Ένταση στη Βουλή: «Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου» είπε ο Καιρίδης στην Κωνσταντοπούλου – Ζήτησε «συγγνώμη» ο Δένδιας

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Βουλή, Καιρίδης, Κωνσταντοπούλου, Δένδιας

Ένταση επικράτησε πριν απο λίγο στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανάμεσα στον Δημήτρη Καιρίδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο επεισόδιο παρενέβη και ο Νίκος Δένδιας.

Αφορμή για το επεισόδιο αποτέλεσε η παρατήρηση που έκανε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι έκανε φασαρία την ώρα της ομιλίας της. Ο κ. Καιρίδης της απευθύνθηκε απαξιωτικά – όπως ανέφεραν άλλοι βουλευτές. Μάλιστα όπως ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου ο κ. Καιρίδης της είπε – εκτός μικροφώνου: «Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας πήρε σε εκείνο το σημείο τον λόγο και ζήτησε «συγγνώμη» εκ μέρους της κυβέρνησης για την φράση του κ. Καιρίδη.

«Δεν χρειάζομαι την προστασία κανενός. Ούτε του υπουργού. Δουλίτσες εγώ δεν έχω κάνει ποτέ. Παρακαλώ να ανακαλέσετε αυτήν την βαρύτατη ύβρη», είπε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Ο διάλογος είχε ως εξής:

Κωνσταντοπούλου: Κ. Καιρίδη αν μπορείτε μιλάτε πιο σιγά.
Καιρίδης: Eνοχλώ;
Κωνσταντοπούλου: Με ενοχλείτε ναι.
Καιρίδης: Άντε από εκεί θα μας μιλήσει για ήθος
Κωνσταντοπούλου: Σας το επιστρέφω… εγώ επιτελώ το καθήκον μου δεν κάνω δουλίτσες. Αναλάβατε και την βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό σας ως πρόεδρος της επιτροπής ενώ είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά…
Καιρίδης: Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου….
Κωνσταντοπούλου: Τελευταία φράση ήταν άσε μας καλέ κουκλίτσα μου
Γεροβασίλη : Θα διαγραφεί από πρακτικά
Κωνσταντοπουλου: Όχι δεν θέλω να διαγραφεί
Δένδιας: Να σας ζητήσω συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. Προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή και είμαι σίγουρος….
Καιρίδης: Δεν χρειάζομαι την προστασία κανενός. Ούτε του υπουργού. Δουλίτσες εγώ δεν έχω κάνει ποτέ. Παρακαλώ να ανακαλέσετε αυτήν την βαρύτατη ύβρη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιοι κρεμάνε φύλλα δάφνης στην πόρτα της κρεβατοκάμαρας; Το μυστικό για καλύτερο ύπνο

ΠΟΕΔΗΝ: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Άρτας

ΔΥΠΑ: Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία ανά κατηγορία για τις πληρωμές Δεκεμβρίου

ΑΑΔΕ: Τα 25 σημαντικότερα έργα και δράσεις του 2025 – Υπέρβαση εσόδων άνω των 2 δισ. ευρώ πέρυσι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:50 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Χαρίτσης: «Τι απέγινε κ. Δένδια το ιερό ευαγγέλιο της εξωτερικής μας πολιτικής όπως αποκαλούσατε το διεθνές δίκαιο;»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσι...
18:25 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Κουτσούμπας: Η επιβίωση του αγρότη προϋποθέτει σύγκρουση εφ’ όλης της ύλης με τον δρόμο ανάπτυξης που ακολουθούν η κυβέρνηση και η ΕΕ

Στο αγροτικό ζήτημα αναφέρθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην αρχή της ομιλίας του στη Βουλή, σημ...
17:58 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ανδρουλάκης: «Αφήστε τα ψευδοδιλλήματα, ή δίνετε λύσεις ή είστε απολύτως υπεύθυνοι για την καταστροφή του πρωτογενούς τομέα»

Πυρά κατά της κυβέρνησης για το αγροτικό, την στάση της για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, το π...
17:13 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: «Ναι» στην πρόσκληση από την κυβέρνηση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό την Τρίτη

Νέα πρόσκληση στους αγρότες για διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την προσεχή Τρίτη, υπό δύο όρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι