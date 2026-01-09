Τραγωδία στην Πιερία: Κτηνοτρόφος βρέθηκε απαγχονισμένος – «Του έσφαξαν 1.000 πρόβατα λόγω ευλογιάς»

Aπαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του βρέθηκε 59χρονος κτηνοτρόφος στη Βροντού Πιερίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 59χρονος εντοπίστηκε γύρω στις 9.00 το πρωί, με την αστυνομία να ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για αυτοκτονία, ενώ το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας φέρεται να αποκλείεται.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα odelalis, τον άτυχο άνδρα αναζητούσαν οι οικείοι του για αρκετές ώρες, μέχρι που τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του. Το περιστατικό έχει βυθίσει στο πένθος την περιοχή, με τους κατοίκους να αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική κατάληξη του 59χρονου.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Nομού Πιερίας, Νίκος Τσερτικίδης, καταγγέλλει πως την περασμένη εβδομάδα σφαγιάστηκαν λόγω ευλογιάς τα 1.000 πρόβατα που διατηρούσε ο άτυχος 59χρονος. «Σήμερα στην Βροντού Πιερίας απαγχονίστηκε κτηνοτρόφος γιατί του έσφαξαν 1000 πρόβατα την περασμένη εβδομάδα» γράφει χαρακτηριστικά ο κ. Τσερτικίδης.