Η κίνηση από την Τουρκία προς την Ελλάδα είναι περιορισμένη, ενώ δεν πραγματοποιούνται καθόλου μεταφορές φορτηγών από την Ελλάδα προς την Τουρκία.

Στην ελληνική πλευρά, δεκάδες φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα επί της Εγνατίας Οδού, με την ουρά να φτάνει τα δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια

Στα Χανιά, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στα Μεγάλα Χωράφια που παραμένουν στο μπλόκο για 30 μέρες. Το απόγευμα της Δευτέρας προχώρησαν σε ολιγόλεπτο κλείσιμο της Εθνικής οδού και αμέσως μετά πραγματοποίησαν γενική συνεύλευση, στην οποία αποφάσισαν το κλείσιμο της Εθνικής οδού την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 16:30 και για μισή ώρα.

Την Παρασκευή στις 10 το πρωί οι αγρότες με τα οχήματα τους θα κατευθυνθούν από το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια προς την Εφορία Χανίων, όπου θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Η θέση της κυβέρνησης

Τον δρόμο του διαλόγου με τους αγρότες προτάσσει εκ νέου η κυβέρνηση, διαμηνύοντας όμως πως δεν πρόκειται να παραμείνει στον ρόλο του θεατή στα αγροτικά μπλόκα και στους κλειστούς δρόμους σε βάρος της υπόλοιπης ελληνικής κοινωνίας.

«Η κυβέρνηση έχει πάντοτε ανοιχτές τις πόρτες της. Αν θέλουν να έρθουν να συζητήσουν είμαστε εδώ. Αν όμως επιμένουν στην άρνηση δεν μας μένει παρά να ανακοινώσουμε μόνοι μας που καταλήγουμε. Προφανώς η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμένει θεατής. Υπάρχουν μέθοδοι για να γίνει κατανοητό πως κάποιες μειοψηφίες που είναι κομματικά καθοδηγούμενες δεν μπορούν να καθιστούν όμηρο όλη την κοινωνία», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ικανοποιείται η πλειονότητα των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, έχει ήδη προαναγγελθεί:

η μείωση της τιμής της κιλοβατωρας για το αγροτικό ρευμα

η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία χωρις πλαφον

η στήριξη προϊόντων που οι τιμές τους έχουν καταρρεύσει

η αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ στο 100% των ζημιών

Όπως τονίζουν από την κυβέρνηση οι αγροτικές επιδοτήσεις, παρά την καθυστέρηση ενός μήνα λόγω της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, φέτος ήταν περισσότερες, καθώς ανήλθαν σε 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Πυρά» από την αντιπολίτευση

«Ο κ. Μαρινάκης μοιράζει τελεσίγραφα καλώντας τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να κάνουν το ακροατήριο στις προαποφασισμένες ανακοινώσεις τους την Τετάρτη. Επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, απλά κάνουν διαχείριση πολιτικού κόστους», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αξιωματική Αντιπολίτευση.

«Όποιος ζητήσει παραπάνω και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση να μας πει από πού θα φορολογήσει. Τα λεφτά δεν φυτρώνουν δεν έρχονται από τα λεφτόδεντρα», απαντά ο Παύλος Μαρινάκης.

Από το μπλόκο της Νίκαιας ο Σωκράτης Φάμελλος άφησε αιχμές για τους κυβερνητικούς χειρισμούς: «O κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει να βρεθεί λύση, τροφοδοτεί έναν ψεύδη κοινωνικό αυτοματισμό αλλά η κοινωνία όπως δείχνουν κι άλλες κοινωνικές ομάδες, θέλει να επιλυθούν τα αιτήματα των αγροτών γιατί είναι αιτήματα όλης της Ελλάδας».

«Έχουν τιναχθεί στον αέρα όλες οι προσπάθειες της κυβέρνησης να εμποδίσει, να καταστείλει, να δημιουργήσει κύμα κοινωνικού αυτοματισμού», επισημαίνει ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης.

«Οι αγρότες έχουν ένα τρόπο να πιέσουν και αυτός είναι τα αγροτικά μπλόκα. Είμαστε στο πλευρό των αγροτών και ζητάμε από την κυβέρνηση αυτά τα αιτήματα να τα προωθήσει», τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης από τη Νέα Αριστερά.

«Αν δεν ζήσουν οι αγρότες θα πεθάνει η πατρίδα μας μαζί τους», τονίζει ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός.