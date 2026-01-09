Τραγωδία στην Πιερία: Κτηνοτρόφος βρέθηκε απαγχονισμένος – «Του έσφαξαν 1.000 πρόβατα λόγω ευλογιάς»

Σύνοψη από το

  • Απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του βρέθηκε 59χρονος κτηνοτρόφος στη Βροντού Πιερίας. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για αυτοκτονία.
  • Τον άτυχο άνδρα αναζητούσαν οι οικείοι του για αρκετές ώρες, μέχρι που τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του. Το περιστατικό έχει βυθίσει στο πένθος την περιοχή.
  • Ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ν. Πιερίας καταγγέλλει πως την περασμένη εβδομάδα σφαγιάστηκαν λόγω ευλογιάς τα 1.000 πρόβατα του 59χρονου. «Σήμερα στην Βροντού Πιερίας απαγχονίστηκε κτηνοτρόφος γιατί του έσφαξαν 1000 πρόβατα την περασμένη εβδομάδα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Περιπολικό

Aπαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του βρέθηκε 59χρονος κτηνοτρόφος στη Βροντού Πιερίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 59χρονος εντοπίστηκε γύρω στις 9.00 το πρωί, με την αστυνομία να ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για αυτοκτονία, ενώ το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας φέρεται να αποκλείεται.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα odelalis, τον άτυχο άνδρα αναζητούσαν οι οικείοι του για αρκετές ώρες, μέχρι που τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του. Το περιστατικό έχει βυθίσει στο πένθος την περιοχή, με τους κατοίκους να αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική κατάληξη του 59χρονου.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Nομού Πιερίας, Νίκος Τσερτικίδης, καταγγέλλει πως την περασμένη εβδομάδα σφαγιάστηκαν λόγω ευλογιάς τα 1.000 πρόβατα που διατηρούσε ο άτυχος 59χρονος. «Σήμερα στην Βροντού Πιερίας απαγχονίστηκε κτηνοτρόφος γιατί του έσφαξαν 1000 πρόβατα την περασμένη εβδομάδα» γράφει χαρακτηριστικά ο κ. Τσερτικίδης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν τα ρινικά σπρέι να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες; Τι μας προειδοποιούν οι ειδικοί

Το περίεργο σημάδι στο πρόσωπο που μπορεί να σχετίζεται με την άνοια

ΕΣΠΑ: Έρχονται νέες δράσεις εκσυγχρονισμού Α.Ε.Ι.- Οι αποφάσεις Παπαθανάση

Προκήρυξη ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για προσλήψεις σε δήμο νησιού – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:15 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Ανοίγουν οι παράδρομοι στον Μπράλο, το βράδυ αποφασίζουν στο Κάστρο – Η εικόνα από τα τελωνεία, πού παραμένουν οι αποκλεισμοί

Εξελίξεις στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, με τους εκπροσώπους των περισσότερων μπλόκω...
12:35 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Διακομιδή 3χρονου από τη Σκιάθο στον Βόλο – Βίντεο από τη «μάχη» του σκάφους με τα μανιασμένα κύματα

Στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται από το απόγευμα της Πέμπτης (8/1) ένα αγοράκι μόλις 3 ετών απ...
12:22 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια της γραμμής 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα μέχρι τις 21/2

Σε πλήρη εξέλιξη είναι τα έργα της αντικατάστασης σιδηροτροχιών και της εγκατάστασης δικτύου 5...
12:20 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Χρήστος Κωνσταντινίδης για το «κόμμα» Καρυστιανού: «Θεωρώ ότι καπηλεύεται όλη αυτή την ιστορία» – Γιατί αποχώρησε από τον Σύλλογο

Για τους λόγους που αποχώρησε από τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών, στον οποίο υπήρχε εκ των ιδρυτικ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι