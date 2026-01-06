Ουκρανία: Οι σύμμαχοι του Κιέβου στο Παρίσι σε μια κρίσιμη συνάντηση – Στόχος οι γενικές υποσχέσεις να γίνουν «σκληρές» δεσμεύσεις

Η διπλωματική κινητικότητα γύρω από την Ουκρανία εντείνεται εκ νέου στο Παρίσι, καθώς οι σύμμαχοι του Κιέβου επιχειρούν να μετατρέψουν τις γενικές πολιτικές δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας, την ώρα που ο πόλεμος με τη Ρωσία παραμένει σε αδιέξοδο και τα σενάρια μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός συνοδεύονται από έντονες ανησυχίες για το τι θα ακολουθήσει.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συναντώνται σήμερα, Τρίτη, στο Παρίσι με στόχο να οριστικοποιήσουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις συνεισφορές τους σε μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας, προκειμένου να καθησυχάσουν το Κίεβο σε περίπτωση εκεχειρίας με τη Ρωσία, σύμφωνα με διπλωμάτες και αξιωματούχους.

Στη γαλλική πρωτεύουσα θα βρεθεί ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μαζί με περισσότερους από 27 ηγέτες, καθώς και ανώτερους Αμερικανούς διαπραγματευτές, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών για τη διαμόρφωση μιας κοινής ουκρανικής, ευρωπαϊκής και αμερικανικής θέσης, η οποία θα μπορούσε στη συνέχεια να τεθεί στη Ρωσία.

Οι συνομιλίες για τον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς σύγκρουσης έχουν επιταχυνθεί από τον Νοέμβριο. Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι η Ρωσία θα ήταν διατεθειμένη να αποδεχθεί τις προτάσεις που βρίσκονται σήμερα στο τραπέζι, με το ζήτημα των εδαφών να παραμένει βασικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις και τις μάχες μεταξύ των δύο πλευρών να μην δείχνουν κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης.

Ενόψει της συνάντησης της Τρίτης, διπλωμάτες ανέφεραν ότι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Ουκρανίας, βρίσκονται ήδη στο Παρίσι για να αποτυπώσουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις «στο χαρτί», ώστε οι πολιτικοί ηγέτες να μπορέσουν να τους δώσουν την απαραίτητη πολιτική κάλυψη.

Μέχρι σήμερα, οι στρατιωτικές υποσχέσεις παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό ασαφείς.

Σύμφωνα με σημείωμα που εστάλη στις 35 αντιπροσωπείες που έχουν προσκληθεί και το οποίο είδε το Reuters, η συνάντηση θα επικεντρωθεί στην εξασφάλιση συνεισφορών για τη δημιουργία μιας πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία σε περίπτωση εκεχειρίας, σε συντονισμό με το Κίεβο και με αμερικανική υποστήριξη.

Επιδιώκουν επίσης να συμφωνηθούν συνεισφορές σε ένα ευρύτερο πλέγμα εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων δεσμευτικών υποχρεώσεων σε περίπτωση που δεχθεί εκ νέου επίθεση.

Παράλληλα, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε ο σχεδιασμός από τις χώρες της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» να συντονιστεί με τις διαπραγματευτικές θέσεις της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Το σημείωμα αναφέρει επίσης ότι θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα για την αύξηση της στήριξης προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία, εφόσον η Μόσχα αρνηθεί να εμπλακεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας δήλωσε σε δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο: «Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία για τις επιχειρησιακές λεπτομέρειες των εγγυήσεων ασφαλείας. Θα εξηγήσουμε πώς είναι δομημένες και την ανάγκη για μακροπρόθεσμη δέσμευση από όλους όσοι εμπλέκονται».

Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε ότι η ελπίδα είναι πως η συγκεκριμενοποίηση των εγγυήσεων της συμμαχίας θα συμβάλει επίσης στην εδραίωση των δεσμεύσεων των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν μέχρι στιγμής σκιαγραφηθεί σε γενικές γραμμές στο πλαίσιο διμερών συζητήσεων με την Ουκρανία.

Στο βραδινό του διάγγελμα προς τους Ουκρανούς την Κυριακή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συναντήσεις στην Ευρώπη θα πρέπει να αποτελέσουν μία ακόμη συμβολή στην άμυνα της Ουκρανίας και να φέρουν πιο κοντά τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

«Η Ουκρανία θα προετοιμαστεί και για τα δύο σενάρια: τη διπλωματία, την οποία επιδιώκουμε, ή περαιτέρω ενεργή άμυνα αν η πίεση των εταίρων προς τη Ρωσία αποδειχθεί ανεπαρκής. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη», είπε.