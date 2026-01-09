Χρήστος Πολίτης: Τον βρήκε νεκρό στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη ο αδελφός του – Τον αναζητούσε για μία ημέρα

  • Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Χρήστου Πολίτη, που έγινε γνωστός ως “Γιάγκος Δράκος”.
  • Ο ηθοποιός πέθανε τη Δευτέρα και τον βρήκε νεκρό στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη ο αδελφός του, ο οποίος τον αναζητούσε για μία σχεδόν μέρα.
  • Η σορός του 83χρονου καλλιτέχνη θα αποτεφρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.
Χρήστος Πολίτης
Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Χρήστου Πολίτη, που έγινε γνωστός ως “Γιάγκος Δράκος”.

Όπως μετέδωσε ο Τάσος Τεργιάκης στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1, ο αδελφός του ηθοποιού τον αναζητούσε για μία σχεδόν μέρα και τον βρήκε νεκρό στη σπίτι του στη Νέα Σμύρνη, ενώ η σορός του 83χρονου καλλιτέχνη θα αποτεφρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες στη Ριτσώνα.

«Τη Δευτέρα πέθανε. Τον έψαχνε για σχεδόν μία ολόκληρη μέρα ο αδελφός του και όταν πήγαν στο σπίτι τον βρήκαν νεκρό. Προφανώς ήταν μία μέρα νεκρός ο άνθρωπος… Έμενε μόνος του στη Νέα Σμύρνη. Χθες το μάθαμε εμείς και να πούμε απ’ τις πληροφορίες που έχουμε απ’ την οικογένεια ότι θα γίνει καύση στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Θα μάθουμε πότε και πού», αποκάλυψε ο Τάσος Τεργιάκης.

«Μιλάμε για τον Χρήστο Πολίτη, για έναν σεμνό εργάτη του θεάτρου, για έναν άνθρωπο που για 14 ολόκληρα χρόνια, τουλάχιστον σε εμάς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, στοίχειωσε ας πούμε η φωνή του, το ύφος του και το όνομά του την παιδική μας ηλικία. Τρεισήμισι χιλιάδες επεισόδια, φανταστείτε τώρα, τρεισήμισι χιλιάδες μέρες έμπαινε στα σπίτια μας ως Γιάγκος Δράκος. Εννοείται ότι τον σημάδεψε αυτός ο ρόλος αλλά όχι μόνο. Ένας ακούραστος εργάτης του θεάτρου, έπαιξε σε πολλά σίριαλ, έπαιξε σε πάρα πολλές θεατρικές παραγωγές, έκανε αρχαίες τραγωδίες. Ένας άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία χρόνια αποτραβήχτηκε, ήταν επιλογή του, ήταν μοναχικός, ήταν εκτός κυκλώματος όπως έλεγε ο ίδιος», ανέφερε ακόμα για τον Χρήστο Πολίτη.

