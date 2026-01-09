Προβλήματα σε ολόκληρη την Ήπειρο από την κακοκαιρία – Κλειστά σχολεία σε Μέτσοβο και Τζουμέρκα

Σύνοψη από το

  • Εκτεταμένα προβλήματα προκαλεί σε ολόκληρη την Ήπειρο το νέο κύμα κακοκαιρίας, με κατολισθήσεις, καθιζήσεις, ζημιές σε δρόμους και δίκτυα ύδρευσης, διακοπές ηλεκτροδότησης και συνεχείς χιονοπτώσεις.
  • Ο Λούρος βρίσκεται στα όρια της υπερχείλισης, ενώ ο ποταμός Καλαμάς έχει ήδη υπερχειλίσει, προκαλώντας διακοπές στην κυκλοφορία.
  • Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 όλες οι σχολικές μονάδες σε Μετσόβου και Κεντρικά Τζουμέρκα, λόγω χιονιού, παγετού και δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Προβλήματα σε ολόκληρη την Ήπειρο από την κακοκαιρία – Κλειστά σχολεία σε Μέτσοβο και Τζουμέρκα

Εκτεταμένα προβλήματα προκαλεί σε ολόκληρη την Ήπειρο το νέο κύμα κακοκαιρίας, με κατολισθήσεις, καθιζήσεις, ζημιές σε δρόμους και δίκτυα ύδρευσης, διακοπές ηλεκτροδότησης και συνεχείς χιονοπτώσεις από τις πρωινές ώρες. Από το Δίστρατο έως τους Φιλιάτες και τα Τζουμέρκα, τα προβλήματα εμφανίζονται διαδοχικά, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Σχεδόν 30 μηχανήματα επιχειρούν σε διάφορα σημεία για αποχιονισμούς και αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις και καθιζήσεις, ενώ παράλληλα γίνεται ρίψη αλατιού λόγω της αναμενόμενης πτώσης της θερμοκρασίας και του κινδύνου παγετού. Οι μετακινήσεις στα ορεινά, ιδιαίτερα στους νομούς Ιωάννινα και Άρτα, συνιστάται να περιορίζονται, ενώ απαραίτητες θεωρούνται οι αντιολισθητικές αλυσίδες.

Ο Λούρος βρίσκεται στα όρια της υπερχείλισης, ενώ ο ποταμός Καλαμάς έχει ήδη υπερχειλίσει, προκαλώντας διακοπές στην κυκλοφορία. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη παραμένει η κατάσταση στα Βόρεια και Κεντρικά Τζουμέρκα, περιοχές που ακόμη δεν έχουν αποκαταστήσει πλήρως τις ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Μετσόβου ανακοίνωσε ότι σήμερα Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες στις τοπικές κοινότητες Χρυσοβίτσας, Μικρού Περιστερίου, Βοτονοσίου, Ανηλίου και Μηλιάς, λόγω χιονιού και αναμενόμενου παγετού. Ανοιχτοί θα παραμείνουν οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, με τους γονείς να αποφασίζουν με δική τους ευθύνη για τη μετακίνηση των παιδιών.

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, λόγω της κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το περίεργο σημάδι στο πρόσωπο που μπορεί να σχετίζεται με την άνοια

Η καλύτερη ώρα της ημέρας για άσκηση για υγιές σάκχαρο, σύμφωνα με μελέτη

Χειμερινές εκπτώσεις: Σε ποια είδη ξεκίνησαν οι προσφορές – Ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» των ελεγκτών

ΣΑΤΑ: 48ωρη απεργία για τις 13 και 14 Ιανουαρίου αποφάσισαν οι αυτοκινητιστές των ταξί στην Αττική

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:10 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Χρήστος Πολίτης: «Χαμός γινόταν, δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω» – Όσα είχε πει σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του για τη «Λάμψη»

Σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις του ο σπουδαίος ηθοποιός, Χρήστος Πολίτης, ο οποίος πέθ...
09:53 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Μαρουσάκης: Η απάντηση σε Κολυδά και Τσατραφύλλια για τις «πολικές φωτοβολίδες» – «Θα περάσουν σύντομα σε χρόνο, αλλά θα έχουν αξιόλογη ένταση»

Οι «πολικές φωτοβολίδες» άναψαν το «φυτίλι» της νέας κόντρας μεταξύ των μετεωρολόγων. Ο Κλέαρχ...
09:38 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Λαμία: 60 φορτηγά είναι εγκλωβισμένα στην είσοδο της πόλης – «Να ανοίξουν οι δρόμοι να πάμε για δουλειά»

Εξήντα φορτηγά είναι εγκλωβισμένα στη Λαμία εξαιτίας των μπλόκων των αγροτών. Όπως τόνισε ο πρ...
08:50 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Κάλυμνος: Φάλαινα εμφανίστηκε στον κόλπο των Αργινώντων – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Μία φάλαινα μεσαίου μεγέθους έκανε την εμφάνισή της, την Πέμπτη (08/01), στον κόλπο των Αργινώ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι