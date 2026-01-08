Κατερίνα Καινούργιου: Ξεκίνησε τις ετοιμασίες για το βρεφικό δωμάτιο της κόρης της

  • Το 2026 θα είναι μία πολύ σημαντική χρονιά για την Κατερίνα Καινούργιου και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, καθώς σε λίγους μήνες θα έρθει στον κόσμο η κόρη τους.
  • Μάλιστα, η παρουσιάστρια την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου έδωσε μία πρώτη γεύση στους ακολούθους της στο Instagram, από τις ετοιμασίες που έχει ξεκινήσει για το βρεφικό δωμάτιο του μωρού της.
  • Η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται πως θα επιλέξει για το δωμάτιο πιο ήσυχα και γήινα χρώματα, με το απαλό ροζ να ξεχωρίζει, ενώ στην ανάρτησή της έγραψε: «Σιγά σιγά».
Ελένη Φλισκουνάκη

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Το 2026 θα είναι μία πολύ σημαντική χρονιά για την Κατερίνα Καινούργιου και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, καθώς σε λίγους μήνες θα έρθει στον κόσμο η κόρη τους. Μάλιστα, η παρουσιάστρια την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου έδωσε μία πρώτη γεύση στους ακολούθους της στο Instagram, από τις ετοιμασίες που έχει ξεκινήσει για το βρεφικό δωμάτιο του μωρού της.

Η μέλλουσα μητέρα σε Instagram story που έκανε στο προφίλ που διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσε ένα κολλάζ από τέσσερα στιγμιότυπα, στα οποία βλέπουμε το πώς φαντάζεται το δωμάτιο της κόρης της.

Κατερίνα Καινούργιου

Όπως μπορεί να δει κανείς, η Κατερίνα Καινούργιου θέλει για το δωμάτιο πιο ήσυχα και γήινα χρώματα, με το απαλό ροζ να ξεχωρίζει.

«Σιγά σιγά», έχει γράψει στην ανάρτησή της η γνωστή παρουσιάστρια, προσθέτοντας και ένα emoji με μπιμπερό.

18:45 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Μάκης Δελαπόρτας για Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Δεν πρέπει να ανησυχούμε – Δεν νομίζω πως το βάζει εύκολα κάτω»

Το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, μέσα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα έγινε γνωστό πως η Ζ...
16:10 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Γιάννης Βόγλης: «Το ιστορικό αρχείο του πατέρα μου είναι ασφαλές και αποθηκευμένο», λέει ο γιος του

Τον Απρίλιο του 2016 ο Γιάννης Βόγλης άφησε την τελευταία του πνοή, με την είδηση του θανάτου ...
13:25 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Δημήτρης Μπάσης: Αυτό είναι το νέο του τραγούδι που θα ακουστεί στη σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς»

Ο Δημήτρης Μπάσης συναντά ξανά δισκογραφικά τον Νίκο Τερζή και τον Γιάννη Κότσιρα στο τραγούδι...
12:50 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω πάρει 13 κιλά στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης μου – Οι γιατροί με αγχώνουν»

Η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της Super Κατερίνα, προχώρησε σε μια πιο προσωπική...
