Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Κατολισθήσεις και καθιζήσεις – Ανεμοστρόβιλος στο Καλπάκι κατέστρεψε ολοσχερώς πτηνοτροφική μονάδα

Σύνοψη από το

  • Ανεμοστρόβιλος που έπληξε χθες το βράδυ την περιοχή Καλπακίου Ιωαννίνων, «εξαφάνισε» πτηνοτροφική μονάδα με 30.000 κοτόπουλα και προκάλεσε ζημιές στο στρατόπεδο.
  • Πολλά προβλήματα σημειώνονται στο οδικό δίκτυο κυρίως στους Δήμους Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων με συνεχείς κατολισθήσεις και καθιζήσεις. Στον Καταρράκτη αποκαταστάθηκε η υδροδότηση μετά από μεγάλη καθίζηση του δρόμου.
  • Στα ορεινά των Ιωαννίνων σημειώνονται χιονοπτώσεις, με μηχανήματα αποχιονισμού να βρίσκονται στο επαρχιακό δίκτυο για να διατηρήσουν τους δρόμους ανοικτούς και ασφαλείς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Κατολισθήσεις και καθιζήσεις – Ανεμοστρόβιλος στο Καλπάκι κατέστρεψε ολοσχερώς πτηνοτροφική μονάδα

Ανεμοστρόβιλος που έπληξε χθες (7/1) το βράδυ την περιοχή Καλπακίου Ιωαννίνων, «εξαφάνισε» πτηνοτροφική μονάδα, ενώ προκάλεσε ζημιές στο στρατόπεδο και ξερίζωσε δεκάδες δένδρα.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δήμαρχος Καλπακίου Κώστας Καψάλης, ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε τη μονάδα όπου υπήρχαν 30.000 κοτόπουλα. Ο ισχυρός άνεμος ξήλωσε τις στέγες από 3 κτήρια και στην συνέχεια, κατέρρευσαν οι τοίχοι που καταπλάκωσαν τα κοτόπουλα.

Στο στρατόπεδο Καλπακίου, το οποίο είναι στη διαδικασία του κλεισίματος, ο ανεμοστρόβιλος προξένησε ζημιές στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, σε τοιχία και σε σκοπιές. Οι λιγοστοί φαντάροι που βρίσκονταν στο στρατόπεδο μεταφέρθηκαν στο Γιάννενα για λόγους ασφαλείας.

Στα ορεινά των Ιωαννίνων σημειώνονται χιονοπτώσεις. Από νωρίς το πρωί μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες βρίσκονται στο επαρχιακό δίκτυο του Μετσόβου, της Μηλιάς, του Ανατολικού Ζαγοριού προκειμένου να είναι ανοικτοί και ασφαλείς οι δρόμοι.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, πολλά είναι τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο κυρίως στους Δήμους Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων με συνεχείς κατολισθήσεις και καθιζήσεις που σημειώνονται.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν στον Καταρράκτη όπου ο δρόμος υπέστη μεγάλη καθίζηση και παρέσυρε και το δίκτυο ύδρευσης.

Το πρωί σήμερα, έγινε γνωστό από τον Δήμο ότι μετά από αρκετές ώρες και μεγάλη προσπάθεια αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στον Καταρράκτη, το Γραικικό και τα Κουκούλια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάνει υποτροπές ο καρκίνος – Τι αποκαλύπτουν οι πρόσφατες έρευνες για το πώς μπορούμε να το σταματήσουμε

Αλλάζει το τοπίο του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Συνολικά 81 νέες προσλήψεις σε φορέα του Δημοσίου: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Οι ειδικότητες

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ολοκληρώνεται αύριο το μπαράζ πληρωμών – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:15 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος αναποδογύρισε αυτοκίνητο εν κινήσει στο Γιαννιτσοχώρι – Εικόνες από τις ζημιές που προκάλεσε στο πέρασμά του

Στιγμές τρόμου έζησαν οι κάτοικοι του Γιαννιτσοχωρίου στην Ηλεία τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν...
11:12 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Σε 48ωρο μπλόκο και των δύο ρευμάτων προχωρούν από τις 12:00 παραγωγοί στα διόδια Μαλγάρων – Πού αλλού θα σημειωθούν αποκλεισμοί

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων, και στα δύο ρεύματα, προχωρούν απ...
10:59 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ροδόπη: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου στον ποταμό Λίσσο

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από την 4η ΕΜΑΚ από το βράδυ της Τετάρτης (07/01), για τον εντοπ...
09:39 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Παπαδάκης: Στη Ριτσώνα το «τελευταίο αντίο» – Ποιος θα εκφωνήσει τον επικήδειο και τι έχει ζητήσει η οικογένειά του

Σήμερα, στις 10:30 θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη στη Ριτσώνα. Ο δημοσιογράφος πέθανε ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι