Άγκυρα: Προκλητική ανάρτηση του υπουργείου Άμυνας για την τουρκική εισβολή του 1974 παραχαράσσει την ιστορία της Κύπρου

Ακόμα μία εκδήλωση για τα γεγονότα του 1974 στην Κύπρο έκαναν οι Τουρκοκύπριοι, με επικεφαλής τον ηγέτη τους Τουφάν Έρχιουρμαν, στην οποία ανέδειξαν την τουρκική άποψη για την στρατιωτική εισβολή στην Μεγαλόνησο. Με αφορμή την εκδήλωση, στην Άγκυρα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας προχώρησε σε προκλητική ανάρτηση, στην οποία έκανε λόγο για «θηριωδίες» από «συμμορίες Ρωμιών» στην Κύπρο.

«Θα συνεχίσουμε να αφηγούμαστε όλες τις αλήθειες ενάντια σε όσους προσπαθούν να σβήσουν από την ιστορία τις θηριωδίες που διέπραξαν στην Κύπρο οι τρομοκρατικές οργανώσεις EOKA και οι συμμορίες των Ρωμιών. Θα στεκόμαστε πάντα δίπλα στον Κυπριακό Τουρκικό λαό», τονίζεται μεταξύ άλλων στην προκλητική ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου στο Χ.

«”Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου”. Αυτά τα ιερά χώματα, όπου ακόμη και τα κύματα στη μέση της Μεσογείου σωπαίνουν από σεβασμό, δεν είναι απλώς ένα νησί, αλλά μια πατρίδα της καρδιάς. Όχι απλώς μια χώρα, αλλά μια αθάνατη μαρτυρία της αδελφότητας του τουρκικού έθνους. Και αυτή η αδελφότητα είναι ένας δεσμός που καμία καταιγίδα δεν μπόρεσε να σπάσει, καμία δυσκολία να καταστρέψει και καμία ιστορία να σβήσει!

Η εκδήλωση «Η Τουρκία και η ‘’Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου’’ Τιμούν τους Στρατιώτες τους» πραγματοποιήθηκε στο Στρατηγείο των Κυπριακών Τουρκικών Δυνάμεων Ειρήνης, με αφορμή την Εβδομάδα Εθνικού Αγώνα και Μαρτύρων, με τη συμμετοχή του Προέδρου της “ΤΔΒΚ” Τουφάν Ερχιούρμαν, των συγγενών των μαρτύρων, επισκεπτών και φοιτητών. Στο πρόγραμμα μνήμης των μαρτύρων μας αφηγήθηκαν τον αγώνα ύπαρξης του Κυπριακού Τουρκικού λαού και την υποστήριξη που πρόσφερε ο Μεχμέτσικ (ο Τούρκος στρατιώτης) στον αδελφό του.

Αυτά τα χώματα δεν κερδήθηκαν εύκολα! Κάθε σπιθαμή τους κερδήθηκε με το αίμα και τις ζωές των Τουρκοκυπρίων και των Τούρκων στρατιωτών.

Θα συνεχίσουμε να αφηγούμαστε όλες τις αλήθειες ενάντια σε όσους προσπαθούν να σβήσουν από την ιστορία τις θηριωδίες που διέπραξαν στην Κύπρο οι τρομοκρατικές οργανώσεις EOKA και οι συμμορίες των Ρωμιών. Θα στεκόμαστε πάντα δίπλα στον Τουρκοκυπριακό λαό. Οι ψυχές των αγαπημένων μας μαρτύρων ας είναι ανάλαφρες, η θέση τους ας είναι ο παράδεισος».

 

