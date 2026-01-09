Σέρρες: Απολογείται σήμερα ο 16χρονος που ξυλοκόπησε θανάσιμα τον 17χρονο – «Δεν είχε πρόθεση να του αφαιρέσει την ζωή» λέει ο δικηγόρος του

Σύνοψη από το

  • Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 16χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος του 17χρονου, στις Σέρρες.
  • Ο ανήλικος φέρεται να παραδέχεται ότι χτύπησε το θύμα, με τον δικηγόρο του να δηλώνει ότι «δεν είχε, προφανώς, πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή του».
  • Η ιατροδικαστική έρευνα διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του άτυχου 17χρονου, με τα συμπεράσματα να ενσωματώνονται στη δικογραφία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήμερα (09/01) το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 16χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σε βάρος του 17χρονου, στις Σέρρες.

Ο ανήλικος φέρεται να παραδέχεται ότι χτύπησε το θύμα στα πόδια και το κεφάλι, υποστηρίζοντας όμως ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

«Ο εντολέας μου είπε ότι υπήρξε μια παρεξήγηση μεταξύ τους. Κατέληξε στο να τον χτυπήσει, δεν είχε, προφανώς, πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή του. Ήταν μια διαφορά μεταξύ ανηλίκων που πολλές φορές συμβαίνει όπως γνωρίζετε καλά και δεν καταλήγει πουθενά. Δυστυχώς πρόβλημα στην υγεία του παιδιού προέκυψε στην πορεία και το άτυχο παιδί έχασε τη ζωή του», δήλωσε ο Λεωνίδας Βασιλάκος συνήγορος του 16χρονου.

Όπως είπε ο κ. Βασιλάκος, δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο όργανο. «Δεν είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, ήταν 2-3 γροθιές. Προφανώς ήταν η άτυχη στιγμή. Το παιδί δεν το κατάλαβε εκείνη τη στιγμή, έφυγε. Σηκώθηκε το θύμα και μετά από λίγες ώρες κατέληξε», δήλωσε ο δικηγόρος. Όπως ακόμη ανέφερε, η συμπλοκή διήρκησε για δευτερόλεπτα και ο 16χρονος ενημερώθηκε από την αστυνομία για το ότι το άλλο παιδί έχασε τη ζωή του.

Υπενθυμίζεται ότι η ιατροδικαστική έρευνα διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του άτυχου 17χρονου.

Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα ενσωματωθούν στη δικογραφία, που σχηματίστηκε εις βάρος του 16χρονου για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

10:10 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

