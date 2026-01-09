Ρωσία: Εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik κατά στόχου στην Ουκρανία – Αντίποινα στη φερόμενη επίθεση κατά της κατοικίας του Πούτιν

Η Μόσχα ανακοίνωσε νέα κλιμάκωση στον πόλεμο στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για χρήση υπερηχητικού πυραύλου σε νυχτερινό πλήγμα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο ρωσικός στρατός δήλωσε την Παρασκευή ότι εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik εναντίον στόχου στην Ουκρανία, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε ως μαζικό νυχτερινό πλήγμα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και μονάδων παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Russian terrorists struck Lviv with what is reported to be an Oreshnik missile – Moscow’s most powerful weapon deployed in this war. What is the Oreshnik? It is a land-based long-range weapon capable of flying at hypersonic speeds and carrying multiple warheads. It was first… pic.twitter.com/E3lYWT1TVg — Roman Sheremeta 🇺🇸🇺🇦 (@rshereme) January 9, 2026



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η επίθεση αυτή αποτέλεσε απάντηση σε απόπειρα ουκρανικής επίθεσης με drone σε μία από τις κατοικίες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στα τέλη Δεκεμβρίου.

Το Κίεβο απέρριψε τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι επιχείρησε να πλήξει την κατοικία, η οποία βρίσκεται στην περιφέρεια Νόβγκοροντ της Ρωσίας, χαρακτηρίζοντάς τον «ψέμα».

Ο κυβερνήτης της δυτικής ουκρανικής περιφέρειας Λβιβ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ρωσική επίθεση έπληξε έναν στόχο υποδομών, τον οποίο μη επιβεβαιωμένες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιέγραφαν ως μια τεράστια υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου.

🚨 BREAKING: RUSSIA HAS LIKELY STRUCK LVIV REGION WITH AN “ORESHNIK” The missile was traveling at a speed of around 13,000 km/h. Ukraine’s Air Command “West” said the exact type of the weapon will be confirmed after analyzing its fragments. However, there is little doubt that… pic.twitter.com/YI42oeQNaO — NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2026



Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν μπορούσε να επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν την ουκρανική πολεμική αεροπορία, η οποία ανέφερε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε βαλλιστικός πύραυλος που ταξίδευε με ταχύτητα σχεδόν 13.000 χλμ/ώρα.

Additional footage showing tonight’s strike by a Russian “Oreshnik” Intermediate-Range Ballistic Missile (IRBM) against a “critical infrastructure facility” in the Lviv Oblast of Western Ukraine, less than fifty miles from the border with Poland. pic.twitter.com/w4VdhDLgdB — OSINTdefender (@sentdefender) January 8, 2026



Η Μόσχα είχε χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά πύραυλο Oreshnik τον Νοέμβριο του 2024, εναντίον αυτού που είχε περιγράψει ως στρατιωτικό εργοστάσιο στην Ουκρανία. Τότε, ουκρανικές πηγές είχαν δηλώσει ότι ο πύραυλος έφερε εικονικές κεφαλές και όχι εκρηκτικά, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει υποστηρίξει ότι ο πύραυλος Oreshnik μέσου βεληνεκούς είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί, λόγω ταχυτήτων που φέρεται να ξεπερνούν κατά 10 φορές την ταχύτητα του ήχου, και ότι η καταστροφική του ισχύς είναι συγκρίσιμη με εκείνη ενός πυρηνικού όπλου, ακόμη και όταν φέρει συμβατική κεφαλή.

Ορισμένοι δυτικοί αξιωματούχοι, ωστόσο, έχουν εκφράσει σκεπτικισμό για τις δυνατότητες του Oreshnik. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο του 2024 ότι το όπλο δεν θεωρείται «game-changer» στο πεδίο της μάχης.