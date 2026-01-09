Κώστας Αρβανίτης: «Ο κ. Πλακιάς είχε κληθεί στην πρώτη μεγάλη εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο και ακύρωσε» – Τι είπε για την Μαρία Καρυστιανού

Σύνοψη από το

  • Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης απάντησε στις αιχμές του Νίκου Πλακιά, πατέρα θυμάτων των Τεμπών, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι εκμεταλλεύτηκε τη δημοφιλία της Μαρίας Καρυστιανού. Ο κ. Αρβανίτης δήλωσε ότι δεν θα ανοίξει διάλογο μαζί του, καθώς «έχει τον πόνο του, δίνει τη μάχη του».
  • Σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Αρβανίτης διευκρίνισε ότι «είναι πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και εμείς καλούμε συντεταγμένα φορείς», εξηγώντας τη συνεργασία τους.
  • Όσον αφορά τη διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη, ο Κώστας Αρβανίτης δήλωσε ότι «το θέμα θεωρείται λήξαν» και αφορούσε πολιτική διαφωνία. Διευκρίνισε επίσης ότι ως αντιπρόεδρος της LEFT, δεν θα εισηγηθεί την απομάκρυνσή του από την ευρωομάδα της Αριστεράς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Αρβανίτης

Στις αιχμές του Νίκου Πλακιά απάντησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, ενώ αναφέρθηκε και στη διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη, διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος, ως αντιπρόεδρος της LEFT, δεν πρόκειται να εισηγηθεί την απομάκρυνσή του από την ευρωομάδα της Αριστεράς.

Σημειώνεται ότι ο κ. Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών, ανέφερε μεταξύ άλλων για τον κ. Αρβανίτη:  «Παρακολούθησα την συνέντευξη του Κώστα Αρβανίτη στο Action24 και έκπληκτος άκουσα στην ερώτηση που του κάνανε για την σχέση του με τη Μαρία Καρυστιανού και τις επισκέψεις που κάνανε μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο τον προηγούμενο χρόνο να απαντά: Ότι δεν πήγε για την Καρυστιανού αλλά για τον σύλλογο και για τα Τέμπη και θα συνεχίσει να το κάνει. Οχι κύριε Αρβανίτη δεν πήγες για κανένα συγγενή και για τα Τέμπη. Πήγες μαζί με την Καρυστιανού μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτείς την δημοφιλία της και να μαζέψεις ψήφους για το κόμμα σου και για τον εαυτό σου».

«Δεν θα ανοίξω διάλογο με τον κ. Πλακιά, έχει τον πόνο του, δίνει τη μάχη του. Καλά θα κάνει να λέει ό,τι νιώθει. Ο κ. Πλακιάς είχε κληθεί στο πρώτο ταξίδι και στην πρώτη μεγάλη εκδήλωση που είχε γίνει και είχε ακυρώσει, νομίζω 2 μέρες πριν» απάντησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην εκπομπή του OPEN “10 Παντού”. Σχετικά με την Μαρία Καρυστιανού, είπε: «Ακόμα και τώρα είναι πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και εμείς καλούμε συντεταγμένα φορείς. Μέσα σε αυτή τη λογική λοιπόν εκλήθη».

Όσον αφορά στη διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη, σχολίασε: «Το θέμα θεωρείται λήξαν. Η διαγραφή του δεν αφορούσε το αν έκανε φλερτ και σε ποιον έκανε φλερτ, είναι οι δηλώσεις του σχετικά με το ότι δεν στηρίζει το κόμμα, στηρίζει τις ιδέες του. Αυτό ήταν το βασικό θέμα και ήταν απόφαση προέδρου».

Ο ίδιος, σημείωσε πως δεν πρόκειται για ευχάριστη εξέλιξη, επισημαίνοντας πως από τέτοιες αποφάσεις κρίνονται σημαντικές αλλαγές και ισορροπίες στο Ευρωκοινοβούλιο. «Σε ό,τι με αφορά ως αντιπρόεδρο της LEFT , δεν σημαίνει ότι εγώ θα θέσω θέμα διαγραφής του από τη LEFT. Είναι άλλο θέμα, δεν είναι ηθικό, όπως η περίπτωση του κ. Παππά. Είναι πολιτική διαφωνία, δεν είναι ηθικό ζήτημα. Είναι θέμα του κ. Φαραντούρη αν θέλει να παραμείνει»

