Καλπάκι Ιωαννίνων: «Πρώτη φορά στα 70 μου βλέπω τέτοια καταστροφή» – Συγκλονίζει ο ιδιοκτήτης της πτηνοτροφικής μονάδας που ισοπεδώθηκε από τον ανεμοστρόβιλο 

«Πρώτη φορά βλέπω τέτοια καταστροφή» λέει στο enikos.gr, ο ιδιοκτήτης της πτηνοτροφικής μονάδας στο Καλπάκι, η οποία το βράδυ της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου ισοπεδώθηκε από το καταστροφικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου, που σκότωσε 30.000 κοτόπουλα και «εξαφάνισε» τα 3 κτίρια που υπήρχαν σε αυτή.

της Μαρίας Πασαλίδου

Ο άτυχος ιδιοκτήτης της πτηνοτροφικής μονάδας που καταστράφηκε ολοσχερώς, μέσα σε ένα βράδυ έχασε τους κόπους μια ζωής, με τον ίδιο τώρα, να βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. «Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα. Πρώτη φορά στα 70 μου χρόνια βλέπω τέτοια καταστροφή» αναφέρει χαρακτηριστικά.

«O άνθρωπος δεν μπορεί καν να μιλήσει, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, είχε την μονάδα τα τελευταία 30 χρόνια» δηλώνει από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πωγωνίου Ιωαννίνων κ. Καψάλης Κωνσταντίνος, ο οποίος γνωρίζει τον πτηνοτρόφο. «Τα 30.000 κοτόπουλα που χάθηκαν στην μονάδα», όπως εξηγεί στο enikos.gr, «ήταν κανονισμένο να πουληθούν και όλα τα έξοδα είχαν γίνει ώστε να μεταφερθούν σε κάποιες ημέρες στο σφαγείο».

Άθικτοι έμειναν οι στάβλοι του αδελφού του ιδιοκτήτη της μονάδας που βρίσκονταν στα 150 μέτρα

Όσον αφορά τα 3 κτίρια της μονάδας που ισοπεδώθηκαν, αυτά, όπως τονίζει ο κ. Καψάλης «δεν μπορούν να επισκευαστούν ούτε να χρησιμοποιηθούν κάποια από τα υλικά. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, δεν ήταν πως έφυγε απλώς μια στέγη. Κάτι παρόμοιο στην περιοχή δεν έχει γίνει. Είχαν γίνει από τους ανέμους πιο μικρές καταστροφές παλαιότερα, αλλά τέτοιο πράγμα μεμονωμένο δεν έχουμε ξαναδεί σε τόσο μικρή ακτίνα».

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ακόμη ότι «στα 100-150 μέτρα βρίσκονται οι στάβλοι του αδελφού του ιδιοκτήτη της μονάδας που καταστράφηκε. Αυτοί, δεν έπαθαν τίποτα, παρά μόνο κάτι φθορές στα τζάμια των παραθύρων».

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως «επηρεάστηκε και το στρατόπεδο που βρίσκεται στα 500 μέτρα περίπου από την εν λόγω μονάδα. Οι στέγες και κάποια καταλύματα που βρίσκονταν τα αυτοκίνητα υπέστησαν φθορές, ενώ είχαμε και άλλες ζημιές στον δήμο αλλά μικρότερες και διαχειρίσιμες, όπως πτώση τοίχων και παράσυρση ενός μικρού δικτύου ύδρευσης».

Αίτημα για να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Τέλος, όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος, σήμερα εστάλη αίτημα, ώστε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να βγάλουμε την περιοχή σε έκτακτη ανάγκη. Κάναμε αίτημα σήμερα και περιμένουμε την απάντηση. Μήπως και μπορέσει ο άνθρωπος να βοηθηθεί γιατί η ζημιά ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ», κατέληξε.

Δείτε φωτογραφίες: