Μακρόν: Κατηγορεί τις μεγάλες δυνάμεις για νεοαποικιακή επιθετικότητα και δίψα να διαμοιράσουν τον κόσμο – Η απάντηση στον Τραμπ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι «απομακρύνονται από τους διεθνείς κανόνες» και «σταδιακά απομακρύνονται» από ορισμένους από τους συμμάχους τους.

Ο Μακρόν έκανε την δήλωση στην διάρκεια της καθιερωμένης ετήσιας ομιλίας του στους Γάλλους πρέσβεις στο Μέγαρο των Ηλυσίων, εν μέσω μιας μεγάλης διαμάχης μεταξύ των ηγετών της ηπείρου για την εξεύρεση μιας συντονισμένης απάντησης στην επιθετική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στον δυτικό ημισφαίριο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνονται προοδευτικά από ορισμένους συμμάχους και απελευθερώνονται από τους διεθνείς κανόνες, κατήγγειλε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και διαπίστωσε ότι μία «νεοαποικιακή επιθετικότητα» κυριαρχεί όλο και περισσότερο στις διπλωματικές σχέσεις.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε την δήλωση μία ημέρα μετά τα ειρωνικά σχόλια του Τραμπ για τον Γάλλο πρόεδρο, σχόλια που ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μιλώντας με γαλλική προφορά. «Οι διεθνείς θεσμοί λειτουργούν όλο και λιγότερο καλά. Κινούμαστε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν οι μεγάλες δυνάμεις που διακατέχονται από μία ξεκάθαρη δίψα να μοιράσουν μεταξύ τους τον κόσμο», προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι απορρίπτει την νέα αποικιοκρατία και τον νέο ιμπεριαλισμό των μεγάλων δυνάμεων, καθώς και την διάχυτη ηττοπάθεια απέναντι στις εξελίξεις στον κόσμο. «Εμείς αρνούμαστε την νέα αποικιοκρατία και τον νέο ιμπεριαλισμό, αλλά αρνούμαστε επίσης την βασαλοποίηση και την ηττοπάθεια», είπε και κάλεσε την Ομάδα των 7 (G7) και τις μεγάλες αναδυόμενες δυνάμεις να μεταρρυθμίσουν την παγκόσμια διακυβέρνηση και τον ΟΗΕ.

«Να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκοί κανόνες»

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε μετ’ επιτάσεως την υπεράσπιση και την ενίσχυση των ευρωπαϊκών κανόνων που επιβάλλουν ρυθμιστικό πλαίσιο στις τεχνολογικούς κολοσσούς, κανόνων που βρίσκονται στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών του Ντόναλντ Τραμπ.

Πρέπει να υπερασπισθούμε και να ενισχύσουμε τους ευρωπαϊκούς νόμους DSA και DMCA, είπε. «Η ευρωπαϊκή δημοκρατική ασπίδα προετοιμάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς θα συνεχίσουμε στη Γαλλία να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο αυτής της ατζέντας».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζήτησε την εφαρμογή ήδη από αυτό το έτος ατζέντας ευρωπαϊκής προτίμησης στον τομέα του εμπορίου, τονίζοντας την σημασία της απλοποίησης της ενιαίας αγοράς, της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων , «διότι χρειάζεται πραγματικά αυτή η Ευρώπη των 450 εκατομμυρίων να υπάρχει και να γίνει περισσότερο πραγματική».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια καθιερωμένη δύναμη, αλλά μια δύναμη που σταδιακά απομακρύνεται από ορισμένους συμμάχους της και απελευθερώνεται από τους διεθνείς κανόνες που μέχρι πρόσφατα προωθούσε», δήλωσε ο Μακρόν στους πρεσβευτές στο Μέγαρο των Ηλυσίων. «Οι πολυμερείς θεσμοί λειτουργούν όλο και λιγότερο αποτελεσματικά», πρόσθεσε ο Μακρόν. «Ζούμε σε έναν κόσμο μεγάλων δυνάμεων με πραγματική τάση να διαιρέσουν τον κόσμο».

Η παθιασμένη ομιλία του Μακρόν ήρθε μόλις μια μέρα μετά την κοροϊδία του Τραμπ για την προφορά του σε μια συνάντηση των ηγετών των Ρεπουμπλικάνων. Ο Τραμπ διηγήθηκε πώς έπεισε τη Γαλλία να τριπλασιάσει τις τιμές των φαρμάκων, απειλώντας να αυξήσει τους δασμούς σε όλα τα γαλλικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Χλευάζοντας την προφορά του Γάλλου ηγέτη, είπε ότι ο Μακρόν του είπε: «Ντόναλντ, σύμφωνοι. Θέλω να αυξήσω τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά 200% ή ό,τι άλλο θέλεις. Ό,τι θέλεις, Ντόναλντ, σε παρακαλώ, μην το πεις στον πληθυσμό, σε ικετεύω».

Ισχυρίστηκε ότι ζήτησε από τη Γαλλία είτε να αποδεχτεί τις απαιτήσεις των ΗΠΑ είτε να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο δασμό 25% σε όλα τα γαλλικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της σαμπάνιας και του κρασιού.

Η ομιλία του Μακρόν είναι ίσως η ισχυρότερη ευρωπαϊκή καταγγελία του Τραμπ, λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά του την περασμένη εβδομάδα.