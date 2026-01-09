Αποκλήρωσε την κόρη του – «Με πλήγωσε ανεπανόρθωτα την ημέρα του γάμου της»

Η διαθήκη δεν είναι απλώς ένα κομμάτι χαρτί. Είναι η τελική συναισθηματική αποτίμηση μιας ζωής, η αδιαμφισβήτητη δήλωση του ποιος πραγματικά άξιζε να είναι στη ζωή σου. Ανακάλυψε την απιστία της συζύγου του με τον πρώην της και ζήτησε διαζύγιο – «Δεν σκοπεύω να την βοηθήσω οικονομικά» Η γυναίκα νακάλυψε ότι ο πατέρας της, την αποκλήρωσε έπειτα από μια προσβολή που δέχτηκε την ημέρα του γάμου της.

Αυτός ο άνδρας έχει μια 32χρονη κόρη, και χώρισε από τη μητέρα της πολλά χρόνια πριν, μετά την απιστία της. Η πρώην σύζυγός του παντρεύτηκε τον εραστή της, και εκείνη την περίοδο ήταν πραγματικά δύσκολη για εκείνον.

Όμως το χειρότερο ήρθε όταν η κόρη του άρχισε να δένεται με τον εραστή της μητέρας της, παρά το γεγονός ότι ήξερε την αλήθεια για την απιστία. Ο εραστής της μητέρας της ήταν καλός μαζί της και εκείνος, αν και πληγωμένος, προσπάθησε να το αποδεχτεί.

Πριν από έξι χρόνια, η κόρη του παντρεύτηκε, και του ζήτησε να τη συνοδεύσει στον γάμο, αλλά κάλεσε και τον εραστή της μητέρας της.

«Δεν θα το κρύψω, με πόνεσε πολύ. Να στέκομαι δίπλα στον άνθρωπο που βοήθησε να καταστραφεί ο γάμος μου, σε μια στιγμή που έπρεπε να είναι γεμάτη συμβολισμό για πατέρα και κόρη, ήταν ταπεινωτικό και ατιμωτικό», εξήγησε ο ίδιος.

Ο πατέρας που θέλει να αφήσει τα πάντα στην αδελφή του: Η τελευταία αντίδραση στον πόνο και την προδοσία

«Αλλά το κατάπια. Ήταν ο γάμος της, η δική της μέρα, και δεν αντέδρασα. Από τότε, απέκτησε δύο παιδιά. Εγώ υπήρξα ένας στοργικός παππούς, δώρα, χρόνος, στοργή, όλο το πακέτο. Αλλά ναι, πρόσφατα διαγνώστηκα με ανίατη ασθένεια». «Αυτή τη στιγμή μιλάω με έναν δικηγόρο για να οριστικοποιήσω τη διαθήκη μου. Μέχρι τώρα, μόνο στην αδελφή μου, τον ανιψιό μου και την ανιψιά μου έχω πει για την κατάστασή μου. Δεν το έχω πει στην κόρη μου και δεν σκοπεύω να της το πω σύντομα, γιατί δεν θέλω να είναι δίπλα μου στις τελευταίες μου στιγμές.» Ουσιαστικά, έχει αποφασίσει να αφήσει την περιουσία του στην αδελφή του και τα παιδιά της, ενώ στην κόρη του και τα παιδιά της δεν θα αφήσει τίποτα.

Τα αίτια του πόνου

Ξέρει ότι είναι υπερβολικός που κόβει την κόρη του από τη διαθήκη του, αλλά δεν νιώθει πια ότι έχουν την κοντινή σχέση που είχαν στο παρελθόν.

Και αυτό που έγινε στον γάμο της είναι κάτι που δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει. Στην πραγματικότητα, επηρέασε τον τρόπο που βλέπει την κόρη του, και όχι με καλό τρόπο. Δεν πιστεύει ότι η κόρη του προσπάθησε να τον πληγώσει, αλλά είναι πια αργά.

«Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι το πρακτικό και το ευγνωμοσύνης. Η αδελφή μου στάθηκε δίπλα μου μετά το διαζύγιο, όταν ήμουν στο χειρότερο σημείο μου. Ήταν μια μόνη μητέρα που μεγάλωνε δύο παιδιά, κι όμως ήταν εκεί για μένα συναισθηματικά εκείνη την δύσκολη περίοδο», είπε.

«Αυτό που ήθελε πάντα ήταν να δώσει στα παιδιά της θεμέλια στη ζωή. Ο ανιψιός και η ανιψιά μου είναι 22 και 21, και μόλις ξεκινούν την καριέρα τους. Το να μπορώ να τους βοηθήσω να προχωρήσουν και να δώσω στην αδελφή μου οικονομική ασφάλεια, με γεμίζει ηρεμία και γαλήνη.»

Η τελική απόφαση: Να αποκληρώσει την κόρη

«Δεν πρόκειται για ένα μικρό ποσό. Στη διάρκεια της ζωής μου, έχω συγκεντρώσει μια αρκετά σημαντική περιουσία, πολλαπλές ιδιοκτησίες, μακροχρόνιες επενδύσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία που δούλεψα δεκαετίες για να χτίσω. Είναι το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης ζωής σκληρής δουλειάς και θυσίας, γι’ αυτό και η απόφαση αυτή με βαραίνει τόσο πολύ και φαίνεται τελική για μένα». Άλλωστε, τα χρήματα είναι δικά του και μπορεί να τα διαθέσει όπως θέλει.

Και φυσικά, οι γονείς δεν υποχρεούνται να μας αφήσουν τίποτα όταν φύγουν από τη ζωή. Αυτό που με προβληματίζει όμως είναι ότι δεν έχει εκφράσει τα συναισθήματά του στην κόρη του.