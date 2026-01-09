Πλακιάς εναντίον Αρβανίτη: «Πήγες μαζί με την Καρυστιανού για να εκμεταλλευτείς τη δημοφιλία της και να μαζέψεις ψήφους»

Σύνοψη από το

  • «Πυρά» εναντίον του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη εξαπέλυσε ο Νίκος Πλακιάς με αφορμή τα όσα είπε για τη Μαρία Καρυστιανού και το σχόλιό του για την παρουσία της στο Ευρωκοινοβούλιο.
  • Ο Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στο Action24, είπε ότι «δεν στήριξα την κα Καρυστιανού, στήριξα τον Σύλλογο των Τεμπών» και διευκρίνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ την πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο.
  • Ο Νίκος Πλακιάς κατηγόρησε τον Κώστα Αρβανίτη ότι «πήγε μαζί με την Καρυστιανού μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτεί τη δημοφιλία της και να μαζέψει ψήφους».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Πλακιάς - Αρβανίτης

«Πυρά» εναντίον του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη εξαπέλυσε ο Νίκος Πλακιάς με αφορμή τα όσα είπε για τη Μαρία Καρυστιανού και το σχόλιό του για την παρουσία της στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ο Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στο Action24, είπε ότι «δεν στήριξα την κα Καρυστιανού, στήριξα τον Σύλλογο των Τεμπών και την ιστορία της αλήθειας για τους 57 που χάθηκαν από κρατικό και ευρωπαϊκό έγκλημα. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Εγώ την πήγα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ για να είμαι ακριβής. Τον Σύλλογο στηρίξαμε. Η Καρυστιανού είναι η πρόεδρος».

Η αντίδραση του Νίκου Πλακιά

Με ανάρτησή του στο Χ ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε πως ο Κώστας Αρβανίτης πήγε μαζί με την Μαρία Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο, όχι για να στηρίξει τον σύλλογο των Τεμπών, αλλά για να μαζέψει ψήφους εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία της.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Παρακολούθησα την συνέντευξη του Κώστα Αρβανίτη στο action24tv στους δημοσιογράφους Γ. Γρηγοριάδη και Δώρα Κουτροκόη και έκπληκτος άκουσα στην ερώτηση που του κάνανε για τη σχέση του με την Μαρία Καρυστιανού και τις επισκέψεις που έκαναν μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο τον προηγούμενο χρόνο να απαντά: Ότι δεν πήγε για την Καρυστιανού, αλλά για τον σύλλογο και για τα ΤΕΜΠΗ και θα συνεχίσει να το κάνει.

Όχι κύριε Αρβανίτη δεν πήγες για κανένα συγγενή και για κανένα «ΤΕΜΠΗ».

Πήγες μαζί με την Καρυστιανού μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτείς τη δημοφιλία της και να μαζέψεις ψήφους για το κόμμα σου και για τον εαυτό σου.

Η ζημιά που κάνατε με αυτές τις κινήσεις σας κύριε Αρβανίτη όλο αυτό το διάστημα είναι ανυπολόγιστη.

Να γνωρίζετε ότι στην πιθανή αθώωση του Καραμανλή έχετε μεγάλο μερίδιο και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι που συνέβαλαν για αυτές τις κινήσεις.

Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν αναφέρατε και την επικοινωνία που είχατε με άλλους συγγενείς και τους ενημερώνατε ότι τότε στην αρχή θα πηγαίνατε με την Καρυστιανού και μετά στα δύσκολα θα πηγαίνατε με εκείνους;»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να αντιμετωπίσετε τον βήχα που επιμένει, σύμφωνα με το Cleveland

Βήμα-βήμα η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας

Χειμερινές εκπτώσεις: Σε ποια είδη ξεκίνησαν οι προσφορές – Ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» των ελεγκτών

ΣΑΤΑ: 48ωρη απεργία για τις 13 και 14 Ιανουαρίου αποφάσισαν οι αυτοκινητιστές των ταξί στην Αττική

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:01 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

«Φως στο τούνελ» με τα μπλόκα: Το παρασκήνιο της πρόσκλησης στους αγρότες για συνάντηση με Μητσοτάκη – Πώς άνοιξε το «παράθυρο» εκτόνωσης της κρίσης

Το «παράθυρο» εκτόνωσης μίας κρίσης, η οποία έχει διαρκέσει πολύ περισσότερο σε χρόνο και έντα...
22:30 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Έντονος διάλογος Δένδια-Καιρίδη στο καφενείο της Βουλής μετά το επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου

Έντονο διάλογο είχαν ο Νίκος Δένδιας και ο Δημήτρης Καιρίδης στο καφενείο της Βουλής, λίγη ώρα...
19:48 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ένταση στη Βουλή: «Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου» είπε ο Καιρίδης στην Κωνσταντοπούλου – Ζήτησε «συγγνώμη» ο Δένδιας

Ένταση επικράτησε πριν απο λίγο στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπο...
18:50 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Χαρίτσης: «Τι απέγινε κ. Δένδια το ιερό ευαγγέλιο της εξωτερικής μας πολιτικής όπως αποκαλούσατε το διεθνές δίκαιο;»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι