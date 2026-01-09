Χρήστος Πολίτης: «Χαμός γινόταν, δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω» – Όσα είχε πει σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του για τη «Λάμψη»

Σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις του ο σπουδαίος ηθοποιός, Χρήστος Πολίτης, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 83 ετών, είχε μιλήσει μεταξύ άλλων και για τη συμμετοχή του στη «Λάμψη».

Σε ερώτηση για την απήχηση της «Λάμψης» κατά τη συνέντευξή του στον Θοδωρή Μίχο, είχε πει «χαμός γινόταν, δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω. Όμως το θέατρο Βέμπο στο μυαλό του κόσμου ήταν χώρος επιθεώρησης. Επίσης ο Πολίτης ήταν για τον κόσμο πια ο Γιάγκος Δράκος. Ντοστογιέφσκι, Βέμπο, Γιάγκος Δράκος, Πολίτης, κάτι δεν τους κόλλαγε, ήταν έξω από την αντίληψή τους. Είναι να τρελαίνεσαι».

Για το πότε κατάλαβε ότι η σειρά θα γινόταν φαινόμενο, ήταν ξεκάθαρος: «Από την αρχή. Μπορεί να μην έβγαινα πολύ έξω, αλλά το καταλάβαινα από τις αντιδράσεις του κόσμου».

Όπως αποκάλυψε, τόσο ο ίδιος όσο και η Κάτια Δανδουλάκη είχαν τη δυνατότητα παρεμβάσεων στα κείμενα, ωστόσο οι επιλογές τους διέφεραν: «Εγώ και η Δανδουλάκη είχαμε δικαίωμα να διορθώνουμε το κείμενο. Εκείνη ερχόταν στο γύρισμα και το κείμενό της ήταν όλο γεμάτο blanco. Εγώ από την αρχή είπα ότι δεν θα αλλάξω ούτε ένα “και”. Είμαι ηθοποιός, όχι σεναριογράφος, δεν θα κάνω και αυτή τη δουλειά».

Τέλος, μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια και για τα χρήματα που έφερε η συμμετοχή του στη «Λάμψη».

«Προφανώς το έκανα για τα λεφτά. Δεν είχα μία γιατί τα είχα ρίξει όλα στο Απλό Θέατρο που τότε ήταν πίσω από το Πάντειο, όπου ανέβαζα ποιοτικά έργα. Έφτασα όμως να παίρνω από τη μάνα μου χρήματα για τσιγάρα και βενζίνη. Και υποτίθεται ότι ήμουν γνωστός πρωταγωνιστής».

Όπως εξήγησε, η πρόταση για τη σειρά ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή.

«Αποφασίζω λοιπόν να κάνω τη “Λάμψη”. “Χρήστο, παραπάνω από 1.100.000 δρχ. δεν μπορούμε να σου δώσουμε”, μου λένε. Μάλλον με δουλεύουν, σκέφτηκα, όταν άκουσα το ποσό. Ήταν αστρονομικό για μένα. Δηλαδή αν μου έλεγαν 100.000 το μήνα πάλι θα μου φαίνονταν πολλά».