Ανδρέας Μικρούτσικος: «Παίρνω 450 ευρώ σύνταξη και είμαι στο ενοίκιο»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε στον αέρα του Buongiorno για τη σύνταξη που λαμβάνει σήμερα και για τα χρήματα που έχει δώσει σε φόρους.

«Το κράτος με συνταξιοδοτεί, δούλευα μια ζωή και πλήρωνα σαν τον κερατά. Τα περισσότερα λεφτά που έχει δώσει Έλληνας φορολογούμενος πρέπει να είμαι εγώ, γιατί βαριόμουν και δεν τα δικαιολογούσα και μου έπαιρναν τα μισά λεφτά. Από το ΣΔΟΕ μου έλεγαν “βλάκας είσαι;”. Γιατί δεν έβλεπαν δικαιολογητικά», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Το σπίτι μου το έχασα, είμαι στο ενοίκιο με αυτήν ακρίβεια και το κράτος μου δίνει 450 ευρώ. Ο αδερφός μου έδωσε μάχη γιατί δεν μου την έδιναν κιόλας. Με είχαν στο περίμενε έναν άνθρωπο που πιστοποιημένα έχει δουλέψει σαν σκυλί. Όλα τα έκανα…», πρόσθεσε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.