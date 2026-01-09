Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος γρονθοκόπησε αστυνομικό μέσα στα κρατητήρια του Μεταγωγών

Σύνοψη από το

  • Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Θεσσαλονίκης, όπου κρατούμενος γρονθοκόπησε αστυνομικό.
  • Ο 51χρονος αστυνομικός δέχθηκε χτύπημα από 23χρονο κρατούμενο, έχασε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται.
  • Συνελήφθησαν ο 23χρονος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και βία κατά υπαλλήλων, καθώς και ένας 33χρονος που καταδικάστηκε σε 8 μήνες φυλάκιση για βία κατά υπαλλήλων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

φυλακή

Επεισόδιο με σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού από κρατούμενο σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Θεσσαλονίκης.

Ύστερα από ένταση που προκλήθηκε σε κελί, 23χρονος κρατούμενος γρονθοκόπησε τον 51χρονο αστυνομικό, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του. Ο παθών, που δέχθηκε το χτύπημα, όταν λόγω της έντασης πλησίασε το κελί για να κατευνάσει τα πνεύματα, διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται. Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 23χρονος (ημεδαπός), όπως επίσης ένας 33χρονος (αλλοδαπός). Ο πρώτος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα) και βία κατά υπάλληλων (πλημμέλημα), ενώ ο δεύτερος δικάστηκε στο Αυτόφωρο, το οποίο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, χωρίς αναστολή, για βία κατά υπαλλήλων.

Στην απολογία του, ο 33χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας -μεταξύ άλλων- λόγο για κρίση πανικού που έπιασε τον 23χρονο συγκρατούμενό του.

Πηγή: ΑΠΕ

