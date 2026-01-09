Κάγια Κάλας: «Σαφής κλιμάκωση» από τη Ρωσία ο πύραυλος Ορέσνικ κατά της Ουκρανίας – Έκκληση σε χώρες της ΕΕ για παραδόσεις αντιαεροπορικών στο Κίεβο

  • Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κάνει λόγο για «σαφή κλιμάκωση» του πολέμου μετά τα ρωσικά πλήγματα από πύραυλο Ορέσνικ κατά της Ουκρανίας.
  • Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής σημείωσε πως «ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, η απάντηση της Ρωσίας στη διπλωματία είναι περισσότεροι πύραυλοι και καταστροφή». Τόνισε επίσης ότι η χρήση του πυραύλου Oreshnik αποτελεί «προειδοποίηση προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ».
  • Κάλεσε τις χώρες της ΕΕ να ψάξουν πιο βαθιά στα αποθέματα της αντιαεροπορικής άμυνάς τους και «να τα παραδώσουν τώρα [στην Ουκρανία». Πρόσθεσε ότι πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω το κόστος αυτού του πολέμου για τη Μόσχα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Φωτογραφία: Reuters

Για «σαφή κλιμάκωση» του πολέμου, κάνει λόγο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας μετά τα ρωσικά πλήγματα από πύραυλο Ορέσνικ κατά της Ουκρανίας.

«Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, η απάντηση της Ρωσίας στη διπλωματία είναι περισσότεροι πύραυλοι και καταστροφή. Αυτό το θανατηφόρο μοτίβο επαναλαμβανόμενων μεγάλων ρωσικών επιθέσεων θα συνεχιστεί μέχρι να βοηθήσουμε την Ουκρανία να το σπάσει. Η αναφερόμενη χρήση ενός πυραύλου Oreshnik από τη Ρωσία αποτελεί σαφή κλιμάκωση κατά της Ουκρανίας και προειδοποίηση προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ», τονίζει με ανάρτησή της στο Χ, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας.

Η ίδια καλεί τις χώρες της ΕΕ να ψάξουν πιο βαθιά στα αποθέματα της αντιαεροπορικής άμυνάς τους και «να τα παραδώσουν τώρα [στην Ουκρανία».

Προσθέτει, επίσης, ότι πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω το κόστος αυτού του πολέμου για τη Μόσχα, μεταξύ άλλων μέσω αυστηρότερων κυρώσεων.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

