Θετικοί οι αγρότες στη νέα πρόσκληση για διάλογο με τον Πρωθυπουργό – Αποφασίζουν την Παρασκευή εάν θα «σπάσουν» τον 48ωρο αποκλεισμό

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αναμένεται, όπως όλα δείχνουν, να πραγματοποιήσουν οι αγρότες την ερχόμενη Τρίτη (13/1) στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά την θετική τους αντίδραση στη νέα πρόσκληση που τους απηύθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παράλληλα, στον «αέρα» βρίσκεται ο 48ωρος αποκλεισμός εθνικών οδών και τελωνείων που είχαν εξαγγείλει οι αγρότες, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να ανοίξουν οι δρόμοι.

Η νέα πρόσκληση συνοδεύεται απο τους δύο απαράβατους όρους, να εκπροσωπούνται όλα τα μπλόκα και ο διάλογος να γίνει με ανοιχτούς δρόμους.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου) που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Από την πλευρά των αγροτών υπήρξε θετική ανταπόκριση, καθώς φέρεται να αποδέχθηκαν την πρόσκληση και το Σάββατο αναμένεται να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για να οριστεί η επιτροπή που θα μεταβεί στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι επαφές για την επικείμενη συνάντηση στο Μαξίμου φέρεται να είχαν ξεκινήσει από την Τετάρτη, ωστόσο, την Πέμπτη το ραντεβού «κλείδωσε» μετά και τη νέα πρόκληση του κυβερνητικού εκπροσώπου και μένουν να ανακοινωθούν επισήμως οι λεπτομέρειες.

Πάντως, μέχρι να γίνει η συνάντηση στο Μαξίμου, είναι βέβαιο ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα, ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες ότι το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να ανοίξουν οι δρόμοι, έπειτα και από τις συνεδριάσεις των αγροτών. Ακόμα, όμως δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και δεν είναι γνωστό εάν συμφωνούν σε αυτό όλα τα μπλόκα.

«Ναι» των αγροτών στη νέα πρόσκληση για διάλογο

Θετικές είναι οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών της Καρδίτσας έπειτα από τη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Τζέλλας, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, βρίσκεται σε διαρκείς συζητήσεις με τους συναδέλφους του από Αταλάντη, Νίκαια, Προμαχώνα και Μάλγαρα για τις επόμενες κινήσεις των αγροτών.

Οι αγρότες αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορεί να γίνει συζήτηση με συνεχόμενους αποκλεισμούς και ενδεχομένως ως ένδειξη καλής θέλησης να πάρουν τα τρακτέρ τους και να επιστρέψουν στη βάση τους στην Καρδίτσα.

Τι αποφάσισαν στο μπλόκο του Μπράλου

Στον Μπράλο, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες από τα μπλόκα της Καρδίτσας, της Αταλάντης και του Δομοκού, αποφασίστηκε το βράδυ της Πέμπτης, παρουσία και του κ. Κώστα Τζέλλα, ότι σε ένδειξη καλής θέλησης θα αποσυρθούν τα τρακτέρ από τον πλήρη αποκλεισμό την Παρασκευή, μετά το μεσημέρι, αντί για το Σάββατο το πρωί που είχε αρχικά προγραμματιστεί, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών στον κόμβο του Μπράλου επανέλαβαν τη διάθεσή τους να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι με τον πρωθυπουργό και να συζητήσουν τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι «κανένας αγώνας δεν έχει τελειώσει» και ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι και τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, οπότε και θα αξιολογηθεί η κατάσταση για τη λήψη των επόμενων αποφάσεων.

«Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους όσο διαρκεί ο διάλογος»

«Ναι» είναι η πρώτη αντίδραση των αγροτών και από τη Σήραγγα Τεμπών, καθώς, όπως υπενθυμίζεται, οι δυνάμεις των αγροτών είχαν καλέσει σε διάλογο την κυβέρνηση την Τετάρτη.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, τονίζουν ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στον δρόμο όσο θα διαρκέσει ο διάλογος. Παράλληλα, η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια το Σάββατο ή την Κυριακή.

«Ναι» στον διάλογο λένε και οι αγρότες από το μπλόκο του Τελωνείου Κήπων, υπό τις δικές τους προσεγγίσεις όμως, με το προσκλητήριο του Πρωθυπουργού να αποτελεί το αντικείμενο της σύσκεψης που θα πραγματοποιήσουν το βράδυ της Πέμπτης προκειμένου να σταθμίσουν τη στάση τους.

Θετικά βλέπουν οι αγρότες στο Τελωνείο της Κακαβιάς την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπό προϋποθέσεις και υπό όρους. Μένει να συζητήσουν μεταξύ τους για το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνει η συνάντηση.

«Κλεφτοπόλεμος» μεταξύ αγροτών και αστυνομίας

Την Πέμπτη, οι αγρότες του μπλόκου του Καλπακίου προσπάθησαν να προσεγγίσουν το Tελωνείο Κακαβιάς, αλλά υπήρξε μια συμπλοκή με την Αστυνομία, ενός είδους «κλεφτοπόλεμος» μέσα σε χωράφια για να μην γίνει ο αποκλεισμός.

Κατάφεραν όμως να αποσπαστούν και να κλείσουν τη διασταύρωση, λίγα χιλιόμετρα πριν από το Τελωνείο της Κακαβιάς, με αποτέλεσμα να γίνει αυτό που είχαν ήδη προαναγγείλει, δηλαδή να αποκλείσουν τη διέλευση των οχημάτων από και προς το Τελωνείο.

Η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η Κακαβιά αποτελεί ένα βασικό οδικό άξονα για όσους ταξιδεύουν από και προς τα Τίρανα και την Βόρεια Αλβανία, γεγονός που σημαίνει ότι ο αποκλεισμός τους προκαλεί ήδη σοβαρά ζητήματα στις μεταφορές.

Στο μπλόκο της Περιμετρικής Πατρών, ο επικεφαλής του Αγροτικού Συλλόγου είπε ότι όσον αφορά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα το αποφασίσουν το Σάββατο στην Πανελλαδική της Νίκαιας.

Στη Σιάτιστα, σε καθολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού, για όλα τα οχήματα, προχώρησαν οι αγρότες, ενώ έκλεισαν για τρεις ώρες και την παρακαμπτήρια οδό που συνδέει Κοζάνη και Καστοριά. Οι αγρότες στο μπλόκο αυτό βλέπουν θετικά, αλλά με επιφυλάξεις, όπως χαρακτηριστικά λένε, την πρόσκληση για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Αγρότες έχουν καταλάβει και την Εθνική Οδό Τρικάλων – Ιωαννίνων και έχουν απαγορεύσει τη διέλευση όλων των φορτηγών σε μια προσπάθειά τους να αποτρέψουν, όπως λένε, τις παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων που φθάνουν κυρίως μέσα από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας στην χώρα μας.

«Να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο στη συνάντηση», λένε οι αγρότες από τα Μάλγαρα

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, οι αγρότες στα διόδια των Μαλγάρων, έκλεισαν και τα δύο ρεύματα στην εθνική οδό, υλοποιώντας την απόφαση της πανελλαδικής συνέλευσης των μπλόκων.

Όσο για την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, λένε ότι θα πάνε για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, να θέσουν τις διεκδικήσεις τους και να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο.

Όπως τονίζουν από το μπλόκο των Μαλγάρων, κατά τη διάρκεια του διαλόγου οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί.

Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομίας στο μπλόκο της Θήβας – Έβαλαν φωτιά σε άχυρα

Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης ανάμεσα σε αγρότες και δυνάμεις της αστυνομίας στο μπλόκο της Θήβας με τους παραγωγούς να βάζουν φωτιά σε άχυρα προκειμένου να μην πλησιάσουν τα ΜΑΤ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο ύψος της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Οι αγρότες με ρόπαλα στα χέρια, ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς και άναψαν φωτιά για να τους απωθήσουν, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω.

Αποκλεισμένοι παραμένουν οι δρόμοι στο Κάστρο Βοιωτίας

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι και στην εθνική οδό Αθηνών Λαμίας, αλλά και στους παρακείμενους δρόμους, οι αγρότες έχουν τοποθετήσει αχυρόμπαλες προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κίνηση στην περιοχή.

Μάλιστα έχουν χωριστεί σε ομάδες και επιτηρούν τα συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η κυκλοφορία για κανένα λόγο δεν θα ανοίξει αυτή την ώρα.

Η εικόνα στην Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας

Κλειστή παραμένει και η υψηλή γέφυρα στη Χαλκίδα. Πρόκειται για την γέφυρα που ενώνει την Στερεά Ελλάδα με την Εύβοια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα, δεδομένου ότι από το πρωί της Πέμπτης η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο μέσω της παλαιάς γέφυρας.

Αυτό έχει επηρεάσει τους πολίτες της Χαλκίδας, δεδομένου ότι αρκετοί από αυτούς εργάζονται σε επιχειρήσεις τόσο στα Οινόφυτα όσο και στο Σχηματάρι. Κάποιοι μάλιστα προτίμησαν το πρωί να μην πάνε καν στις εργασίες τους, ενώ όσοι πήγαν αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο σπίτι τους περπατώντας για περισσότερο από μισή ώρα από το σημείο που τους άφησαν λεωφορεία, περίπου στα 500 μέτρα πριν από την γέφυρα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα πάντως με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, οι αγρότες αποφάσισαν το βράδυ της Πέμπτης, να ανοίξουν στις 10 το πρωί της Παρασκευής το μπλόκο στην Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας.

«Οι αναφορές περί ολικής διακοπής της κυκλοφορίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα»

Η Ελληνική Αστυνομία σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι, παρά τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία στο σύνολο του εθνικού οδικού δικτύου συνεχίζεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων και εναλλακτικών διαδρομών, βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού που έχει τεθεί σε εφαρμογή για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αναφορές περί ολικής διακοπής της κυκλοφορίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη εκδοθεί σχετικές ανακοινώσεις για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα επικαιροποιούνται ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης στο οδικό δίκτυο.