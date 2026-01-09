Ρωσία: Εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik κατά στόχου στην Ουκρανία – Αντίποινα στη φερόμενη επίθεση κατά της κατοικίας του Πούτιν

  • Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik εναντίον στόχου στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μαζικού νυχτερινού πλήγματος κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων και μονάδων παραγωγής drones.
  • Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η επίθεση ήταν απάντηση σε απόπειρα ουκρανικής επίθεσης με drone σε κατοικία του Πούτιν, ισχυρισμό που το Κίεβο απέρριψε ως «ψέμα».
  • Ο Πούτιν έχει υποστηρίξει ότι ο Oreshnik είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί και η καταστροφική του ισχύς συγκρίνεται με αυτή πυρηνικού όπλου, αν και δυτικοί αξιωματούχοι εκφράζουν σκεπτικισμό.
Η Μόσχα ανακοίνωσε νέα κλιμάκωση στον πόλεμο στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για χρήση υπερηχητικού πυραύλου σε νυχτερινό πλήγμα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο ρωσικός στρατός δήλωσε την Παρασκευή ότι εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik εναντίον στόχου στην Ουκρανία, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε ως μαζικό νυχτερινό πλήγμα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και μονάδων παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών.


Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η επίθεση αυτή αποτέλεσε απάντηση σε απόπειρα ουκρανικής επίθεσης με drone σε μία από τις κατοικίες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στα τέλη Δεκεμβρίου.

Το Κίεβο απέρριψε τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι επιχείρησε να πλήξει την κατοικία, η οποία βρίσκεται στην περιφέρεια Νόβγκοροντ της Ρωσίας, χαρακτηρίζοντάς τον «ψέμα».

Ο κυβερνήτης της δυτικής ουκρανικής περιφέρειας Λβιβ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ρωσική επίθεση έπληξε έναν στόχο υποδομών, τον οποίο μη επιβεβαιωμένες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιέγραφαν ως μια τεράστια υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου.


Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν μπορούσε να επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν την ουκρανική πολεμική αεροπορία, η οποία ανέφερε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε βαλλιστικός πύραυλος που ταξίδευε με ταχύτητα σχεδόν 13.000 χλμ/ώρα.


Η Μόσχα είχε χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά πύραυλο Oreshnik τον Νοέμβριο του 2024, εναντίον αυτού που είχε περιγράψει ως στρατιωτικό εργοστάσιο στην Ουκρανία.  Τότε, ουκρανικές πηγές είχαν δηλώσει ότι ο πύραυλος έφερε εικονικές κεφαλές και όχι εκρηκτικά, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει υποστηρίξει ότι ο πύραυλος Oreshnik μέσου βεληνεκούς είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί, λόγω ταχυτήτων που φέρεται να ξεπερνούν κατά 10 φορές την ταχύτητα του ήχου, και ότι η καταστροφική του ισχύς είναι συγκρίσιμη με εκείνη ενός πυρηνικού όπλου, ακόμη και όταν φέρει συμβατική κεφαλή.

Ορισμένοι δυτικοί αξιωματούχοι, ωστόσο, έχουν εκφράσει σκεπτικισμό για τις δυνατότητες του Oreshnik. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο του 2024 ότι το όπλο δεν θεωρείται «game-changer» στο πεδίο της μάχης.

08:14 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Το Ιράν «φλέγεται»: Κοινωνική εξέγερση με μπλακ άουτ επικοινωνιών και αβέβαιο αύριο – Πώς οι διαδηλώσεις απειλούν να αλλάξουν το πολιτικό τοπίο

Μια νέα δυναμική φαίνεται να αποκτούν οι κινητοποιήσεις στο Ιράν, καθώς οι διαμαρτυρίες των τε...
06:23 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: «Εξαρτάται» από τον Σι Τζινπίνγκ τι θα κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «εξαρτάται» από τον Σι Τζινπίνγκ το τι θα πράξε...
06:08 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Οι μεγάλες διαμαρτυρίες που έχουν συγκλονίσει τη χώρα, τα τελευταία 50 χρόνια

Τα τελευταία πενήντα χρόνια, το Ιράν έχει γνωρίσει συνεχόμενα κύματα διαδηλώσεων, που προκλήθη...
04:55 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπόσχεται αέναη υποστήριξη στον Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έστειλε επιστολή στον Βλαντίμιρ Πούτιν, εκφράζοντ...
