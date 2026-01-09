«Φως στο τούνελ» με τα μπλόκα: Το παρασκήνιο της πρόσκλησης στους αγρότες για συνάντηση με Μητσοτάκη – Πώς άνοιξε το «παράθυρο» εκτόνωσης της κρίσης

Το «παράθυρο» εκτόνωσης μίας κρίσης, η οποία έχει διαρκέσει πολύ περισσότερο σε χρόνο και ένταση από ό,τι υπολόγιζε η κυβέρνηση, άνοιξε. Στις 6 εβδομάδες αγροτικών κινητοποιήσεων αναμένεται η κάθοδος των αγροτοκτηνοτρόφων στην Αθήνα, όχι με τα τρακτέρ τους στο πλαίσιο διαμαρτυρίας, αλλά για ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ύστερα από δύο προσκλήσεις από μέρους της κυβέρνησης για συνεννόηση, οι οποίες είχαν πέσει στο κενό, υπήρξε νέο ευθύ σινιάλο διά στόματος του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη. Ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε ως «διαθέσιμη ημερομηνία» την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και εκτός απροόπτου, η χθεσινή πρώτη ανταπόκριση των αγροτών θα επικυρωθεί το Σαββατοκύριακο στη Νίκαια Λάρισας, όταν τα μπλόκα οριστικοποιήσουν την αντιπροσωπεία τους.

Ο Πρωθυπουργός θα απουσιάζει τη Δευτέρα σε επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία, αλλά την Τρίτη θα είναι στο γραφείο του, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, θέτοντας με σαφήνεια δύο όρους: πρώτον, να υπάρχει ενιαία εκπροσώπηση των μπλόκων και δεύτερον, να μην υπάρχουν ενεργοί αποκλεισμοί σε δρόμους και υποδομές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», προηγήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, μπαράζ παρασκηνιακών διαβουλεύσεων μεταξύ κυβερνητικών στελεχών, όπως του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα με αγροτοσυνδικαλιστές της Θεσσαλίας και της Βόρειας Ελλάδας, που έχουν τον πρώτο λόγο στα μπλόκα, ενώ καταγράφηκαν και εκατέρωθεν πιέσεις, προκειμένου να χαραχτεί τροχιά αποσυμπίεσης.

«Με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος» επέμενε η κυβέρνηση και εμμέσως έβαζε άλλον έναν όρο για τη διεξαγωγή συζήτησης: δεν θα είναι διαπραγματεύσιμο το πακέτο παρεμβάσεων.

Κανένας υπουργός δεν αφήνει περιθώριο για επιπλέον μέτρα – πέραν όσων ανακοινώθηκαν- που σημαίνει ότι απορρίπτεται κάθε ενδεχόμενο επαναπροσδιορισμού της τιμής για το αγροτικό ρεύμα, επαναξιολόγησης του ψηφιακού μηχανισμού για πετρέλαιο χωρίς ΕΦΚ στην αντλία, νέου υπολογισμού πόρων σε κτηνοτρόφους, βαμβακοπαραγωγούς, σιτοπαραγωγούς κ.α.

Συνεπώς η κυβέρνηση δηλώνει διατεθειμένη να ακούσει αιτήματα για διαρθρωτικά και θεσμικά ζητήματα, ενώ την ώρα που γαλάζια στελέχη αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν να αφήσουν την αντιπροσωπεία των αγροτών να φύγει από το Μαξίμου με εντελώς άδεια χέρια, αναμένεται να μπουν στο τραπέζι επιμέρους ζητήματα. Για παράδειγμα, στην κυβέρνηση παραδέχονται ως προς την επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου ότι τα ισχύοντα όρια για κάποιες καλλιέργειες δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, εξ ου και θα προτείνει σύσταση επιτροπής που θα επεξεργαστεί ξανά τους κανόνες με τη συμμετοχή των αγροτών.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», όλα πλέον περιστρέφονται γύρω από τη συνάντηση της ερχόμενης Τρίτης. Αρκετοί λένε ότι ίσως ο Πρωθυπουργός κάνει κάποια έξτρα παροχή ώστε να κλείσει ακόμη πιο ομαλά το θέμα, χωρίς πάντως έως αυτή τη στιγμή να αφήνεται από το Μαξίμου τέτοιο παράθυρο. Εκτιμούν ότι πλέον αυτός ο κύκλος κινητοποιήσεων φτάνει στο τέλος του. Το ενδιαφέρον για το Μαξίμου στρέφεται τώρα στον πολιτικό αντίκτυπο που θα μετρηθεί το επόμενο διάστημα καθώς ο φόβος που υπάρχει, είναι ότι ένα κομμάτι του αγροτικού κόσμου έχει χαθεί για τις επόμενες εκλογές και δύσκολα θα επιστρέψει.

«Ναι» των αγροτών στη νέα πρόσκληση για διάλογο

Από την πλευρά των αγροτών υπήρξε θετική ανταπόκριση, καθώς φέρεται να αποδέχθηκαν την πρόσκληση και το Σάββατο αναμένεται να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για να οριστεί η επιτροπή που θα μεταβεί στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι επαφές για την επικείμενη συνάντηση στο Μαξίμου φέρεται να είχαν ξεκινήσει από την Τετάρτη, ωστόσο, την Πέμπτη το ραντεβού «κλείδωσε» μετά και τη νέα πρόκληση του κυβερνητικού εκπροσώπου και μένουν να ανακοινωθούν επισήμως οι λεπτομέρειες.

Πάντως, μέχρι να γίνει η συνάντηση στο Μαξίμου, είναι βέβαιο ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα, ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες ότι το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να ανοίξουν οι δρόμοι, έπειτα και από τις συνεδριάσεις των αγροτών. Ακόμα, όμως δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και δεν είναι γνωστό εάν συμφωνούν σε αυτό όλα τα μπλόκα.

Θετικές είναι οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών της Καρδίτσας έπειτα από τη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Τζέλλας, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, βρίσκεται σε διαρκείς συζητήσεις με τους συναδέλφους του από Αταλάντη, Νίκαια, Προμαχώνα και Μάλγαρα για τις επόμενες κινήσεις των αγροτών.

Οι αγρότες αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορεί να γίνει συζήτηση με συνεχόμενους αποκλεισμούς και ενδεχομένως ως ένδειξη καλής θέλησης να πάρουν τα τρακτέρ τους και να επιστρέψουν στη βάση τους στην Καρδίτσα.

Τι αποφάσισαν στο μπλόκο του Μπράλου

Στον Μπράλο, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες από τα μπλόκα της Καρδίτσας, της Αταλάντης και του Δομοκού, αποφασίστηκε το βράδυ της Πέμπτης, παρουσία και του κ. Κώστα Τζέλλα, ότι σε ένδειξη καλής θέλησης θα αποσυρθούν τα τρακτέρ από τον πλήρη αποκλεισμό σήμερα, μετά το μεσημέρι, αντί για το Σάββατο το πρωί που είχε αρχικά προγραμματιστεί, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών στον κόμβο του Μπράλου επανέλαβαν τη διάθεσή τους να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι με τον πρωθυπουργό και να συζητήσουν τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι «κανένας αγώνας δεν έχει τελειώσει» και ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι και τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, οπότε και θα αξιολογηθεί η κατάσταση για τη λήψη των επόμενων αποφάσεων.

«Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους όσο διαρκεί ο διάλογος»

«Ναι» είναι η πρώτη αντίδραση των αγροτών και από τη Σήραγγα Τεμπών, καθώς, όπως υπενθυμίζεται, οι δυνάμεις των αγροτών είχαν καλέσει σε διάλογο την κυβέρνηση την Τετάρτη.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, τονίζουν ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στον δρόμο όσο θα διαρκέσει ο διάλογος. Παράλληλα, η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια το Σάββατο ή την Κυριακή.

«Ναι» στον διάλογο λένε και οι αγρότες από το μπλόκο του Τελωνείου Κήπων, υπό τις δικές τους προσεγγίσεις.

Θετικά βλέπουν οι αγρότες στο Τελωνείο της Κακαβιάς την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπό προϋποθέσεις και υπό όρους. Μένει να συζητήσουν μεταξύ τους για το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνει η συνάντηση.