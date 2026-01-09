Αποκλήρωσε την κόρη του – «Με πλήγωσε ανεπανόρθωτα την ημέρα του γάμου της»

Σύνοψη από το

  • Ένας πατέρας αποφάσισε να αποκληρώσει την κόρη του, μετά από μια προσβολή που δέχτηκε την ημέρα του γάμου της, καθώς ένιωσε «ταπεινωτικό και ατιμωτικό» να στέκεται δίπλα στον άνθρωπο που κατέστρεψε τον γάμο του.
  • Ο πατέρας, ο οποίος διαγνώστηκε πρόσφατα με ανίατη ασθένεια, έχει αποφασίσει να αφήσει την σημαντική περιουσία του στην αδελφή του και τα παιδιά της, αποκλείοντας την κόρη του και τα εγγόνια του.
  • Η απόφαση αυτή πηγάζει από τον ανεπανόρθωτο πόνο που βίωσε στον γάμο της κόρης του, αλλά και από την επιθυμία του να προσφέρει οικονομική ασφάλεια στην αδελφή και τα ανίψια του που τον στήριξαν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Αποκλήρωσε την κόρη του - "με ταπείνωσε την ημέρα του γάμου της". Φωτογραφία: Pexels
Αποκλήρωσε την κόρη του - "με ταπείνωσε την ημέρα του γάμου της". Φωτογραφία: Pexels

Η διαθήκη δεν είναι απλώς ένα κομμάτι χαρτί. Είναι η τελική συναισθηματική αποτίμηση μιας ζωής, η αδιαμφισβήτητη δήλωση του ποιος πραγματικά άξιζε να είναι στη ζωή σου.

Ανακάλυψε την απιστία της συζύγου του με τον πρώην της και ζήτησε διαζύγιο – «Δεν σκοπεύω να την βοηθήσω οικονομικά»

Η γυναίκα νακάλυψε ότι ο πατέρας της, την αποκλήρωσε έπειτα από μια προσβολή που δέχτηκε την ημέρα του γάμου της.

Αυτός ο άνδρας έχει μια 32χρονη κόρη, και χώρισε από τη μητέρα της πολλά χρόνια πριν, μετά την απιστία της. Η πρώην σύζυγός του παντρεύτηκε τον εραστή της, και εκείνη την περίοδο ήταν πραγματικά δύσκολη για εκείνον.

Αποκάλυψε την απιστία του άνδρα της από τη μπουγάδα – «Με κατηγόρησε ότι φταίω εγώ γιατί έχω αλλάξει»

Όμως το χειρότερο ήρθε όταν η κόρη του άρχισε να δένεται με τον εραστή της μητέρας της, παρά το γεγονός ότι ήξερε την αλήθεια για την απιστία. Ο εραστής της μητέρας της ήταν καλός μαζί της και εκείνος, αν και πληγωμένος, προσπάθησε να το αποδεχτεί.

Πριν από έξι χρόνια, η κόρη του παντρεύτηκε, και του ζήτησε να τη συνοδεύσει στον γάμο, αλλά κάλεσε και τον εραστή της μητέρας της.

Άφησε τη βέρα και τα χαρτιά του διαζυγίου στον πάγκο της κουζίνας – «Πήρα τα παιδιά μας και έφυγα όταν ανακάλυψα την απιστία του»

«Δεν θα το κρύψω, με πόνεσε πολύ. Να στέκομαι δίπλα στον άνθρωπο που βοήθησε να καταστραφεί ο γάμος μου, σε μια στιγμή που έπρεπε να είναι γεμάτη συμβολισμό για πατέρα και κόρη, ήταν ταπεινωτικό και ατιμωτικό», εξήγησε ο ίδιος.

Ο πατέρας που θέλει να αφήσει τα πάντα στην αδελφή του: Η τελευταία αντίδραση στον πόνο και την προδοσία

«Αλλά το κατάπια. Ήταν ο γάμος της, η δική της μέρα, και δεν αντέδρασα. Από τότε, απέκτησε δύο παιδιά. Εγώ υπήρξα ένας στοργικός παππούς, δώρα, χρόνος, στοργή, όλο το πακέτο. Αλλά ναι, πρόσφατα διαγνώστηκα με ανίατη ασθένεια».

«Αυτή τη στιγμή μιλάω με έναν δικηγόρο για να οριστικοποιήσω τη διαθήκη μου. Μέχρι τώρα, μόνο στην αδελφή μου, τον ανιψιό μου και την ανιψιά μου έχω πει για την κατάστασή μου. Δεν το έχω πει στην κόρη μου και δεν σκοπεύω να της το πω σύντομα, γιατί δεν θέλω να είναι δίπλα μου στις τελευταίες μου στιγμές.»

Ουσιαστικά, έχει αποφασίσει να αφήσει την περιουσία του στην αδελφή του και τα παιδιά της, ενώ στην κόρη του και τα παιδιά της δεν θα αφήσει τίποτα.

Τα αίτια του πόνου

Ξέρει ότι είναι υπερβολικός που κόβει την κόρη του από τη διαθήκη του, αλλά δεν νιώθει πια ότι έχουν την κοντινή σχέση που είχαν στο παρελθόν.

Και αυτό που έγινε στον γάμο της είναι κάτι που δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει. Στην πραγματικότητα, επηρέασε τον τρόπο που βλέπει την κόρη του, και όχι με καλό τρόπο. Δεν πιστεύει ότι η κόρη του προσπάθησε να τον πληγώσει, αλλά είναι πια αργά.

«Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι το πρακτικό και το ευγνωμοσύνης. Η αδελφή μου στάθηκε δίπλα μου μετά το διαζύγιο, όταν ήμουν στο χειρότερο σημείο μου. Ήταν μια μόνη μητέρα που μεγάλωνε δύο παιδιά, κι όμως ήταν εκεί για μένα συναισθηματικά εκείνη την δύσκολη περίοδο», είπε.

«Αυτό που ήθελε πάντα ήταν να δώσει στα παιδιά της θεμέλια στη ζωή. Ο ανιψιός και η ανιψιά μου είναι 22 και 21, και μόλις ξεκινούν την καριέρα τους. Το να μπορώ να τους βοηθήσω να προχωρήσουν και να δώσω στην αδελφή μου οικονομική ασφάλεια, με γεμίζει ηρεμία και γαλήνη.»

 Η τελική απόφαση: Να αποκληρώσει την κόρη

«Δεν πρόκειται για ένα μικρό ποσό. Στη διάρκεια της ζωής μου, έχω συγκεντρώσει μια αρκετά σημαντική περιουσία, πολλαπλές ιδιοκτησίες, μακροχρόνιες επενδύσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία που δούλεψα δεκαετίες για να χτίσω. Είναι το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης ζωής σκληρής δουλειάς και θυσίας, γι’ αυτό και η απόφαση αυτή με βαραίνει τόσο πολύ και φαίνεται τελική για μένα».

Άλλωστε, τα χρήματα είναι δικά του και μπορεί να τα διαθέσει όπως θέλει.

Και φυσικά, οι γονείς δεν υποχρεούνται να μας αφήσουν τίποτα όταν φύγουν από τη ζωή. Αυτό που με προβληματίζει όμως είναι ότι δεν έχει εκφράσει τα συναισθήματά του στην κόρη του.

Δεν είναι δίκαιο να ζεις με πόνο και να σε επηρεάζουν οι πράξεις των άλλων, και ταυτόχρονα να κρατάς όλα αυτά τα συναισθήματα κρυφά.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το περίεργο σημάδι στο πρόσωπο που μπορεί να σχετίζεται με την άνοια

Η καλύτερη ώρα της ημέρας για άσκηση για υγιές σάκχαρο, σύμφωνα με μελέτη

Χειμερινές εκπτώσεις: Σε ποια είδη ξεκίνησαν οι προσφορές – Ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» των ελεγκτών

ΣΑΤΑ: 48ωρη απεργία για τις 13 και 14 Ιανουαρίου αποφάσισαν οι αυτοκινητιστές των ταξί στην Αττική

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:00 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Ευχάριστες εκπλήξεις για 3 ζώδια – «Έχετε πολλά να περιμένετε από εδώ και πέρα»

Μετά τις 9 Ιανουαρίου 2026, τρία ζώδια έχουν πολλά να περιμένουν με ανυπομονησία. Η ευθυγράμμι...
08:30 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Εύκολη συνταγή για χορταστικό δείπνο πλούσιο σε πρωτεΐνες

Οι πατάτες στον φούρνο με τζατζίκι προσφέρουν και γεύση και κορεσμό ενώ περιέχουν 10 γρ. φυτικ...
05:30 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026: Ιχθύες, πρέπει να βγείτε έξω και να μαζέψετε εμπειρίες

Τι θα συμβεί σήμερα Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε...
21:00 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Αριθμολογία 2026: Οι άτυχοι μήνες της χρονιάς, με βάση την ημερομηνία γέννησής σας

Ανακαλύψτε ποιοι μήνες μπορεί να θεωρηθούν άτυχοι για εσάς το 2026 με βάση τον αριθμό της γένν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι