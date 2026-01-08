Ένταση στη Βουλή: «Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου» είπε ο Καιρίδης στην Κωνσταντοπούλου – Ζήτησε «συγγνώμη» ο Δένδιας

Ένταση επικράτησε πριν απο λίγο στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανάμεσα στον Δημήτρη Καιρίδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο επεισόδιο παρενέβη και ο Νίκος Δένδιας.

Αφορμή για το επεισόδιο αποτέλεσε η παρατήρηση που έκανε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι έκανε φασαρία την ώρα της ομιλίας της. Ο κ. Καιρίδης της απευθύνθηκε απαξιωτικά – όπως ανέφεραν άλλοι βουλευτές. Μάλιστα όπως ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου ο κ. Καιρίδης της είπε – εκτός μικροφώνου: «Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας πήρε σε εκείνο το σημείο τον λόγο και ζήτησε «συγγνώμη» εκ μέρους της κυβέρνησης για την φράση του κ. Καιρίδη.

«Δεν χρειάζομαι την προστασία κανενός. Ούτε του υπουργού. Δουλίτσες εγώ δεν έχω κάνει ποτέ. Παρακαλώ να ανακαλέσετε αυτήν την βαρύτατη ύβρη», είπε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Ο διάλογος είχε ως εξής:

Κωνσταντοπούλου: Κ. Καιρίδη αν μπορείτε μιλάτε πιο σιγά.

Καιρίδης: Eνοχλώ;

Κωνσταντοπούλου: Με ενοχλείτε ναι.

Καιρίδης: Άντε από εκεί θα μας μιλήσει για ήθος

Κωνσταντοπούλου: Σας το επιστρέφω… εγώ επιτελώ το καθήκον μου δεν κάνω δουλίτσες. Αναλάβατε και την βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό σας ως πρόεδρος της επιτροπής ενώ είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά…

Καιρίδης: Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου….

Κωνσταντοπούλου: Τελευταία φράση ήταν άσε μας καλέ κουκλίτσα μου

Γεροβασίλη : Θα διαγραφεί από πρακτικά

Κωνσταντοπουλου: Όχι δεν θέλω να διαγραφεί

Δένδιας: Να σας ζητήσω συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. Προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή και είμαι σίγουρος….

Καιρίδης: Δεν χρειάζομαι την προστασία κανενός. Ούτε του υπουργού. Δουλίτσες εγώ δεν έχω κάνει ποτέ. Παρακαλώ να ανακαλέσετε αυτήν την βαρύτατη ύβρη.