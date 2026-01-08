Κατερίνα Καινούργιου: Ξεκίνησε τις ετοιμασίες για το βρεφικό δωμάτιο της κόρης της

Το 2026 θα είναι μία πολύ σημαντική χρονιά για την Κατερίνα Καινούργιου και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, καθώς σε λίγους μήνες θα έρθει στον κόσμο η κόρη τους. Μάλιστα, η παρουσιάστρια την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου έδωσε μία πρώτη γεύση στους ακολούθους της στο Instagram, από τις ετοιμασίες που έχει ξεκινήσει για το βρεφικό δωμάτιο του μωρού της.

Η μέλλουσα μητέρα σε Instagram story που έκανε στο προφίλ που διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσε ένα κολλάζ από τέσσερα στιγμιότυπα, στα οποία βλέπουμε το πώς φαντάζεται το δωμάτιο της κόρης της.

Όπως μπορεί να δει κανείς, η Κατερίνα Καινούργιου θέλει για το δωμάτιο πιο ήσυχα και γήινα χρώματα, με το απαλό ροζ να ξεχωρίζει.

«Σιγά σιγά», έχει γράψει στην ανάρτησή της η γνωστή παρουσιάστρια, προσθέτοντας και ένα emoji με μπιμπερό.