Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αρσοσαρωνικό

Σύνοψη από το

  • Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της χώρας, καθώς αναμένεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών.
  • Προς το παρόν δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τον Αργοσαρωνικό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και τα δύο πρωινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων.
  • Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

μποφόρ άνεμοι πλοία καιρός

Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της χώρας, καθώς αναμένεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί εντάσεως 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7, τοπικά έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στα δυτικά, και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς 4 έως 6 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Όπως αναφέρει το λιμενικό σώμα -ελληνική ακτοφυλακή, προς το παρόν δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τον Αργοσαρωνικό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και τα δύο πρωινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να αντιμετωπίσετε τον βήχα που επιμένει, σύμφωνα με το Cleveland

Βήμα-βήμα η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας

Χειμερινές εκπτώσεις: Σε ποια είδη ξεκίνησαν οι προσφορές – Ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» των ελεγκτών

ΣΑΤΑ: 48ωρη απεργία για τις 13 και 14 Ιανουαρίου αποφάσισαν οι αυτοκινητιστές των ταξί στην Αττική

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:13 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Ανοίγουν οι δρόμοι στα περισσότερα μπλόκα – «Κανένας αγώνας δεν έχει τελειώσει»

«Ναι» στην πρόσκληση για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, είπαν οι ...
07:30 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Συνεχίζονται οι θυελλώδεις άνεμοι, νέα πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα – Πού θα βρέξει

Σε φάση έντονης μεταβολής μπαίνει ο καιρός, καθώς τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα επηρεάσου...
07:08 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Ιανουαρίου

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή, ω...
06:02 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Σοβαρό τροχαίο στην Νέα Σμύρνη: Σύγκρουση οχημάτων με δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Νέα Σμύρνη και συγκεκριμένα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι