Κέιτ Μίντλετον: Το προσωπικό βίντεο για τα γενέθλιά της μετά τη μάχη με τον καρκίνο – «Η φύση με βοήθησε να θεραπευτώ»

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, γιόρτασε τα 44α γενέθλιά της με έναν ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο, δημοσιοποιώντας ένα βίντεο που αποτυπώνει τη σχέση της με τη φύση που ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο και αποκαλύπτει πώς αυτή η εμπειρία άλλαξε βαθιά τον τρόπο που βλέπει τη ζωή.

Το Παλάτι του Κένσινγκτον έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το τελευταίο επεισόδιο της ετήσιας σειράς «Mother Nature» (Μητέρα Φύση), με τίτλο «Winter» (Χειμώνας), στο οποίο ακούγεται αφήγηση της ίδιας της Κέιτ Μίντλετον και προβάλλονται πλάνα από έναν πρωινό περίπατό της στο Μπέρκσαϊρ, κοντά στο σπίτι της στο Ουίνδσορ.

Συνεργάτης της χαρακτήρισε τη σημερινή κυκλοφορία ως «την κορύφωση ενός βαθιά προσωπικού δημιουργικού εγχειρήματος για την Πριγκίπισσα, που αναδεικνύει τη διαχρονική σύνδεση της ανθρωπότητας με τη φύση, καθώς και την ικανότητα της φύσης να μας εμπνέει και να μας βοηθά να θεραπευόμαστε και να αναπτυσσόμαστε στο μυαλό, το σώμα και το πνεύμα».

Στο σπικάζ του επεισοδίου «Winter», η Πριγκίπισσα της Ουαλίας αναστοχάζεται τη δική της διαδρομή και τη θεραπεία της τα τελευταία δύο χρόνια, μιλώντας για τους «φόβους» και τα «δάκρυά» της, αλλά και για την ίαση και το πόσο «βαθιά ευγνώμων» αισθάνεται.

Όπως λέει χαρακτηριστικά: «Ακόμη και στην πιο κρύα, σκοτεινή εποχή, ο χειμώνας έχει έναν τρόπο να μας φέρνει ακινησία, υπομονή και ήρεμη ενδοσκόπηση. Εκεί όπου το ρεύμα επιβραδύνει αρκετά ώστε να δούμε τη δική μας αντανάκλαση. Να ανακαλύψουμε τα βαθύτερα μέρη του εαυτού μας. Μαζί με τους ψιθύρους στον παλμό κάθε ζωντανού όντος. Πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται πόσο βαθιά ευγνώμων είμαι. Γιατί τα ποτάμια μέσα μας ρέουν με ευκολία, οι φόβοι ξεπλένονται, καθαρίζουν και εξαγνίζουν. Συμφιλιωνόμαστε με τα δάκρυά μας και ανακαλύπτουμε τι σημαίνει να είσαι ζωντανός. Να είσαι ένα με τη φύση – μια ήσυχη δασκάλα και μια απαλή φωνή που καθοδηγεί. Στη μνήμη. Βοηθώντας μας να θεραπευτούμε».

Παράλληλα, δημοσιεύθηκε και μια λεζάντα γραμμένη από την ίδια, στην οποία αναφέρει: «Η σειρά Mother Nature ήταν μια βαθιά προσωπική, δημιουργική αποτύπωση του πώς η φύση με βοήθησε να θεραπευτώ. Αλλά είναι επίσης μια ιστορία για τη δύναμη της φύσης και της δημιουργικότητας στη συλλογική θεραπεία. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να μάθουμε από τη μητέρα φύση, καθώς προσπαθούμε να χτίσουμε έναν πιο χαρούμενο, πιο υγιή κόσμο».

Η πριγκίπισσα Κέιτ είχε υποβληθεί σε μεγάλη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα τον Ιανουάριο του 2024, μετά την οποία οι γιατροί εντόπισαν ενδείξεις καρκίνου και ακολούθησε ένας εξαντλητικός κύκλος προληπτικής χημειοθεραπείας.

Τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς ανακοίνωσε προσωπικά τα νέα με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Τον Σεπτέμβριο αποκάλυψε ότι είχε ολοκληρώσει τη θεραπεία, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η ανάρρωσή της και η επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα θα ήταν αργή αλλά σταθερή.

Τον Ιανουάριο του περασμένου έτους έκανε γνωστό ότι βρισκόταν πλέον σε ύφεση, ζητώντας ξανά κατανόηση από το κοινό για τον ρυθμό της επιστροφής της στη δημόσια ζωή.

Το Παλάτι του Κένσινγκτον ανέφερε ότι η σειρά «Mother Nature», στην οποία δημοσιευόταν ένα νέο βίντεο κάθε τρίμηνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να σηματοδοτείται η εναλλαγή των εποχών, αποτέλεσε «μια αντανάκλαση της ομορφιάς και της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης εμπειρίας. Είναι ένας φόρος τιμής στα μαθήματα που μπορούμε να αντλήσουμε από τη φύση, βοηθώντας μας να καλλιεργήσουμε τη δική μας ανάπτυξη, να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με τον κόσμο γύρω μας και μεταξύ μας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο εξής η Κέιτ Μίντλετον είναι «ενθουσιασμένη να εξερευνήσει» τι περισσότερο μπορεί να γίνει ώστε να αξιοποιηθεί η δύναμη της φύσης και της δημιουργικότητας για την ανθρώπινη σύνδεση, τη θεραπεία και την ευεξία ατόμων, οικογενειών, κοινοτήτων και της κοινωνίας συνολικά.

«Ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερα πάνω σε αυτό σύντομα», δήλωσε συνεργάτης της, προσθέτοντας: «Αυτά τα θέματα θα συνεχίσουν να βρίσκονται στον πυρήνα του έργου της Πριγκίπισσας στο μέλλον».